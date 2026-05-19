Δέκα χρόνια μετά την άφιξή του στο Μάντσεστερ και αφού άλλαξε οριστικά τη σύγχρονη ιστορία της Μάντσεστερ Σίτι, ο Πεπ Γκουαρδιόλα φαίνεται πως βρίσκεται πιο κοντά από ποτέ στην έξοδο. Τα σενάρια που κυκλοφορούσαν εδώ και μήνες στην Αγγλία ενισχύονται πλέον σημαντικά, καθώς τόσο η «Daily Mail» όσο και το «Athletic» υποστηρίζουν ότι ο Καταλανός τεχνικός αναμένεται να αποχωρήσει από τον πάγκο των «Πολιτών» στο τέλος της φετινής σεζόν.

Σύμφωνα με τα τελευταία δημοσιεύματα, η Σίτι έχει ήδη ξεκινήσει να ενημερώνει χορηγούς και συνεργάτες για την επικείμενη ανακοίνωση, η οποία φημολογείται πως θα γίνει μετά την αναμέτρηση με την Άστον Βίλα στις 24 Μαΐου. Την ίδια στιγμή, πάντως, ο σύλλογος διατηρεί επίσημα διαφορετική στάση, με το BBC να αναφέρει ότι οι άνθρωποι της ομάδας επιμένουν πως ο Γκουαρδιόλα δεσμεύεται με συμβόλαιο και για την επόμενη αγωνιστική περίοδο.

Ο ίδιος ο Ισπανός τεχνικός έχει επίσης αποφύγει να αφήσει ανοιχτό παράθυρο αποχώρησης. Σε ερωτήσεις που δέχθηκε τις τελευταίες ημέρες, ξεκαθάρισε πως παραμένει κανονικά προπονητής της ομάδας, τονίζοντας ότι έχει ακόμη έναν χρόνο συμβολαίου. Ωστόσο, στην Αγγλία θεωρούν πως οι εξελίξεις έχουν ήδη δρομολογηθεί και πως η απόφαση έχει ουσιαστικά παρθεί.

Μάλιστα, τα πρώτα ονόματα για τη διάδοχη κατάσταση έχουν ήδη κάνει την εμφάνισή τους. Όπως αναφέρει η «Athletic», ο Έντσο Μαρέσκα συγκεντρώνει πολλές πιθανότητες για να αναλάβει την τεχνική ηγεσία της Σίτι, έχοντας αφήσει εξαιρετικές εντυπώσεις στο παρελθόν στο προπονητικό επιτελείο του συλλόγου.

Αν τελικά επιβεβαιωθεί το «αντίο», τότε θα πρόκειται για το τέλος μιας χρυσής εποχής για τη Μάντσεστερ Σίτι. Ο Γκουαρδιόλα οδήγησε τον σύλλογο στην απόλυτη κυριαρχία στο αγγλικό ποδόσφαιρο, κατακτώντας έξι πρωταθλήματα, τρία FA Cup, πέντε League Cup και φυσικά το ιστορικό Champions League του 2023. Με συνολικά 20 τρόπαια σε μια δεκαετία, ο Καταλανός δεν άλλαξε μόνο τη Σίτι, αλλά και ολόκληρη την εικόνα της Premier League.