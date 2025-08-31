Όνειρο Θερινής Νυκτός

Τον Δεκαπενταύγουστο στην Αλάσκα δεν κάνει τόσο κρύο…

Ο Ντόναλντ και ο Βλαδίμηρος θα συναντιόντουσαν σε κατάλληλο κοινό τόπο με ευχάριστες θερμοκρασίες για την αναθέρμανση των παγωμένων ρωσοαμερικανικών σχέσεων . Το σκηνικό ήταν έτοιμο στο Anchorage.Το όνομα της πόλης μαρτυρούσε την επιθυμητή έκβαση του διαλόγου. Εδώ, στο Αγκυροβόλιο της Αλάσκας αναμενόταν η σταθερότητα και η πολυπόθητη ειρήνη ή θα παρέμενε «Όνειρο θερινής νυκτός».

Οι πόρτες των αεροπλάνων άνοιξαν ταυτόχρονα, κατέβηκαν τη σκάλα, διέσχισαν το κόκκινο χαλί και με χειροκροτήματα ο Αμερικανός υποδέχθηκε τον Ρώσο. Στη συνέχεια και σε εγκάρδιο κλίμα τα «θηρία» του κόσμου επιβιβάστηκαν στην Cadillac με την προσωνυμία «The Beast» (Θηρίο) και αναχώρησαν αναζητώντας την ειρήνη ( Pursuing Peace).

Μετά το πέρας των συζητήσεων ακολούθησε η σιβυλλική δήλωση του Αμερικανού Προέδρου: « Δεν υπάρχει συμφωνία μέχρι να υπάρξει συμφωνία».

« Τί τραγική ιλαρότητα!

Εύθυμη και τραγική! ανιαρή και σύντομη. Με άλλα λόγια,

ζεστός πάγος και θαυμαστό παράξενο χιόνι.

Πώς θα βρούμε τη συμφωνία σ` αυτή τη διαφωνία ; »

( Σαίξπηρ, Όνειρο θερινής νυκτός, V,1 στο Vladimir Jankelevitch, Η Ειρωνεία, μετάφραση Μιχάλης Καραχάλιος, Αθήνα 2005, σελ.133).

Το φούτερ του Σεργκέι Λαβρόφ

Την παραμονή της συνάντησης στην Αλάσκα εμφανίστηκε ο Σεργκέι Λαβρόφ με φούτερ που έγραφε τα αρκτικόλεξα «CCCP» (ΕΣΣΔ) και άρεσε στον Μάρκο Ρούμπιο…. Σχολιάζοντας τις διάφορες κρίσεις και επικρίσεις για τη συγκεκριμένη εμφάνισή του, μεταξύ των άλλων τόνισε: « Δεν μιλάμε για ιμπεριαλισμό ούτε για αναβίωση της αυτοκρατορικής σκέψης, όπως αρέσει να λένε ορισμένοι στη Δύση, δεν μιλάμε γι` αυτό. Μιλάμε για το γεγονός ότι υπάρχει ιστορία και αυτή η ιστορία πρέπει να διατηρηθεί, συμπεριλαμβανομένου, αν θέλετε ενός ελαφρού χιούμορ». Ενδεχομένως, το παραπάνω σχόλιο εντάσσεται στο πνεύμα της χιουμοριστικής ειρωνείας που αποτελεί την αρχή προσέγγισης και συνεννόησης. Στην προκειμένη περίπτωση είναι υποστηρικτικός ο λόγος του Vladimir Jankelevitch : « Αυτή την ειρωνεία που είναι εν τέλει σοβαρή, μπορούμε μαζί με τον Hoffding να την ονομάσουμε Χιούμορ…Η χιουμοριστική ειρωνεία είναι πάντα σε κάποιο βαθμό ταπεινή. Απαλλαγμένη από στυφότητα, ειρηνεύει, με τη συμφιλιωτική της μεσολάβηση, τις ωμές αντιθέσεις του σαρκασμού» (βλέπε, Η Ειρωνεία, ό. π., σελ.166-167). Άραγε, μόνο η ανάμνηση της «CCCP» στο μπλουζάκι είναι αρκετή για τη διατήρηση και τη δικαιολόγηση της ρωσικής ιστορίας; Τί ειρωνεία! «Τί χλευασμός επίσης, να βρίσκονται οι πιο μεγαλειώδεις ιδεολογίες στο έλεος ενός ασήμαντου συμβάντος! Και οι μεγάλοι άνδρες να είναι τόσο συχνά το προϊόν της τυχαιότητας! Το τυχαίο κάνει κάποτε τόσα πολλά…» ( βλέπε, Η Ειρωνεία, ό. π., σελ.157)

Το Ουκρανικό στα ρηχά του Κορινθιακού

Ο Δεκαπενταύγουστος είχε παρέλθει. Οι συζητήσεις για την αναζήτηση της ειρήνης στην Ουκρανία είχαν αρχίσει χωρίς την πολυπόθητη εκεχειρία…

Στ` ανοιχτά της παραλίας «Καλάμια» στην Κόρινθο, η αθόρυβη αγκυροβόληση των δύο mega yachts προκάλεσε αναστάτωση και θαυμασμό στους λουόμενους που βγήκαν να φωτογραφίσουν το θέαμα. Η λαοθάλασσα του Κορινθιακού δεν ήταν συνηθισμένη σε παρόμοια συμβάντα. Όλοι αναρωτιόντουσαν για τον τυχερό ιδιοκτήτη που προσπαθούσαν να δουν από απόσταση ασφαλείας, φυσικά. Την έκπληξη συμπλήρωσε το ελικόπτερο που πέταξε από πάνω και τούς άφησε άφωνους.

Αργότερα, από τις ειδήσεις στα τοπικά ΜΜΕ(Korinthos Tv.gr) έμαθαν ότι τα δύο «πλωτά παλάτια» το χιονόλευκο με γκρι κύτος Moonrise (Ανατολή του Φεγγαριού) με την κάθετη πλώρη και το υποστηρικτικό Nebula (Νεφέλωμα)} ανήκαν στον Ουκρανοαμερικανό εβραϊκής καταγωγής Jan Koum, επιχειρηματία (συνιδρυτή του WhatsApp). Στον διεθνή τύπο, ο φιλάνθρωπος δισεκατομμυριούχος αναφέρεται ως χρηματοδότης της προεκλογικής εκστρατείας του Τραμπ, της Ουκρανίας, διαφόρων σιωνιστικών οργανώσεων και εβραϊκών κοινοτήτων.

Με τις σκέψεις αυτές και στιγμιαία επανήλθε το Ουκρανικό στα ρηχά καθώς οι κολυμβητές κάτω από τις ομπρέλες και τις ξαπλώστρες συζητούσαν για τον διάσημο παραθεριστή του Κορινθιακού. Στο κινητό «γκούγκλαραν» το όνομά του και έκπληκτοι διάβασαν ποιος κολυμπούσε στα βαθιά μαζί τους. Ωστόσο, δεν γνώριζαν αν κάνει διακοπές ή χρησιμοποιεί το Moonrise ως χώρο προγραμματισμού ή διαλογισμού ατενίζοντας τον Ακροκόρινθο.

Ο «αυτοδημιούργητος» Jan, λάτρης της τεχνολογίας, της ταχύτητας οδηγός Porsche και Ferrari αλλά και της ήσυχης πολυτέλειας ταξίδευε ανά τον κόσμο αναζητώντας την Ειρήνη (Shalom). Τί ειρωνεία αναφώνησε σκεπτόμενος θεατής! Δέκα χρόνια και πλέον, μετά τo 2014, οι προσευχές τού Jan Koum στο Twitter, για την ειρήνη και τη γρήγορη επίλυση του Ουκρανικού, δεν εισακούστηκαν…

(«Καθώς η κρίση στην Ουκρανία κλιμακωνόταν, ο Koum δημοσίευσε φωτογραφίες επαναστατών και έγραψε στο Twitter «προσευχόμενος για ειρήνη και γρήγορη επίλυση της κρίσης #ukraine #freedom». Βλέπε το άρθρο του Rabbi Jason Miller, Ukrainian Protests and the Success of WhatsApp`s Jan Koum, Huffpost,7/3/2014)

Ομολογουμένως, ο κόσμος της τεχνολογίας, της ισχύος και του ανταγωνισμού δεν έχει το βάθος της ερήμου και της προσευχής, αντίθετα επιπλέει στα ρηχά…

Του Αποκεφαλιστή

Στο βαπόρι όλο γέλια και χαρές. Πλημμυρισμένο από κόσμο που πήγαινε στο νησί τέλη Αυγούστου για το πανηγύρι του Προδρόμου.

Ο Ξένος με τα μακριά μαλλιά και τα μούσια είχε πιάσει καρέκλα σε μια γωνιά δίπλα από τη σωσίβια λέμβο και διάβαζε την «Ειρωνεία» του Vladimir Jankelevitch. Στα πόδια του φορούσε σανδάλια και είχε περασμένο διαγώνια ταγάρι. Δεν πέρασε πολλή ώρα που τον εντόπισαν και άρχισαν να γελούν μαζί του. Καθώς φάνηκε κάποιον τους θύμιζε. Δύο κυρίες που πέρασαν από μπροστά του και απομακρύνθηκαν, ακούστηκαν να λένε ότι είναι ίδιος ο «Αποκεφαλιστής».

Λές να βαφτίζει; ρώτησε διερχόμενος νησιώτης, τις κυρίες του καταστρώματος κάνοντας μορφασμό. Ο Ξένος ταράχτηκε την ώρα που διάβαζε το σχόλιο του Jankelevitch για τον πίνακα του Bruegel:

«Το απαίσιο προσωπείο του «ανθρώπου που γελά» έχει παγιώσει, για να το πούμε έτσι, την ειρωνεία στη μορφή του μισάνοιχτου στόματος, που δεν είναι διόλου γέλιο αμιγές αλλά μορφασμός στατικός και πικρότατος, μουσική διαφωνία που δεν βρίσκει τη λύση της» (Ειρωνεία,ό.π.,σελ.131)

Στην επανάληψη του επεισοδίου, όταν ο Ξένος κατάλαβε την ειρωνεία σκέφτηκε να ρωτήσει, ποιος ήταν αυτός που του έμοιαζε και πόσους αποκεφάλισε. Ένας ταξιδιώτης με ηλιοκαμένο πρόσωπο και κασκέτο τον κοίταξε με απορία για το έλλειμμα θρησκευτικότητας και του απάντησε.

Ο Αη Γιάννης, ο Βαφτιστής, που γιορτάζουμε αύριο στο νησί. Μεγάλη γιορτή, την περιμένουμε όλο το χρόνο. Και τί γιορτάζετε, συνέχισε να ρωτάει με επιμονή ο Ξένος.

Τον αποκεφαλισμό του, απάντησε και έχουμε μεγάλο πανηγύρι !

Υ.Γ Το άρθρο αυτό γράφτηκε για τα 122 χρόνια από τη γέννηση του στοχαστή της Ηθικής V. Jankelevitch (31/8/1903-6/6/1985), που με την ζωή και το έργο του φώτισε τα μονοπάτια της Συνείδησης.