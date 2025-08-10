Αναμφισβήτητα, το Ισραήλ έχει διαπράξει εγκλήματα πολέμου στη λωρίδα της Γάζας για τα οποία πρέπει να λογοδοτήσει, κυρίως για τους σκοτωμούς αμάχων και παιδιών με βομβαρδισμούς σχολείων και νοσοκομείων.

Κάποιοι, ωστόσο, θεωρούν ότι σκοπίμως η Χαμάς καλύπτει τις δυνάμεις της και τον οπλισμό της σε σχολεία και σε νοσοκομεία, με αποτέλεσμα τον τραγικό θάνατο χιλιάδων αμάχων και παιδιών.

Όμως, ακόμα και αν αυτό αληθεύει, το Ισραήλ οφείλει να αποφεύγει βομβαρδισμούς σχολείων και νοσοκομείων, καθόσον και στον πόλεμο υπάρχουν κανόνες διεθνούς δικαίου που τα εμπόλεμα μέρη οφείλουν να σέβονται για ανθρωπιστικούς λόγους.

Στη Γάζα όμως δεν έχουμε μόνο εγκλήματα του ισραηλινού στρατού. Εγκλήματα έχει διαπράξει και συνεχίζει να διαπράττει και η τρομοκρατική οργάνωση Χαμάς και μάλιστα ειδεχθή και αποτρόπαια εγκλήματα, τα οποία κάποιοι, διαποτισμενοι με πολιτικό φανατισμό και ιδεοληψία, αποφεύγουν εσκεμμένα όχι να τα καταδικάσουν, αλλά ούτε να τα αναφέρουν. Και για του λόγου το αληθές, τα εντάλματα σύλληψης από το διεθνές ποινικό δικαστήριο δεν εκδόθηκαν μόνο σε βάρος του πρωθυπουργού και του υπουργού άμυνας του Ισραήλ, αλλά και σε βάρος του αρχηγού της Χαμάς και δύο ακόμη μελών της – και οι τρείς έχουν σκοτωθεί κατά τη διάρκεια του πολέμου.

Στο πλαίσιο λοιπόν μιας αρρωστημένης πολιτικής ιδεοληψίας κάποιοι δικαιολογούν τα εγκλήματα της Χαμάς ως αντίσταση στην κατοχή των ισραηλινών δυνάμεων! Και όχι μόνο. Διαδηλώνουν, απειλούν, εκφοβίζουν και εμποδίζουν ακόμη και την ελεύθερη μετακίνηση ισραηλινών τουριστών στην Ελλάδα! Βεβαίως και έχουν κάθε δικαίωμα να διαδηλώσουν και να εκφράσουν ελεύθερα τη σκέψη σας και το λόγο τους εναντίον του Ισραήλ, διότι αυτές είναι αξίες του δημοκρατικού πολιτεύματος.

Δεν έχουν όμως κανένα απολύτως δικαίωμα να απειλούν και να εμποδίζουν την κίνηση, την έκφραση σκέψης και λόγου κανενός πολίτη συμπεριλαμβανομένων και αυτών των ισραηλινών που θέλουν να επισκεφθούν την Ελλάδα. Διότι οι απειλές, ο εκφοβισμός, οι λεκτικές επιθέσεις, η εξύβριση, δεν συνάδουν με τις αξίες του δημοκρατικού πολιτεύματος.

Επιπροσθέτως, προβάλλουν μείζονος σημασίας ερωτήματα για τις εν λόγω διαμαρτυρίες, απειλές και εκφοβισμούς ισραηλινών πολιτών:

-Γιατί οι εν λόγω διαδηλώσεις και διαμαρτυρίες δεν γίνονται και για τους σκοτωμούς αμάχων και παιδιών στο Σουδάν, στην Αιθιοπία, στη Σομαλία, στην Υεμένη, στο Κονγκό, στη Βιρμανία, στην Ουκρανία, αλλά και εδώ κοντά μας, στη Συρία, όπου κάθε μέρα δολοφονούνται χριστιανοί από τους ισλαμιστές τζιχαντιστές; Δεν είναι αυτοί οι άνθρωποι; Δεν είναι αυτά παιδιά;

-Επίσης, γιατί δεν οργανώνονται διαδηλώσεις και διαμαρτυρίες εναντίον των Ηνωμένων Εθνών, της Ευρωπαΐκής Ένωσης και των μεγάλων δυνάμεων όπως ΗΠΑ, Κίνα, Γαλλία, Γερμανία, Ηνωμένο Βασίλειο και άλλων χωρών που διαδραματίζουν έναν εξέχοντα ρόλο στον πόλεμο στη Γάζα, χωρίς μέχρι σήμερα να έχουν δώσει λύσει στο πρόβλημα;

-Ακόμη, γιατί δεν εχει πραγματοποιηθεί μέχρι σήμερα ούτε μία διαδήλωση διαμαρτυρίας σε βάρος των πλουσίων αραβικών χωρών όπως τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, το Κατάρ, η Σαουδική Αραβία κι άλλων χωρών, οι οποίες δεν έχουν συμβάλλει ως όφειλαν στην επίλυση του παλαιστινιακού προβλήματος, αλλά ούτε και ενδιαφέρονται ουσιαστικά για τη φιλοξενία των χιλιάδων αστέγων παλαιστινίων και εγκαταλελειμμένων παιδιών στη Γάζα;

-Και, τέλος, πού οφείλεται μία τόσο αποτελεσματική οργάνωση και ο άψογος συγχρονισμός όλων αυτών των διαδηλώσεων διαμαρτυριών με απειλές και εκφοβισμούς εναντίον ισραηλινών πολιτών σε ολόκληρη τη Χώρα, σε ολόκληρο τον δυτικό κόσμο;

Με απλά λόγια, εμπλέκονται κάποια ξένα κέντρα και συγκεκριμένες μη κυβερνητικές οργανώσεις οι οποίες χρηματοδοτούνται από συγκεκριμένες χώρες για να διοργανώνουν και να συντονίζουν αυτές τις διαδηλώσεις διαμαρτυρίας και απειλών κατά ισραηλινών πολιτών; Εν κατακλείδι, ο κόσμος μας θα ήταν πολύ καλύτερος αν η δικαιοσύνη δεν ήταν à la carte, αλλά αποδίδονταν πάντα με αντικειμενικότητα και διαφάνεια για όλα τα εμπλεκόμενα μέρη. Διότι όπως είπε και ο μεγάλος ρήτορας της αρχαιότητας, ο Δημοσθένης, εάν η δικαιοσύνη πάψει να υφίσταται τότε ο κόσμος μετατρέπεται σε έναν κόσμο θηρίων, γεγονός που αντανακλά εξ ολοκλήρου τη σημερινή παγκόσμια πραγματικότητα.

– Ο κ. Ευάγγελος Στεργιούλης είναι Διδάκτωρ Κοινωνιολογίας του Παντείου Πανεπιστημίου, Υποστράτηγος ε.α. της Ελληνικής Αστυνομίας και απόφοιτος των Σχολών Εθνικής Άμυνας και Εθνικής Ασφάλειας. https://m.facebook.com/evangelos.stergioulis

