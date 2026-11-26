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Όταν διάβασα πως θα κυκλοφορούσε το νέο βιβλίο της ψυχαναλύτριας, Galit Atlas, από τις Εκδόσεις Κέλευθος, άρχισα να νιώθω ανυπομονησία. Ήθελα να το διαβάσω, αφού το προηγούμενο βιβλίο της, «Η κληρονομιά του τραύματος», που είχε ως θέμα το διαγενεακό τραύμα, με είχε κάνει να νιώσω σαν να βρισκόμουν στην πολυθρόνα του γραφείου της.

Η Atlas έχει δύναμη στη γραφή της, που προέρχεται από την αποκάλυψη της δικής της ευαλωτότητας. Δεν προσπαθεί να πείσει με μια επιστημονική ανωτερότητα ειδικού βλέποντας τους θεραπευόμενούς της από απόσταση. Αντίθετα με πρωτοφανή ειλικρίνεια, δηλώνει ότι έχει η ίδια βιώσει αρκετό πόνο, ότι γνωρίζει την απόρριψη, την απώλεια, την ενοχή, τον φόβο, την ντροπή. Αυτό κάνει τον αναγνώστη να φεύγει αυτόματα από τις αμυντικές του θέσεις, από τη θέση εκείνου που πρόκειται από έναν ανώτερο να κριθεί και πρόθυμα να μπορεί να βρεθεί στον κόσμο που περιγράφει η συγγραφέας.

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Κι αυτός είναι ο αθέατος κόσμος της ενήλικης αγάπης, ο κόσμος των παιδικών μας τραυμάτων.

Η ψυχοθεραπευτική εργασία, μας λέει, επανέρχεται στα εξής θεμελιώδη ζητήματα: πώς αγαπάμε και αγαπιόμαστε, πώς πληγώνουμε και πληγωνόμαστε, πώς κρυβόμαστε και ανακαλυπτόμαστε. Κι εκεί που υπάρχουν οι μεγαλύτερες πληγές, θα συντελεστεί η μεγαλύτερη επούλωση.

Όπως γράφει χαρακτηριστικά η Atlas:

Οι δεσμοί και οι σχέσεις της παιδικής ηλικίας αποτελούν τα πρότυπα για τις μεταγενέστερες συναισθηματικές και ερωτικές μας έλξεις, αλλά και την πηγή των δυσκολιών και των ρήξεων στις ενήλικες σχέσεις μας. Το παιδί που υπήρξαμε κάποτε παραμένει ζωντανό μέσα μας: ψιθυρίζει στο αυτί μας, ξυπνά τους φόβους και τις λαχτάρες μας, προσπαθεί να μας προστατέψει από τον πόνο και διαμορφώνει την ερωτική μας ζωή, συχνά μακριά από τα φώτα της συνείδησης.

Μέσα στις σελίδες του βιβλίου βλέπουμε πώς όταν βιώνουμε έναν τρομακτικό γονέα νιώθουμε οικειότητα στην αίσθηση του κινδύνου, λειτουργούμε καλά στην ένταση και μέσα στην ηρεμία νιώθουμε κενό. Ή για το πώς δυσκολευόμαστε να αποχωριστούμε, υπομένοντας ακόμη και σχέσεις που ουσιαστικά έχουν τελειώσει. Η συγγραφέας μιλά για τη ντροπή που μας κάνει να εξιδανικεύουμε και να υποτιμούμε τους άλλους και να λειτουργούμε ανταγωνιστικά, αλλά και για την ενοχή και τον φόβο της τιμωρίας που βιώνουμε όταν δεν συνειδητοποιούμε τη δική μας επιθετικότητα. Γινόμαστε τα αόρατα παιδιά, όταν οι γονείς μας δεν ήταν αληθινά διαθέσιμοι απέναντι στις ανάγκες μας και παρά τη φαινομενική ανεξαρτησία, νιώθουμε χαμένοι και μόνοι. Και παγιδευόμαστε ως το αγαπημένο παιδί ενός γονέα σε μια σχέση μαζί του, που μας εμποδίζει να γίνουμε ένας ξεχωριστός εαυτός και να συνδεθούμε αληθινά με άλλους.

Κάθε κεφάλαιο στο βιβλίο συνοδεύεται από ιστορίες που συνάντησε στην πορεία της ως ψυχαναλύτρια η συγγραφέας, στις οποίες εμβόλιμα ανακαλεί συμβάντα από την προσωπική της ιστορία.

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Για όσους βιαστούν, όμως, να υπεραπλουστεύσουν, θα ήθελα να πω πως αντιλαμβάνομαι τις κατηγοριοποιήσεις αυτές ως σημεία του εσωτερικού μας κόσμου και όχι ως τύπους ανθρώπων, που δημιουργούνται μηχανιστικά από τα τραύματα. Και η ψυχοθεραπευτική επεξεργασία τους δεν είναι κάτι απλό, αλλά χρειάζεται να γίνει μαζί με άνθρωπο που είναι γνώστης και κατάλληλα εκπαιδευμένος, όντας ταυτόχρονα ανθρώπινος. Η διαδικασία της προσωπικής μας ανάπτυξης είναι μακροχρόνια και επίπονη.

Η Galit Atlas καταφέρνει κάτι που ίσως είναι δύσκολο, όταν μιλά κανείς για τραύματα, για τις γονεϊκές συμπεριφορές και τις επιπτώσεις τους στα παιδιά. Δεν ενοχοποιεί και ούτε προσπαθεί να βάλει τους ανθρώπους σε διαγνώσεις, κουτιά και ετικέτες. Κι έτσι, μας καλεί να στεκόμαστε πιο υπεύθυνα απέναντι στα παιδιά μας δείχνοντάς μας ότι μπορούν να ελίσσονται για να μας διαχειριστούν με τρόπους που τα βλάπτουν.

Εν κατακλείδι, το βιβλίο μιλά για όσα θάψαμε. Για όσα ξανά και ξανά εμφανίζονται στις σχέσεις μας και τις πληγώνουν, για τις στιγμές της μοναξιάς, της ενοχής, του παράλογου που δεν θα μοιραστούμε εύκολα με κάποιον. Η διαχείρισή τους θα περάσει μόνο μέσα από την αποδοχή του παρελθόντος και της δικής μας ευαλωτότητας. Στην ενήλικη ζωή καλούμαστε εμείς οι ίδιοι να φροντίσουμε με κατανόηση το παιδί που μέσα μας παραμένει πληγωμένο.

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