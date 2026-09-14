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Στο νοσοκομείο Ρεθύμνου χρειάστηκε να μεταφερθεί ένα κοριτσάκι περίπου 4 ετών, μετά από επίθεση σκύλου που σημειώθηκε το πρωί της Δευτέρας στο Ρέθυμνο.

Σύμφωνα με πληροφορίες του zarpanews.gr, το περιστατικό συνέβη λίγο μετά τις 10 το πρωί, στην περιοχή του Εσταυρωμένου. Μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστές οι ακριβείς συνθήκες υπό τις οποίες σημειώθηκε η επίθεση. Οι πρώτες πληροφορίες αναφέρουν ότι το 4χρονο κορίτσι δέχθηκε πολλαπλά δαγκώματα στο χέρι.

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Τραυματισμό υπέστη κατά τη διάρκεια της επίθεσης και η 28χρονη μητέρα του παιδιού, η οποία επίσης δέχθηκε δαγκώματα από τον σκύλο. Το κοριτσάκι, μαζί με τη μητέρα του, παραλήφθηκε από πλήρωμα ασθενοφόρου του ΕΚΑΒ και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Ρεθύμνου, όπου οι γιατροί του παρείχαν την απαραίτητη ιατρική φροντίδα.

Την ίδια ώρα, οι αρμόδιες αρχές έχουν ξεκινήσει τη διερεύνηση του περιστατικού, προκειμένου να εξακριβωθούν οι συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε η επίθεση.