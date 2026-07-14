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Τέσσερις ασθενείς, ανάμεσά τους και ένα 8χρονο παιδί που δέχθηκε δάγκωμα από φίδι, διακομίστηκαν εσπευσμένα από τη Σκόπελο και την Αλόννησο στο Νοσοκομείο Βόλου, καθώς η κατάσταση της υγείας τους κατέστησε αναγκαία την άμεση νοσοκομειακή αντιμετώπιση.

Ειδικότερα, ύστερα από τον συντονισμό του Κέντρου Επιχειρήσεων του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής, μία 44χρονη μεταφέρθηκε από το λιμάνι της Σκοπέλου στο λιμάνι του Βόλου με περιπολικό σκάφος του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.

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Την ίδια ώρα, ένας 95χρονος και το 8χρονο παιδί διακομίστηκαν από το λιμάνι του Αγνώντα στη Σκόπελο προς τον Βόλο με το Τ/Ρ-Α/Ψ «Άγιος Δημήτριος», ενώ ένας 19χρονος μεταφέρθηκε από την Αλόννησο με το Ε/Π-Τ/Ρ «Άξιον Εστί», ώστε να του παρασχεθεί η απαραίτητη ιατρική φροντίδα στο Νοσοκομείο Βόλου.

Τι πρέπει να κανούμε εάν μας δαγκώσει φίδι – Μερικές χρήσιμες συμβουλές

Διατηρήστε την ψυχραιμία σας και απομακρυνθείτε από το φίδι χωρίς να προσπαθήσετε να το πιάσετε ή να το σκοτώσετε.

και απομακρυνθείτε από το φίδι χωρίς να προσπαθήσετε να το πιάσετε ή να το σκοτώσετε. Καλέστε αμέσως το 166 ή το 112 και ζητήστε ιατρική βοήθεια.

και ζητήστε ιατρική βοήθεια. Κρατήστε το σημείο του δαγκώματος όσο γίνεται ακίνητο και, αν είναι δυνατόν, χαμηλότερα από το επίπεδο της καρδιάς.

και, αν είναι δυνατόν, χαμηλότερα από το επίπεδο της καρδιάς. Αφαιρέστε δαχτυλίδια, βραχιόλια ή στενά ρούχα , καθώς μπορεί να εμφανιστεί έντονο πρήξιμο.

, καθώς μπορεί να εμφανιστεί έντονο πρήξιμο. Μην κόβετε την πληγή και μην επιχειρείτε να ρουφήξετε το δηλητήριο.

Μην εφαρμόζετε πάγο ή αλοιφές καθώς μπορεί να επιδεινώσουν την κατάσταση.

καθώς μπορεί να επιδεινώσουν την κατάσταση. Μεταφερθείτε το συντομότερο δυνατό σε νοσοκομείο, ακόμη κι αν τα συμπτώματα φαίνονται ήπια.

Αξίζει να σημειωθεί ότι στην Ελλάδα, τα περισσότερα δαγκώματα φιδιών προκαλούνται από οχιές. Αν και σπάνια είναι θανατηφόρα, απαιτούν πάντα άμεση ιατρική αξιολόγηση και, όπου απαιτείται, ειδική θεραπεία.