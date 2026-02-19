Ο 47ος Αμερικανός Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ έχει άλλα σοβαρά προβλήματα να λύσει.

Το 1963, ο Λι Χάρβεϊ Όσβαλντ σκότωσε τον Τζον Φιτζέραλντ Κένεντι στο Ντάλας.

Εξήντα τρία χρόνια αργότερα, οι θεωρίες συνωμοσίας γύρω από τη δολοφονία του προέδρου συνεχίζουν να τροφοδοτούν τη συζήτηση, τροφοδοτώντας ατελείωτες θεωρίες συνωμοσίας.

Μπορούμε να στοιχηματίσουμε ότι μετά από εξήντα χρόνια το σκάνδαλο Έπσταϊν θα τροφοδοτεί ακόμα παρόμοιες εικασίες.

Προς το παρόν, τα γεγονότα μιλούν από μόνα τους.

Όσοι ήλπιζαν να χρησιμοποιήσουν τον Τζέφρι Έπσταϊν ως θανατηφόρο όπλο εναντίον του Ντόναλντ Τραμπ ζούσαν σε αυταπάτες.

Ο χρηματιστής, σεξουαλικός θηρευτής και εγκληματίας, που δικαιωματικά κατέληξε στη φυλακή, ήταν αναπόσπαστο μέρος της ελίτ της Νέας Υόρκης, ιστορικά συνδεδεμένος με το Δημοκρατικό Κόμμα.

Αυτή η πόλη είναι ένα δημοκρατικό προπύργιο και δεν είναι τυχαίο ότι τα μυστικά αρχεία του Έπσταϊν παρέμειναν θαμμένα στα αρχεία κατά τη διάρκεια της κυβέρνησης Μπάιντεν-Χάρις.

Ήταν ο Τραμπ, από την αντιπολίτευση, που απαίτησε την απελευθέρωσή τους.

Θα ήταν παράλογο να φανταστούμε τους Δημοκρατικούς τόσο αυτοκαταστροφικούς ώστε να κρύβουν καταστροφικά έγγραφα ενώ ο Τραμπ εκθέτει τον εαυτό του σε ανεπανόρθωτη ζημιά.

Αντίθετα, η «συκοφαντία του Έπσταϊν» στοχεύει τους Κλίντον και τους συμμάχους τους.

Από τον πρώην υπουργό Οικονομικών Λάρι Σάμερς, σύμβουλο του Ομπάμα και προοδευτικό προστάτη, μέχρι τον Μπιλ Γκέιτς.

Το σκάνδαλο επηρεάζει ακόμη και τον Βρετανό πρωθυπουργό των Εργατικών Κιρ Στάρμερ.

Η ιστορία μας διδάσκει, ωστόσο, ότι τα σεξουαλικά σκάνδαλα σπάνια είναι θανατηφόρα στην πολιτική.

Απλώς σκεφτείτε τον Μπιλ Κλίντον και την υπόθεση Λεβίνσκι.

Παρά την ψευδή κατάθεσή του ενόρκως ,σαφή ψευδορκία , η παραπομπή απέτυχε.

Ο Κλίντον όχι μόνο επέζησε, αλλά ανέκαμψε σε δημοτικότητα χάρη σε μια ακμάζουσα οικονομία.

Ο Έπσταϊν κινδυνεύει να αποκαλυφθεί ως άσχετος.

Η οικονομία θα έχει σημασία, αλλά προς το παρόν, οι Αμερικανοί την βλέπουν αρνητικά. Όμως, όπως πάντα, οι αριθμοί θα μιλήσουν πιο δυνατά από τις θεωρίες συνωμοσίας.

Το σκάνδαλο Επστάιν θα είναι ένα σκάνδαλο που και τα επόμενα εξήντα χρόνια θα μνημονεύεται όχι μόνο από τους Αμερικανούς αλλά και σε όλο τον δυτικό κόσμο.

