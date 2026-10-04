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Νοητή χώρα η Επιλογή τόπων για τα γυρίσματα μιας ταινίας, όπου ο κόσμος συντίθεται και επιστρέφει σε ένα τόσο ισχυρό παρελθόν, σε μια ατμόσφαιρα που ο χρόνος έχει σταματήσει και ακινητεί μαζί με τα συναισθήματα του μέλλοντος.

Είναι αλήθεια ότι η Κινηματογραφική Τέχνη στρέφει συχνά το βλέμμα της στην Ιστορία και θα έλεγε κανείς πως η Αρχαία Ελλάδα, μορφές μυθικές όπως ο Αχιλλέας, ο Έκτορας, o Πρίαμος, ο Οδυσσέας καθώς και τραγικές γυναικείες μορφές όπως η Εκάβη ή η Μήδεια, κινούσαν πάντοτε το ενδιαφέρον για έναν πνευματικό διάλογο μεταξύ διαφορετικών εποχών, ένα διάλογο που παραμένει αέναα ανοιχτός σε ερμηνείες αλλά και που προϋποθέτει το σεβασμό και την εντιμότητα των προθέσεων κατά τη συνάντηση.

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Στην Βόρειο Εύβοια και συγκεκριμένα στην Αιδηψό η σκηνοθέτις LARA IZAGIRRE oλοκλήρωσε τα γυρίσματα της ταινίας της «YERMA», μιας ταινίας που τα γυρίσματα ξεκίνησαν αρχικά σε διάφορες τοποθεσίες του Μπιλμπάο και το σενάριο της ταινίας αποτελεί μια επανερμηνεία του έργου του ΛΟΡΚΑ.

Στιγμιότυπο από τα γυρίσματα της ταινίας. Στα δεξιά η σκηνοθέτις.

Θα σημειώσω ότι το ξενοδοχείο ΘΕΡΜΑΙ ΣΥΛΛΑ, όπου έγιναν πολλά από τα γυρίσματα της ταινίας, αποτελεί και αυτό ένα «κομμάτι παρελθόντος», διότι πίσω από την σημερινή του μορφή αντιλαμβάνεται κανείς την γοητεία ενός τόπου με «ιστορία», βλέποντας από την προβλήτα μπροστά στο ξενοδοχείο τα ιαματικά νερά που τρέχουν στη θάλασσα δημιουργώντας πετρώματα αιώνων, το παλιό εγκαταλειμμένο λιμάνι στο βάθος, που αποτελεί πρόταση από μόνο του για αναστοχασμό.

Χώροι του Ξενοδοχείου, τα δωμάτια και το περιβάλλον διαμορφώθηκαν ανάλογα με την εποχή που η ταινία αναφέρεται.

Αυθεντική φωτογραφία εποχής από το ΘΕΡΜΑΙ ΣΥΛΛΑ

Στο «ΚΥΜΑ», το παλιό καφενείο μέσα στη θάλασσα, που σήμερα λειτουργεί πολιτισμικά και είναι στην πραγματικότητα ένας ακόμη τόπος Ιστορίας, έγιναν γυρίσματα της ταινίας αποδεικνύοντας τον ρόλο που παίζει η ατμόσφαιρα και το ύφος ενός τοπίου συνειρμών, όπου τα νοήματα και οι στιγμές επιστρέφουν για να κριθούν ξανά σε μια άλλη εποχή καθώς η ζωή εξελίσσεται.

Μετά από γυρίσματα στο Μουσείο Γκούγκενχάιμ στο Μπιλμπάο, στο Πανεπιστήμιο της χώρας των Βάσκων, η τελευταία σκηνή του έργου γυρίστηκε στον θερινό πέτρινο κινηματογράφο «Απόλλωνα» της Αιδηψού.

Στα Ισπανικά YERMA σημαίνει στείρα.

Και ίσως σημαίνει έλλειψη, σημαίνει απόρριψη, σημαίνει μια διαφορετική ζωή που δεν επιλέχτηκε, σημαίνει καταπίεση, σημαίνει συναίσθημα που επεβλήθη και ίσως ακόμα να σημαίνει στείρα γη επειδή υπάρχει παρελθόν που εγκαταλείφτηκε.

Λέλη Μπέη