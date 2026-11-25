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Γράφει η Δρ Ζέφη Δημαδάμα, Λέκτορας,Τμήμα Διεθνών & Ευρωπαϊκών Σπουδών, Πάντειο Πανεπιστήμιο, Πρόεδρος Ένωσης Γυναικών Ελλάδας, Αθήνας, τ. Γενική Γραμματέας Ισότητας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων

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Κάθε 25η Νοεμβρίου, Παγκόσμια Ημέρα για την Εξάλειψη της Βίας κατά των Γυναικών, ο κόσμος ντύνεται στα πορτοκαλί, καθώς δημόσια κτίρια φωταγωγούνται, οργανώσεις κινητοποιούνται και γυναίκες ενώνουν τις φωνές τους. Η διεθνής εκστρατεία «Orange the World» των Ηνωμένων Εθνών, που διαρκεί από τις 25 Νοεμβρίου έως τις 10 Δεκεμβρίου, Παγκόσμια Ημέρα Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, συμβολίζει την ελπίδα για ένα μέλλον χωρίς βία.

Οι συμβολισμοί είναι χρήσιμοι, αλλά δεν αρκούν. Η βία κατά των γυναικών αλλάζει συνεχώς μορφές, προσαρμόζεται στις νέες τεχνολογίες, εισβάλλει στην καθημερινότητα των νέων ανθρώπων και, πολλές φορές, «κανονικοποιείται» πριν ακόμη αναγνωριστεί ως βία.

Η λεγόμενη «ανδρόσφαιρα» ή «Manosphere» αποτελεί ένα νέο διεθνές οικοσύστημα διαδικτυακών κοινοτήτων, influencers, podcasts και ιστοσελίδων που ασχολούνται με την ανδρική ταυτότητα και τις σχέσεις των φύλων. Σημαντικά τμήματά του διαδίδουν συστηματικά αντιφεμινιστικές αντιλήψεις, παρουσιάζοντας τις γυναίκες ως απειλή και την ισότητα ως απώλεια εξουσίας για τους άνδρες.

Με αυτόν τον τρόπο, ένας πολυδαίδαλος, τοξικός κόσμος αναπτύσσεται με εντυπωσιακές ταχύτητες. Όσο μακρινό ή ακραίο κι αν ακούγεται το φαινόμενο, το σεξιστικό αυτό περιεχόμενο φτάνει καθημερινά στα κινητά τηλέφωνα των παιδιών μας, μέσα από βίντεο που υπόσχονται επιτυχία, αυτοπεποίθηση, χρήματα ή συμβουλές για τις σχέσεις.

Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση του Andrew Tate (με την πλατφόρμα «The Real World»), διεθνώς γνωστού influencer που έχει προωθήσει απόψεις ανδρικής κυριαρχίας και τοξικής αρρενωπότητας. Το πρόβλημα, ωστόσο, δεν περιορίζεται σε ένα πρόσωπο, αλλά στη δυνατότητα τέτοιων αντιλήψεων να χρηματοδοτούνται αδρά και να αποκτούν εκατομμύρια προβολές επηρεάζοντας ιδιαίτερα αγόρια και εφήβους.

Ο μισογυνισμός παρουσιάζεται ως χιούμορ και η απαξίωση των γυναικών ως φυσιολογική συμπεριφορά, ενώ γυναίκες πολιτικοί, δημοσιογράφοι, επιστήμονες και ακτιβίστριες γίνονται στόχοι επιθέσεων εξαιτίας του φύλου και της δράσης τους, με αποτέλεσμα να υπονομεύεται η ίδια η παρουσία τους στον δημόσιο χώρο ώστε να ωθούνται στο περιθώριο.

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Καθοριστικές παράμετροι είναι τα οικονομικά συμφέροντα που αναπτύσσονται γύρω από την παραγωγή και τη διάδοση αυτού του περιεχομένου, καθώς η «ανδρόσφαιρα» εξελίσσεται σε μια εξαιρετικά επικερδή βιομηχανία.

Σύμφωνα με την έκθεση «The Grift Economy» των οργανισμών Reset Tech και Equimundo (2026), τα ετήσια ακαθάριστα έσοδα της συνδρομητικής πλατφόρμας «The Real World» του Andrew Tate εκτιμώνται σε 184 εκατομμύρια δολάρια. Ενώ συγχρόνως, έρευνα του περιοδικού The New Yorker (Ιούνιος 2026) αποκάλυψε ότι συμβόλαιο με τη Rumble, διεθνή ψηφιακή πλατφόρμα διαμοιρασμού βίντεο και ανταγωνίστρια του YouTube, προέβλεπε την ετήσια αμοιβή του Andrew Tate με τουλάχιστον 6 εκατομμύρια δολάρια για την παραγωγή διαδικτυακού περιεχομένου. Ο ψηφιακός μισογυνισμός αποκτά, επομένως, ισχυρά οικονομικά ερείσματα και επιχειρηματικά συμφέροντα που τροφοδοτούν τη μαζική διάδοσή του.

Και στην Ελλάδα; Δεν βρισκόμαστε έξω από αυτή την πραγματικότητα. Διαδικτυακές κοινότητες αναπαράγουν αφηγήματα σύμφωνα με τα οποία οι γυναίκες είναι δήθεν προνομιούχες και οι άνδρες τα πραγματικά θύματα των πολιτικών ισότητας.

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Η αντιμετώπιση του φαινομένου δεν μπορεί να εξαντλείται στην καταδίκη του μισογυνικού λόγου ή στη διαγραφή των αναρτήσεων. Χρειαζόμαστε συστηματική εκπαίδευση για την ισότητα, τη συναίνεση και τις υγιείς σχέσεις από το σχολείο, καθώς και ψηφιακή παιδεία για μαθητές και εκπαιδευτικούς.

Παράλληλα, απαιτούνται διαφάνεια και λογοδοσία των ψηφιακών πλατφορμών, αποτελεσματική αντιμετώπιση της παράνομης παρενόχλησης και δικαστικές διαδικασίες που δεν θα οδηγούν σε δευτερογενή και επαναλαμβανόμενη θυματοποίηση των γυναικών.

Όπλο μας οφείλει να είναι και το διαδίκτυο με δημόσιες εκστρατείες στη “γλώσσα” των νέων, με βίντεο, podcasts και συνεργασίες με δημιουργούς περιεχομένου. Γιατί η ισότητα πρέπει να έχει ισχυρή παρουσία στο ίδιο ψηφιακό περιβάλλον όπου αναπαράγεται ο μισογυνισμός.

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Στην κατεύθυνση αυτή, απαιτείται άμεσα η θεσμοθέτηση ενός Εθνικού Παρατηρητηρίου για τον Ψηφιακό Μισογυνισμό και την Έμφυλη Διαδικτυακή Βία στην Ελλάδα. Μιας μόνιμης δηλαδή πλατφορμας, με επαρκή χρηματοδότηση, επιστημονική στελέχωση και τη συμμετοχή πανεπιστημίων, ερευνητικών κέντρων, αρμόδιων δημόσιων φορέων, γυναικείων οργανώσεων και εκπροσώπων της νέας γενιάς, σε συνεργασία με αντίστοιχες ευρωπαϊκές πρωτοβουλίες.

Αποστολή του θα είναι η συστηματική καταγραφή και επιστημονική ανάλυση της «ανδρόσφαιρας», της έμφυλης παραπληροφόρησης και των νέων μορφών ψηφιακής κακοποίησης. Θα εξετάζει τον ρόλο των αλγορίθμων και της τεχνητής νοημοσύνης, θα δημοσιεύει τακτικές εκθέσεις και θα εισηγείται συγκεκριμένες πολιτικές πρόληψης, εκπαίδευσης και προστασίας, με σεβασμό στα προσωπικά δεδομένα και στην ελευθερία της έκφρασης.

Η θεσμοθέτηση του Παρατηρητηρίου αποτελεί αναγκαίο βήμα για μια συγκροτημένη εθνική πολιτική απέναντι στον ψηφιακό μισογυνισμό, καθώς δεν μπορούμε να αντιμετωπίσουμε αποτελεσματικά ένα φαινόμενο που δεν καταγράφουμε, δεν μελετάμε και δεν κατανοούμε επαρκώς.

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Κανείς και καμιά δεν πρέπει να παραμένει θεατής, όταν η απαξίωση των γυναικών μετατρέπεται σε επικερδές επιχειρηματικό μοντέλο και καθημερινότητα. Απαιτείται άμεση παρέμβαση απέναντι στους κερδοσκόπους του ψηφιακού μίσους, που διαμορφώνουν ανεξέλεγκτα τις αντιλήψεις μιας ολόκληρης γενιάς, εγκλωβίζοντας τις γυναίκες και τα κορίτσια σε έναν κόσμο σεξισμού, διακρίσεων και αποκλεισμών, που βρίσκεται σε ευθεία σύγκρουση με τις θεμελιώδεις αρχές της ισότητας, της δημοκρατίας και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

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