1. Operation Absolute Resolve

Την ειδική επιχείρηση ευρείας κλίμακας Operation Absolute Resolve, για την σύλληψη του Προέδρου Μαδούρο, που διήρκησε 3 ώρες περίπου, αποτελούσαν αεροπορικές, ναυτικές και ειδικές δυνάμεις με την υποβοήθηση της Κεντρικής Υπηρεσίας Πληροφοριών(CIA) και την Υπηρεσία Εθνικής Ασφαλείας

2. Αεροπορικές Δυνάμεις

Στην επιχείρηση συμμετείχαν περισσότερα από 150 αμερικανικά αεροσκάφη F 18 (αεροπλανοφόρο Gerald Ford), F 35 (βάση Puerto Rico), F 22 (βάση Puerto Rico) με συμμετοχή και μη επανδρωμένων αεροσκαφών, που απογειώθηκαν από βάσεις των ΗΠΑ της ευρύτερης περιοχής.

3. Ειδικές Δυνάμεις

Η επιχείρηση περιλάμβανε τμήματα ειδικών επιχειρήσεων, όπως μονάδες Delta Force και άλλες ειδικές δυνάμεις για να εισέλθουν στην περιοχή του στόχου και να συλλάβουν τον Πρόεδρο Μαδούρο.

Αποστολή των ειδικών δυνάμεων αυτών είναι η αντιτρομοκρατία, απελευθέρωση ομήρων, επιχειρήσεις υψηλού κινδύνου και εξουδετέρωση εχθρικών απειλών.

4. Ναυτικές Δυνάμεις

Οι ΗΠΑ ανέπτυξαν το αεροπλανοφόρο (Gerald Ford) με 12 πλοία συνοδείας στην Καραϊβική, ως μέρος ευρύτερης στρατιωτικής επιχείρησης, αρχικά ως πιθανό μοχλό πίεσης αποπομπής του Προέδρου Μαδούρο

Σε αυτή τη ναυτική δύναμη συμμετείχαν καταδιωκτικά πλοία, καταδρομικά, πλοία αμφίβιων επιχειρήσεων και άλλες μονάδες, με ένα σημαντικό τμήμα του στόλου των ΗΠΑ να ανεφοδιάζονται – ελλιμενίζονται στην περιοχή του Κράτους – Νήσου Trinidad μόλις 10 ναυτικά μίλια από τις ακτές της Βενεζουέλας.

Στην επιχείρηση κεντρικό ρόλο είχε το αμερικανικό ναυτικό πλοίο (USS Iwo Jima), που ανήκει σε κατηγορία αμφίβιων πλοίων όπου και μεταφέρθηκε ο Πρόεδρος Μαδούρο

5. Η Επιχείρηση

Η επιχείρηση ξεκίνησε με βομβαρδισμό της Βενεζουέλας σε στόχους υποδομών τα ξημερώματα της Τρίτης 03 Ιανουαρίου με χαμηλές πτήσεις αεροσκαφών, στα νότια προάστια του Καράκας κοντά στην αεροπορική βάση Καρλότα, όπου διέμενε ο Πρόεδρος Μαδούρο στην περιοχή Φουέρτε Τιούνα.

6. Τμήματα Ειδικών Επιχειρήσεων

Τα τμήματα των ειδικών επιχειρήσεων του στόλου των MH-60 (παραλλαγή Black Hawk) και MH-47 (παραλλαγή Chinook) εξοπλισμένα ειδικά για αποστολές διείσδυσης και απαγωγής, υψηλού κινδύνου, πέταξαν αρχικά στα 100 πόδια πάνω από την θάλασσα και στην συνέχεια πολύ χαμηλά κατά την προσέγγισή τους στην περιοχή σύλληψης του Προέδρου Μαδούρο

7. Υποστήριξη από Αέρος

Παράλληλα με την αποστολή των τμημάτων ειδικών επιχειρήσεων υπήρξε Εγγύς Αεροπορική Υποστήριξη (close air support) των μαχητικών αεροσκαφών που υποστήριξαν τα τμήματα των ειδικών επιχειρήσεων, προσβάλλοντας στόχους της νότιας περιοχής του Καράκας σε στρατιωτικές βάσεις, υποδομές επικοινωνιών και συστήματα αεράμυνας της Βενεζουέλας

8. Υποστήριξη από Θαλάσσης

Οι πύραυλοι Tomahawk που εκτοξεύτηκαν από αντιτορπιλικά του Πολεμικού Ναυτικού των ΗΠΑ κατέστρεψαν κυρίως συστοιχίες πυραύλων εδάφους – αέρος μεγάλου βεληνεκούς S-300 και θέσεις πυραύλων μικρότερης εμβέλειας

9. Σύλληψη του Προέδρου Μαδούρο

Υπό την κάλυψη της εγγύς αεροπορικής υποστήριξης προσγειώθηκαν τα τμήματα ειδικών επιχειρήσεων τα οποία και εισέβαλαν στο Αρχηγείο των Δυνάμεων της Βενεζουέλας με αντικειμενικό σκοπό την σύλληψη του Προέδρου Μαδούρο στο Φουέρτε Τιούνα, το μεγαλύτερο στρατιωτικό συγκρότημα της Βενεζουέλας, νοτίως του Καράκας

10. Operation Gideon 2020

Υπενθυμίζεται ότι αυτή είναι η δεύτερη επιχείρηση του Τραμπ στην Βενεζουέλα καθώς η πρώτη πραγματοποιήθηκε τον Μάιο του 2020 (Operation Gideon), χωρίς επιτυχία όπου είχαν συμμετοχή αντικαθεστωτικοί πολίτες της Βενεζουέλας με πρώην μέλη αμερικανικών ειδικών δυνάμεων και εμπλοκή αμερικανικής ιδιωτικής εταιρείας ασφαλείας