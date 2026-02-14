Η μεγάλη παραφιλολογία των ημερών εάν έπρεπε ο Έλληνας Πρωθυπουργός να πάει στην Τουρκία ή όχι, ανήκει πλέον στο παρελθόν. Βεβαίως συζητάμε ακόμα και εάν διαφωνούμε. Βασική αντίληψη ο δίαυλος επικοινωνίας που πρέπει να κυριαρχεί σε μια νέα πραγματικότητα, σε μία νέα αρχιτεκτονική ασφαλείας στην Ανατολική Μεσόγειο και την Μέση Ανατολή.

Ακόμα και εάν στον Πολιτικό Διάλογο δεν υπάρχει ούτε ίχνος συμφωνίας, παρόλο που έχουν διεξαχθεί 65 Διερευνητικές Επαφές χωρίς σύγκληση απόψεων, η Θετική Ατζέντα υλοποιεί γέφυρες συνεργασίας Ελλάδας Τουρκίας που είναι αναπόφευκτες λόγω γεωγραφίας (Τουρισμός για τα 12 νησιά μας του Ανατολικού Αιγαίου, Πολιτική Προστασία, Πολιτισμός, Επενδύσεις, Παράνομη Μετανάστευση, Οικονομικές Συνεργασίες, Συγκοινωνίες).

Σε ότι αφορά όμως τον Πολιτικό Διάλογο, συζητάμε υπό προϋποθέσεις, οι οποίες όμως δεν έχουν τεθεί – απαντηθεί από την Ελληνική πλευρά στην Τουρκία από την Διακήρυξη των Αθηνών και μετά, δηλαδή εδώ και δύο χρόνια.

Απειλές – Προκλήσεις

Λεκτικές απειλές, προκλήσεις και επιχειρήματα μονομερή της Τουρκίας μένουν αναπάντητα καθώς η Τουρκία δοκιμάζει καθημερινά τα αντανακλαστικά μας. Από το 2019 προσπαθεί να υλοποιήσει το δόγμα της Γαλάζιας Πατρίδας με πιεστικότερο τρόπο. Ακόμα και η NAVTEX στο Αιγαίο που έχει εξαγγείλει επ αόριστον δυστυχώς δεν έχει απάντηση από την χώρα μας με anti navtex, όπως η Κάσος, η είσοδος της Γαλάζιας Πατρίδας στα βιβλία της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, η ισλαμοποίηση της Ιεράς Μονής της Χώρας στην Κωνσταντινούπολη, ο Θαλάσσιος Χωροταξικός Σχεδιασμός που υπέβαλε το 2025 η Τουρκία. Όλα αυτά χωρίς αντίδραση από την χώρα μας. Επομένως τίποτα δεν θα πρέπει να μένει αναπάντητο και όλα θα πρέπει να δημοσιοποιούνται διεθνώς και να αντικρούονται επί του πεδίου. Δεν θα πρέπει η χώρα μας να διστάζει να χαλάσει το profile της Τουρκίας.

Casus Belli

Η χώρα μας δεν θα πρέπει να μείνει “κολλημένη” στο θέμα του casus belli με την Τουρκία διότι αυτό είναι κάτι μονομερές που αφορά την Τουρκία και την αποκαλύπτει. Η Ελλάδα έχει όλες τις νομικές, πολιτικές, διπλωματικές, στρατιωτικές προϋποθέσεις να επεκτείνει τα Χωρικά Ύδατα της στα 12 νμ όπως έχει δηλώσει πρόσφατα. Οι προϋποθέσεις πράγματι υπάρχουν σε ένα timing που η Ελληνική Στρατιωτική Ισχύς μπορεί να επηρεάσει καταστάσεις, κυρίως με την Ελληνική Πολεμική Αεροπορία που παρέχει την δυνατότητα στην χώρα μας τεράστια σημαντικής αεροπορικής υπεροχή καθώς σε 2 χρόνια θα έχουμε 145 αεροσκάφη 4,5 γενιάς χωρίς να έχει ούτε ένα η Τουρκία (εφόσον αναβαθμιστούν και τα 38 F16 block 50). Αυτό είναι το χρονικό σημείο που πρέπει να εξαγγείλουμε την επέκταση των Χωρικών μας Υδάτων στα 12 νμ όπου το Αιγαίο κατά 70 % περίπου γίνεται Ελληνικό, όπως ήταν χιλιάδες χρόνια και το casus belli από μόνο του εξαφανίζεται

Η Αντιπαλότητα Τουρκίας – Ισραήλ

Όπως φάνηκε στις δηλώσεις του Tούρκου πρόεδρου η αντιπαλότητα της Τουρκίας με το Ισραήλ καλά κρατεί. Αυτό δίνει στην χώρα μας ένα μοναδικό εργαλείο υποστήριξης της Κυπριακής Δημοκρατίας, αφού η Στρατηγική Συνεργασία 3 + 1 Ελλάδας Κυπριακής Δημοκρατίας Ισραήλ υπό τις ΗΠΑ αποτελεί τον τελευταίο Γεωπολιτικό Άξονα της Δύσης στην Μέση Ανατολή.

Αυτό συνεπάγεται Επιχειρησιακή Υποστήριξη της Κύπρου και από τις δύο κατευθύνσεις (Ανατολικά και Δυτικά) σε ότι αφορά τα επεκτατικά σχέδια της Τουρκίας σε έναν μεγάλο θαλάσσιο επιχειρησιακό θαλάσσιο χώρο Ισραήλ Κυπριακής Δημοκρατίας Κρήτης 1.000 χιλιομέτρων μέσα στον οποίο το τουρκολιβυκό μνημόνιο εξαφανίζεται και επεκτείνεται η συνέργεια 3 + 1 σε όλα τα επίπεδα.

Μονόδρομος για την χώρα μας και την Κυπριακή Δημοκρατία η συμμετοχή μας στο Board of Peace (Συμβούλιο Ειρήνης) για την Γάζα αφού αποτελεί επιθυμία – πρόσκληση του ίδιου του Τραμπ και του Νετανιάχου.

Συμπερασματικά, Ελλάδα και η Κυπριακή Δημοκρατία βρίσκονται σε ένα καθοριστικό σημείο λήψης απόφασης για την γεωπολιτική υπόστασή τους στην Ανατολική Μεσόγειο. Ναι στην ΕΕ, ναι στο ΝΑΤΟ για την Ελλάδα και την ειδική σχέση Κύπρου – ΗΠΑ. Όμως θα πρέπει να υπάρχει διαφοροποίηση από την Γερμανία, Γαλλία, Ιταλία, Ισπανία στο θέμα των συμφερόντων Ελλάδας – Κυπριακής Δημοκρατίας που αφορά την συμμετοχή μας στο Συμβούλιο Ειρήνης για την Γάζα μαζί με το Ισραήλ και ΗΠΑ.