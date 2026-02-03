Πλέον έχει περάσει πάνω από ένας χρόνος από την εμφάνιση του πρώτου κρούσματος και το πρόβλημα συνεχώς επιτείνεται.

Οι κτηνιατρικές υπηρεσίες και η ευρωπαϊκή ένωση διαβεβαιώνουν ότι δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα για την ανθρώπινη υγεία από την κατανάλωση νωπού κρέατος αιγοπροβάτων και γαλακτομικών προϊόντων.

Παρά ταύτα, μέχρι σήμερα έχουν σφραγιασθεί περίπου πεντακόσιες χιλιάδες αιγοπρόβατα και οι άνθρωποι είναι σε απόγνωση … πώς θα ζήσουν αυτοί οι άνθρωποι και οι οικογένειες τους;

Η Ευρωπαΐκή Επιτροπή προτείνει ξεκάθαρα τον εμβολιασμό των αιγοπροβάτων και συστήνει στην Ελλάδα να υποβάλει σχετικό αίτημα προκειμένου να της χορηγηθούν τα εμβόλια και στη συνέχεια να υποβάλει σχέδιο εμβολιασμού για ολόκληρη τη Χώρα, όπως έκανε η Βουλγαρία.

Αληθεύει ότι το αρμόδιο υπουργείο δεν δέχεται τον εμβολιασμό, επειδή με αυτόν τον τρόπο θα αποκαλυφθεί ο πραγματικός αριθμός αιγοπροβάτων στην Ελλάδα, ο οποίος είναι κατά πολύ μικρότερος από εκείνον που δηλώνονται για επιδοτήσεις;

Εάν αληθεύει, γιατί δεν καταλογίζονται ευθύνες και δεν οδηγούνται στη δικαιοσύνη όλοι εκείνοι οι οποίοι είχαν την ευθύνη να κάνουν τους απαραίτητους ελέγχους στις δηλώσεις των αριθμών των ζώων για επιδοτήσεις;

Μήπως γιατί με αυτόν τον τρόπο κινδυνεύουν κάποιες πολιτικές καρέκλες και το κομματικό πελατειακό σύστημα;

Κι αν η ευλογιά δεν υποχωρήσει, θα σφαγιαστούν όλα τα κοπάδια και θα καταστραφεί έτσι ολοκληρωτικά ο κτηνοτροφικός τομέας της χώρας;

Είναι πλέον αποδεδειγμένο ότι η Ευρωπαΐκή Ενωση, με την αποκαλούμενη κοινή αγροτική πολιτική, δεν στοχεύει στην ενίσχυση και ενδυνάμωση του πρωτογενούς τομέα των ευρωπαϊκών χωρών, αντιθέτως στοχεύει στην όσο το δυνατόν μεγαλύτερη μείωση του, δίνοντας έτσι τη δυνατότητα στις μεγάλες πολυεθνικές να εισάγουν φθηνά αγροκτηνοτροφικά προϊόντα από ασιατικές, αφρικανικές και αμερικανικές χώρες, όπως για παράδειγμα η υπογραφή της συμφωνίας mercosur με χώρες της λατινικής Αμερικής.

Αδιάψευστη απόδειξη αποτελεί επίσης και το γεγονός ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει ήδη παραχωρήσει τις απαιτούμενες εγκρίσεις σε ευρωπαϊκές εταιρείες για την παραγωγή τροφής από έντομα (σκουλήκια, γρύλους, ακρίδες) όχι μόνο για τα ζώα αλλά και για ανθρώπους και ήδη χρησιμοποιούνται τέτοια άλευρα σε σνακ, μπάρες και πάστα που κυκλοφορούν νομίμως στην αγορά, χωρίς μάλιστα οι περισσότεροι από τους καταναλωτές να το γνωρίζουν ή να το ελέγχουν.

Εν κατακλείδι, η συνεχής επέκταση του προβλήματος της ευλογιάς των προβάτων χωρίς αποτελεσματική αντιμετώπιση, δεν τιμά τις αρμόδιες κρατικές υπηρεσίες και δεν προβάλλει καθόλου την εικόνα μιας οργανωμένης πολιτείας, με ό,τι αυτό συνεπάγεται για το μέλλον αυτής της Χώρας, εάν εξαλειφθεί ο κτηνοτροφικός τομέας.

*Ο κ. Ευάγγελος Στεργιούλης είναι Διδάκτωρ Κοινωνιολογίας του Παντείου Πανεπιστημίου και Υποστράτηγος ε.α. της Ελληνικής Αστυνομίας.