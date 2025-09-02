Η ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας, Κυπριακής Δημοκρατίας, Ισραήλ δεν είναι μια απλή εμπορική – οικονομική συμφωνία. Πρόκειται για μια γεωπολιτική άμεση αντιπαράθεση της Τουρκίας και των κρατών Ελλάδας, Κυπριακής Δημοκρατίας και Ισραήλ.

Η Ελλάδα, η Κυπριακή Δημοκρατία και το Ισραήλ καλούνται να υπερασπιστούν το δικαίωμα του άρθρου 79 της UNCLOS, όπου επιτρέπεται η πόντιση καλωδίων στην ΑΟΖ όλων των κρατών για το καλό της ανθρωπότητας – εκμετάλλευσης των ενεργειακών πόρων.

Στα συμφέροντα, Ελλάδας Κυπριακής Δημοκρατίας και του Ισραήλ, συνάδουν εν μέρει με τα συμφέροντα της Γαλλίας όπου το 49,9 % του όλου έργου της Ηλεκτρονικής Διασύνδεσης το έχει η Γαλλική Εταιρεία Meridiam SA, ενώ το 50,9% το έχει ο ΑΔΜΗΕ.

Επομένως η Γαλλία θεωρητικά (πολιτικά – διπλωματικά) είναι αμφίβολο εάν θα στηρίξει το καλωδιακό αυτό έργο αξίας 1,9 δις ευρώ παρόλο που έχει συμφέροντα (ο κύκλος εργασιών της κατασκευαστικής εταιρείας Meridiam SA φθάνει τα 23 δις δολάρια).

Όμως η στρατιωτική άσκηση ΕΥΝΟΜΙΑ από 12 μέχρι 18 Σεπτεμβρίου 2025 είναι μία τετραμερής αεροναυτική άσκηση που διοργανώνεται κάθε χρόνο μεταξύ Ελλάδας, Κύπρου, Γαλλίας και Ιταλίας (ασφάλεια – ελευθερία της ναυσιπλοΐας και τη επιχειρησιακή διαλειτουργικότητα) και δεν έχει καμία σχέση με την συνέχεια της καλωδιακής πόντισης, όπως αναφέρονται δημοσιεύματα για το θέμα αυτό

Παρόλα αυτά το Υπουργείο Άμυνας της Γαλλίας τον Οκτώβριο του 2021, ένα μήνα μετά την υπογραφή της αμυντικής συμφωνίας Ελλάδας Γαλλίας, διευκρίνισε ότι το άρθρο 2, αναφέρεται μόνο στην υπεράσπιση των Χωρικών Υδάτων.

Επιπλέον, ο ρόλος της Ιταλίας είναι ιδιαίτερα “φιλοτουρκικός” με τις αγορές – διακρατικές συμφωνίες με Piaggio Aerospace και Leonardo αντίστοιχα, καθώς η Leonardo από μόνη της δίνει πρόσβαση στην Τουρκία από κράτη μέλη της ΕΕ για αγορά UAVs την επόμενη δεκαετία κοντά στα 100 δις ευρώ, μέσω του συνολικού προγράμματος ReArm Europe των 800 δις ευρώ

Ακόμη η τουρκική εταιρεία πυρομαχικών ARCA Defense έχει εξαγοράσει την ιταλική ιδιωτική εταιρεία Esplodenti Sabino που ειδικεύεται στην αποδομητική διαδικασία της διάλυσης, κατεργασίας και επαναχρησιμοποίησης πυρομαχικών – εκρηκτικών υλών ενώ η μεγάλη Ιταλική εταιρεία κατασκευής πυρομαχικών MES SpA έχει συμφωνήσει πρόσφατα συμπαραγωγή με την τουρκική κρατική αντίστοιχη ΜΚΕ για κατασκευή πυρομαχικών αρμάτων και πυροβολικού των τουρκικών ενόπλων δυνάμεων.

Συμπερασματικά, ο σκοτεινός ρόλος – συνεργασία της Ιταλίας με την Τουρκία, υπό την έγκριση του Υπουργείου Άμυνας της Ιταλίας, θα έπρεπε να είχε ανασχεθεί άμεσα μέσα από τις διαδικασίες της ΕΕ λόγω της παράνομης κατοχής της Κυπριακής Δημοκρατίας εδώ και 51 χρόνια.