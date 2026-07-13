Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Η δημόσια συζήτηση για νέα αναπροσαρμογή των ορίων ηλικίας συνταξιοδότησης μετά το 2030 προκαλεί κοινωνική αγανάκτηση εν μέσω πληθωριστικών πιέσεων και οικονομικής αβεβαιότητας.

Το οικονομικό επιτελείο εξετάζει την παράταση του εργασιακού βίου επικαλούμενο τη γήρανση του πληθυσμού, παρά τις αντιδράσεις για τις συνέπειες στους εργαζόμενους.

Η έλλειψη εμπιστοσύνης στο ασφαλιστικό σύστημα αποτυπώνεται στο ιστορικό ρεκόρ των 110.298 αιτήσεων συνταξιοδότησης που κατατέθηκαν μέσα σε ένα εξάμηνο.

Το Κόμμα των Συνταξιούχων ζητά τον τερματισμό των συζητήσεων για αύξηση των ορίων ηλικίας και την έμπρακτη στήριξη των νέων ζευγαριών.

Οι εργαζόμενοι και οι συνταξιούχοι διεκδικούν την αποκατάσταση των εισοδηματικών αδικιών και την κατάργηση των περικοπών που επηρεάζουν τη διαβίωσή τους.

Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη της huffingtonpost.gr στην Google

του Γιάννη Παπαγεωργίου*

Η πρόσφατη δημόσια συζήτηση που άνοιξε, μέσω «διαρροών» και υποθετικών σεναρίων, για τη νέα αναπροσαρμογή των ορίων ηλικίας συνταξιοδότησης μετά το 2030, δεν προκαλεί απλώς ανησυχία αλλά βαθιά κοινωνική αγανάκτηση. Την ώρα που οι οικογενειακοί προϋπολογισμοί λυγίζουν κάτω από το βάρος ενός επίμονου πληθωρισμού στο 4,4% και οι μισθοί εξαντλούνται τις πρώτες ημέρες του μήνα, το οικονομικό επιτελείο επιλέγει να επαναφέρει στο τραπέζι την προοπτική της εργασιακής παράτασης.

Advertisement

Advertisement

Μας μιλούν με τεχνοκρατική ψυχρότητα για «κλιμακωτή προσαρμογή» και για «μόλις ενάμιση έτος επιπλέον εργασίας». Πίσω όμως από τους ψυχρούς αριθμούς των αναλογιστικών μελετών κρύβεται η απόπειρα να μετατοπιστούν οι αποτυχίες της ασκούμενης οικονομικής και δημογραφικής πολιτικής στις πλάτες των εργαζομένων.

Το επιχείρημα της «γήρανσης του πληθυσμού» επιστρατεύεται ως άλλοθι. Όμως, η υπογεννητικότητα και το δημογραφικό αδιέξοδο δεν είναι φυσικά φαινόμενα. Είναι το άμεσο αποτέλεσμα της πολυετούς ακρίβειας, της στεγαστικής κρίσης και των μισθών,της καθηλωμένης αγοραστικής δύναμης, που ανάγκασαν εκατοντάδες χιλιάδες νέους παραγωγικούς ανθρώπους να μεταναστεύσουν και μετέτρεψαν τη δημιουργία οικογένειας σε άπιαστο όνειρο. Αντί η πολιτεία να επικεντρωθεί στην πάταξη της υποδηλωμένης εργασίας και στην ουσιαστική ενίσχυση της απασχόλησης, επιλέγει την εύκολη λύση, να ζητά από τον 60άρη να παραμείνει στην ενεργό δράση μέχρι τα βαθιά γεράματα, για να λάβει τελικά μια σύνταξη που θυμίζει περισσότερο φιλοδώρημα.

Η απάντηση της ίδιας της κοινωνίας απέναντι σε αυτή την αβεβαιότητα είναι ήδη μεγάλη. Οι 110.298 αιτήσεις συνταξιοδότησης που κατατέθηκαν μέσα σε ένα μόλις εξάμηνο αποτελούν ιστορικό ρεκόρ από την ίδρυση του ΕΦΚΑ. Δεν πρόκειται για μια απλή «τάση φυγής», αλλά για μια καθαρή πράξη αυτοσυντήρησης. Οι εργαζόμενοι σπεύδουν να αποχωρήσουν για να προλάβουν τη διαρκή αλλαγή των κανόνων του παιχνιδιού, επιτείνοντας τη διάλυση της δομής της αγοράς εργασίας, ακριβώς επειδή έχει χαθεί η εμπιστοσύνη προς το ασφαλιστικό σύστημα.

Με τους σημερινούς σχεδιασμούς, οι νέοι εργαζόμενοι των 35 και 45 ετών καταδικάζονται σε έναν εργασιακό εγκλωβισμό χωρίς ορατό τέλος, ενώ οι ασφαλισμένοι που πλησιάζουν τα 58 έτη βλέπουν την πόρτα της εξόδου να απομακρύνεται συνεχώς.

Το νεοσύστατο Κόμμα των Συνταξιούχων δεν γεννήθηκε για να περιοριστεί σε δημόσιες σχέσεις, αλλά για να εκφράσει την ανάγκη επιβίωσης μιας ολόκληρης κοινωνίας. Στο πλαίσιο αυτό, απαιτούμε άμεσα:

Τον οριστικό τερματισμό κάθε σεναρίου ή συζήτησης για περαιτέρω αύξηση των γενικών ορίων ηλικίας συνταξιοδότησης.

Advertisement

Την έμπρακτη και γενναία στήριξη των νέων ζευγαριών με εθνικά μέτρα, ως τη μόνη βιώσιμη απάντηση στο δημογραφικό πρόβλημα.

Την αποκατάσταση των αδικιών του παρελθόντος στις καταβαλλόμενες συντάξεις και την κατάργηση των μνημονιακών «κοφτών» που συνεχίζουν να στερούν πόρους από τους δικαιούχους.

Οι μακροοικονομικοί δείκτες και οι κυβερνητικοί πανηγυρισμοί δεν μπορούν να κρύψουν την καθημερινότητα των πολιτών. Οι συνταξιούχοι και οι εργαζόμενοι αυτής της χώρας δεν θα θυσιάσουν την υγεία και την αξιοπρέπειά τους για να βγαίνουν οι αριθμοί των προϋπολογισμών. Η πραγματική αξιολόγηση μιας πολιτικής δεν γίνεται στα κυβερνητικά γραφεία, αλλά στις κάλπες που έρχονται.

Advertisement

*Ο Γιάννης Παπαγεωργίου είναι Πρόεδρος του Κόμματος των Συνταξιούχων.