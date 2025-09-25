Ενδυνάμωση της στρατιωτικής ισχύος του Ελληνισμού, αύξηση των πολεμικών ικανοτήτων των ενόπλων δυνάμεων του ελλα-δικού μας και του κυπριακού μας κράτους, Ξηράς, Θαλάσσης και Αέρα, στις ελεύθερες περιοχές της Κύπρου, στον Έβρο, στο Αιγαίο, στην Ανατολική Μεσόγειο, είναι ο πρώτος – ο εκ των ων ουκ άνευ – αλλ’ ουχί ο μόνος βέβαια καθοριστικός συντελεστής αποτελεσματικής περιφρούρησης της πατρίδας, απέναντι στην διαχρονικά επιμόνως μεθοδευόμενη και αδιαλείπτως εντεινόμενη κατά καιρούς τουρκική απειλή. Η μόνη σιγουριά αποτροπής του πολέμου και διασφάλισης της ειρήνης.

Ικανές ένοπλες δυνάμεις Ελλάδος και Κύπρου, σημαίνει πρωτίστως Πειστική Αποτροπή τής οποιασδήποτε επιθετικότητας των τουρκικών ενόπλων δυνάμεων.

Αυτή είναι ολόκληρη η έννοια της Αποτροπής:

Προπάντων πειστική:

Να πείθει διαρκώς την Τουρκία ότι:

(α) Με ορατά μετρήσιμα και συγκρίσιμα μεγέθη, ποιότητας και ετοιμότητας της πολεμικής ικανότητας των Ελλήνων, Κύπρου και Ελλάδος,

(β) με ανυποχώρητα εκφραζόμενη, αταλάντευτα σταθερή, Πολιτική Βούληση των εν Αθήναις και εν Λευκωσία εκάστοτε κυβερνώντων από κοινού ομοφρόνως, για ακαριαία χρήση της πολεμικής ισχύος των Ελλήνων σε κάθε περίπτωση τουρκικής επίθεσης,

(γ) ώστε να είναι εντελώς αβέβαιο «ρίσκο» για τους εκάστοτε εν Αγκύρα κυβερνώντες, πόσες «ζημιές» ή «κέρδη» θα τους αποφέρει εάν επιχειρήσουν «να ανοίξουν την πόρτα του φρενοκομείου»…

Τούτη είναι η ουσία. Πρώτιστη και πάντοτε αναντικατάστατη στον πρωτεύοντα ρόλο της. Για την ασφάλεια της όποιας πολιτικής οι διαδοχικές κυβερνήσεις προκρίνουν να δρομολογήσουν και να δοκιμάσουν, εκάστη στην θητεία της, για όλα τα ζητήματα εσωτερικής διακυβέρνησης και εξωτερικών – διεθνών σχέσεων. Επ’ αυτής της ουσίας μετριέται άλλωστε κι η αξιοπιστία κάθε κράτους στην παγκόσμια σκακιέρα. Αυτό, τώρα, συνεπάγεται και το εξής:

– Άμα ξέρει η Τουρκία ότι λ.χ. στους ερχόμενους μήνες, προστιθέμενη στις μετρημένες συνεχώς από την ίδια πολεμικές ικανότητες του Ελληνισμού, θα ’ναι στις θάλασσές μας ετοιμοπόλεμη και η πρώτη από τις τρεις νέες ελλα-δικές μας φρεγάτες Μπελαρά «ΚΙΜΩΝ» F-601 και στην Κύπρο ήδη αναπτύσσεται επιπρόσθετη η αντιαεροπορική άμυνα των «Μπαράκ Εμ-Εξ» της Εθνικής Φρουράς και, προπαντός, αν υποθέτει βασίμως ότι οι νυν κυβερνώντες στην Αθήνα και στη Λευκωσία είναι από κοινού αποφασισμένοι «εάν η Τουρκία ανοίξει την πόρτα του φρενοκομείου και ημείς θα είμεθα υποχρεωμένοι να την ακολουθήσωμεν», τότε μάλλον δεν θα ξαναεπιχειρήσει με τα σκάφη του στόλου της να ενοχλήσει π.χ. στη Κάσο την πόντιση καλωδίου ηλεκτρικής σύνδεσης Κύπρου – Κρήτης. Αυτό αποτελεί το ΥΨΙΣΤΟ και πρωτεύουσας σημασίας ΚΑΘΗΚΟΝ των νυν κυβερνώντων, όλων των πολιτικών δυνάμεων και του λαού σε Ελλάδα και Κύπρο.

Ομως, δυστυχώς, βέβαιο είναι ότι η πλειονότητα του λαού, σε Κύπρο και Ελλάδα, δεν έχει τη βεβαιότητα (δεν έχει πειστεί) ότι οι εδώ και οι εκεί νυν κυβερνώντες έχουν την αναγκαία (α) Στρατηγική Νοοτροπία, (β) Στρατηγικό Σχεδιασμό και (γ) Πολιτική Βούληση – Αποφασιστικότητα για μια τέτοια Αποτροπή. Αυτήν ακριβώς την αμφιβολία παράγει η αχαλίνωτα εντεινόμενη τουρκική βουλιμία υπό τον τίτλο «γαλάζια πατρίδα» στο Αιγαίο μας.

Η εδώ υπενθύμιση, στο άρθρο μας, της «Πόρτας του Φρενοκομείου», άγνωστης προφανώς στους νεότερους ιστορίας, έχει την σκοπιμότητα αναστοχασμού μιας συγκεκριμένης διαδρομής, από την οποία πέρασε την δεκαετία του εξήντα ο Ελληνισμός έναντι της τουρκικής απειλής στην Κύπρο.

– Όταν τον Δεκέμβριο 1963 εκτοξεύτηκε η στρατηγικά προσχεδιασμένη από την Άγκυρα και το τουρκικό «Γραφείο Ειδικού Πολέμου» ένοπλη επίθεση της Τουρκανταρσίας εναντίον της βρεφικής τριών μόλις ετών Κυπριακής Δημοκρατίας και η Τουρκία ετοιμαζόταν για εισβολή στην Κύπρο, δυο μήνες μετά, Φεβρουάριο 1964, εξελέγη Πρωθυπουργός της Ελλάδος ο Γεώργιος Παπανδρέου. Αμέσως απέστειλε, προς ενίσχυση της τότε εθελοντικής Εθνοφρουράς στην Κύπρο, την ελλα-δική μας Μεραρχία. Για την έμπρακτη επί τόπου Αποτροπή τουρκικής εισβολής.

– Έσπευσαν οι επικεφαλής της ΝΑΤΟϊκής συμμαχίας Αμερικανοί και Βρετανοί για ν’ αποφευχθεί ο πόλεμος μεταξύ δύο κρίσιμων γεωγραφικά, πλησιέστερων στην αντίπαλη Σοβιετική Ένωση, «συμμάχων» τους, Ελλάδος και Τουρκίας. Ο τότε Πρόεδρος των ΗΠΑ Λίντον Τζόνσον κάλεσε στην Ουάσιγκτον τους Πρωθυπουργούς των δύο χωρών, Γ. Παπανδρέου και Ισμέτ Ινονού, απαιτώντας τον συμβιβασμό τους.

– Η απάντηση του Γ. Παπανδρέου ήταν σαφής και απερίφραστη: «Εάν ο Τούρκος Πρωθυπουργός κ. Ινονού είναι αποφασισμένος ν’ ανοίξει την πόρτα του φρενοκομείου, θα πρέπει να το γνωρίζετε ότι και ημείς θα τον ακολουθήσωμεν».

– Αποτέλεσμα: Η αλησμόνητη από τους Τούρκους τότε, το 1964, επιστολή Αποτροπής του Τζόνσον προς Ινονού για αμερικανική απαγόρευση της τουρκικής εισβολής στην Κύπρο.

– Όμως, τρία χρόνια αργότερα, την «αναίδεια» του Έλληνα Πρωθυπουργού προς τα εν ΗΠΑ αφεντικά τού ΝΑΤΟ, την «πλήρωσε» ο Ελληνισμός με το στρατιωτικό πραξικόπημα της 21ης Απριλίου 1967 και την επιβολή της επταετούς δικτατορίας της Χούντας. Η οποία συνήργησε στην «κρίση της Κοφίνου» τον Νοέμβριο του ίδιου έτους και, υποτασσόμενη στο τελεσίγραφο της Τουρκίας και τις εντολές των ΗΠΑ, απέσυρε από την Κύπρο αμαχητί την ελλα-δική μας Μεραρχία:

– Πρώτη πράξη εγκατάλειψης του κυπριακού Ελληνισμού από τους δικτάτορες της Μητέρας Πατρίδας, 1967.

– Τελική, θανατηφόρα και ολέθρια: Το χουντικό προδοτικό πραξικόπημα της 15ης Ιουλίου 1974. Και οι προδομένες κυπριακές Θερμοπύλες στο Πέντεμιλι της Κερύνειας 20ή Ιουλίου 1974. Που επέτρεψαν στον τουρκικό Αττίλα να εισβάλει στην Κύπρο και να κατακτήσει τα βόρεια ελληνικά εδάφη του νησιού. Ατιμώρητος κι ανεμπόδιστος μέχρι σήμερα.

Δεκαεννέα χρόνια μετά από την τουρκική εισβολή, το 1993, με Πρωθυπουργό στην Αθήνα τον Ανδρέα Παπανδρέου και Πρόεδρο στη Λευκωσία τον Γλαύκο Κληρίδη, αποφασίζεται από κοινού και αναπτύσσεται το «Δόγμα του Ενιαίου Αμυντικού Χώρου Ελλάδος – Κύπρου» απέναντι στην τουρκική απειλή.

– Το 1998, με κοινή απόφαση Αθηνών – Λευκωσίας, αποφασίζεται η ενίσχυση της αμυντικής θωράκισης της Κύπρου με το ρωσικό αντι-αεροπορικό σύστημα των S-300. Αντιδρά η Τουρκία, ο Ισραήλ, οι ΗΠΑ. Ο διάδοχος του Ανδρέα στην πρωθυπουργία, Κώστας Σημίτης, εξαναγκάζει τη Λευκωσία να υποταχθεί και οι S-300 «εξορίζονται» στην Κρήτη.

– Οι ΗΠΑ παρεμβαίνουν στην Κύπρο, για την οποία ίσχυε το «εμπάργκο» αμερικανικών όπλων, εναντίον σταλθεισών από την Ελλάδα στρατιωτικών μονάδων τεθωρακισμένων και πυροβολικού με αμερικανικό οπλισμό. Διασώθηκαν εδώ εντασσόμενες στην ΕΛΔΥΚ…

Τώρα, εν έτει 2025, οι περιστάσεις έχουν αλλάξει εμφανώς. Ιδίως και κυρίως στις σχέσεις των ΗΠΑ και του Ισραήλ, με Ελλάδα και Κύπρο αφ’ ενός και την Τουρκία αφ’ ετέρου.

– Προσφερόμενο στους εν Αθήναις και εν Λευκωσία κυβερνώντες ευνοϊκότερο σκηνικό στην διεθνή – άκρως επικίνδυνα ρέουσα πολεμικώς – σκακιέρα, όλως ιδιαιτέρως στην αιμάσσουσα γεωγραφική μας γειτονιά, ως ευκαιρία για την αύξηση Πειστικότερης προς την Τουρκία ενίσχυσης και προβολής της πανελλήνιας Αποτροπής.

Πρώτη δημοσίευση Σημερινή (Κύπρος)