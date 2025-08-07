Ο ποιητής Ντίνος Χριστιανόπουλος στο ποίημά του« Το κορμί και το σαράκι» γράφει «και τι δεν κάνατε για να με θάψετε, όμως ξεχάσατε πως ήμουν σπόρος.» Είναι πραγματικά ευχής έργον το ρητό αυτό του Ντίνου Χριστιανόπουλου να μπορέσει να πάρει σάρκα και οστά στην περίπτωση των δημοσιογράφων συμπεριλαμβανομένου εμού που έχουν τολμήσει να ασκήσουν γραπτή κριτική κατά του Πακιστάν και να υποστούν από απειλές στην καλύτερη περίπτωση, μέχρι διώξεις και εξαφάνιση στη χειρότερη περίπτωση.

Το Πακιστάν το 2016 ψήφισε το νόμο για την πρόληψη ηλεκτρονικών εγκλημάτων (PECA) όπως hacking, παραβίαση προσωπικών δεδομένων, κυβερνοεκβιασμό, online παρενόχληση και διασπορά ψευδών ειδήσεων. Τον Ιανουάριο του 2025 ο νόμος αυτός τροποποιήθηκε δίνοντας την ευκαιρία στις αρχές να συλλαμβάνουν, να κατηγορούν και να φυλακίζουν δημοσιογράφους για φερόμενες ψευδείς πληροφορίες.

Επιπλέον τέθηκε σε ισχύ η επιβολή υψηλών προστίμων και ποινών για «προσβολή της τιμής και διασπορά ψευδών ειδήσεων». Δυστυχώς οι δρακόντειοι νόμοι που ψήφισε το Πακιστάν για την πάταξη των αντιφρονούντων πέρασαν τα σύνορα της χώρας. Το Πακιστάν είναι μεταξύ των χωρών που αυξάνουν την διακρατική καταστολή στο Ηνωμένο Βασίλειο από το 2022, μαζί με την Κίνα, τη Ρωσία, το Ιράν, την Ινδία και άλλες.

Οι περιπτώσεις ανθρώπων που έχουν υποστεί διώξεις από το Πακιστάν ακόμη και εκτός συνόρων είναι ουκ ολίγες. Ο Ροσχάν Κατάκ, Πακιστανός ντοκιμαντερίστας και ακτιβιστής υπέρ των ανθρώπινων δικαιωμάτων, ο οποίος βρίσκεται σε εξορία στο Ηνωμένο Βασίλειο , έχει καταφερθεί δημόσια κατά παρατυπιών και παραβιάσεων ανθρωπίνων δικαιωμάτων από το Πακιστανικό κράτος. Η διδακτορική εργασία του Ροσχάν για τις επιβεβλημένες εξαφανίσεις στο Μπαλουχιστάν προκάλεσε την οργή της Υπηρεσίας Διασύνδεσης Πληροφοριών (ISI) και λόγω αυτού δέχτηκε απειλητικά μηνύματα όσο ακόμα βρισκόταν στο Ηνωμένο Βασίλειο με υπογραφή του πακιστανικού κράτους ή της ISI από τον Δεκέμβριο 2024, ενώ αυτές οι απειλές συνεχίστηκαν και το 2025, συμπεριλαμβανομένης απειλής μέσω X (Twitter) που ανέφερε: «Μην ξεχνάτε ακόμα και στο Κέιμπριτζ…μπορούν να φτάσουν οπουδήποτε…μην είστε ανόητοι…».

Το Πανεπιστήμιο του Κέιμπριτζ τον εκδίωξε από τη φοιτητική κατοικία, αφαιρώντας του το τελευταίο ανάχωμα ασφάλειας. Η απόφαση εκδίωξης από την εστία του Κέιμπριτζ τον άφησε ουσιαστικά εκτεθειμένο και έχει προκαλέσει έντονη καταδίκη από βρετανούς βουλευτές και διεθνείς οργανισμούς ανθρωπίνων δικαιωμάτων, οι οποίοι το βλέπουν ως αποτυχία να διατηρηθεί η ακαδημαϊκή ελευθερία και ως υποχώρηση στον εκφοβισμό.

Ο Μοχάμεντ Γουάχιντ Μουράντ, δημοσιογράφος στο Ούρντου Νιουζ γνωστός για κριτική στο στρατό συνελήφθη στις 26 Μαρτίου 2025 μέσω μιας επιχείρησης στο σπίτι του με άνδρες που ήταν μέλη υπηρεσιών πληροφοριών. Κατά τη σύλληψή του, του ασκήθηκαν κατηγορίες για διαδικτυακή τρομοκρατία και διασπορά «ψευδών ειδήσεων», σύμφωνα με διεθνείς αναφορές.

Ο Φαρχάν Μαλίκ, ιδρυτής της ανεξάρτητης ψηφιακής πλατφόρμας Ραφτάρ, με αντι-κρατικό ρεπορτάζ είχε συλληφθεί από την FIA (Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Διερεύνησης) στο Καράτσι για προώθηση παράνομου περιεχομένου εναντίον του κράτους στο youtube αν και στη συνέχεια αφέθηκε ελεύθερος με εγγύηση.

Το 2020, δύο εξόριστοι ακτιβιστές από την μειονότητα των Μπαλόχ, η Καρίμα Μπαλόχ στον Καναδά και ο Σατζίντ Χουσεΐν στη Σουηδία, εξαφανίστηκαν και αργότερα βρέθηκαν νεκροί υπό ανατριχιαστικά παρόμοιες συνθήκες. Και οι δύο είχαν διαφύγει από το Πακιστάν μετά από απειλές θανάτου και είχαν κατηγορήσει δημόσια τον στρατό του Πακιστάν για θηριωδίες στο Μπαλουχιστάν. Οι φίλοι και οι οικογένειες αυτών των ακτιβιστών είχαν απορρίψει οποιαδήποτε υπόθεση ατυχήματος ή αυτοκτονίας, σημειώνοντας ότι αυτές οι περιπτώσεις ταιριάζουν σε ένα ευρύτερο μοτίβο επιθέσεων κατά των πολιτικών αντιφρονούντων.

Το 2021, οι βρετανικές αρχές απέτρεψαν συνωμοσία για τη δολοφονία του Αχμάντ Ουάκας Γκοράγια, ενός εξόριστου Πακιστανού μπλόγκερ στην Ολλανδία που είχε συχνά επικρίνει τον πακιστανικό στρατό. Ένας Βρετανός πακιστανικής καταγωγής καταδικάστηκε για το ότι προσλήφθηκε από έναν μεσάζοντα με έδρα το Πακιστάν για να σκοτώσει τον Γκοράγια. Ο Γκοράγια αποκάλυψε ότι το FBI είχε προειδοποιήσει αυτόν καθώς και άλλους επικριτές του Πακιστάν που βρίσκονταν στο εξωτερικό ότι ήταν εγγεγραμμένοι σε μια «λίστα θανάτου» του Πακιστάν που είχε συνταχθεί από πράκτορες των μυστικών υπηρεσιών.

Ο Δρ. Τοκίρ Γκιλάνι είναι διακεκριμένος πολιτικός ακτιβιστής που ζει στις ΗΠΑ και πρόεδρος του Μετώπου Απελευθέρωσης του Τζαμού και Κασμίρ (JKLF) στο Αζάντ Τζαμού και Κασμίρ (AJK) και το Γκιλγκίτ-Μπαλτιστάν. Έχει υπάρξει υποστηρικτής της αυτοδιάθεσης των Κασμιρίων, αμφισβητώντας τόσο τον ινδικό όσο και τον πακιστανικό έλεγχο στο Κασμίρ. Η σύζυγός του, Ταχίρα Τοκέρ, που διαμένει στο Πακιστάν, είναι επίσης ενεργή σε ζητήματα υπεράσπισης ανθρωπίνων δικαιωμάτων στο Μπαλουχιστάν. Ο Δρ. Γκιλάνι τον Μάιο του 2025 ισχυρίστηκε ότι η τοπική αστυνομία την έχει στοχοποιήσει με ψευδείς κατηγορίες, προσπαθώντας να εκφοβίσει την οικογένειά τους. Αυτή η πίεση, σε συνδυασμό με τη συνεχιζόμενη παρενόχληση, έχει οδηγήσει τον Δρ. Γκιλάνι να εκφράσει απογοήτευση και να επανεξετάσει τη στάση του σχετικά με την ανεξαρτησία του Κασμίρ.

Τον Ιούνιο του 2025 Πακιστανο-Αμερικανοί που διαμαρτυρήθηκαν έξω από την πρεσβεία του Πακιστάν στην Ουάσιγκτον αντιμετώπισαν πολύ άγρια αντίποινα καθώς εντός 48 ωρών, συγγενείς των διαμαρτυρομένων απήχθησαν στο Πακιστάν. Αυτές οι τακτικές στέλνουν το σαφές μήνυμα στις φωνές προόδου που βρίσκονται στη διασπορά « η έκφραση γνώμης στο εξωτερικό μπορεί να θέσει την οικογένειά σας σε κίνδυνο. »

Από την απομάκρυνση και φυλάκιση του Ίμραν Xαν από το Πακιστάν το 2022, πολλοί από τους συμμάχους και υποστηρικτές του έχουν φύγει στο εξωτερικό, όπου το Ισλαμαμπάντ προσπαθεί επίσης να τους φιμώσει. Οι Πακιστανοί ομογενείς που υποστηρίζουν το κόμμα του Χαν στη Δύση αναφέρουν αυξανόμενες απειλές και πιέσεις. Ο Ζουλφί Μπουχάρι, στενός συνεργάτης του Ιμράν Xαν που βρίσκεται τώρα σε εξορία, δήλωσε στο Κογκρέσο των ΗΠΑ ότι έχουν κατατεθεί εκατοντάδες ψευδείς υποθέσεις για να υποστούν διώξεις οι υποστηρικτές του Χαν.

Άνθρωποι του πνεύματος στη Δύση αρχίζουν πλέον να μιλούν ανοιχτά για το τι συμβαίνει στο αυταρχικό στρατιωτικό καθεστώς του Πακιστάν. Στις Ηνωμένες Πολιτείες, το νομοθετικό σώμα προειδοποίησε ότι η Ουάσιγκτον «δεν μπορεί να παραμείνει αμέτοχη» ενώ ο στρατός του Πακιστάν καταπατά τα πολιτικά δικαιώματα, υπονοώντας ακόμη και κυρώσεις αν η παρενόχληση συνεχιστεί. Στη Βρετανία, μέλη του Κοινοβουλίου από όλα τα κόμματα έχουν επισημάνει την υπόθεση του Ροσχάν Κατάκ και έχουν ζητήσει ισχυρότερη προστασία για την ακαδημαϊκή ελευθερία.

Δυστυχώς όμως οι στρατιωτικές υπηρεσίες και οι υπηρεσίες πληροφοριών του Πακιστάν ολοένα επεκτείνονται. Οι αναλυτές προειδοποιούν ότι καθώς οι στρατηγοί του Πακιστάν γίνονται πιο τολμηροί, θα συνεχίσουν να απειλούν και να βλάπτουν τους επικριτές στο εξωτερικό. Μέχρι στιγμής λαμβάνω απειλητικά μηνύματα στο linked in και στο twitter και εγώ η ίδια που έχω γράψει άρθρα εναντίον του Πακιστάν.

Αν δεν δημιουργηθεί ένα νομοθετικό πλαίσιο που εξασφαλίζει την υπεράσπιση της ελευθερίας του λόγου, οι δημοσιογράφοι που μιλούν, θα συνεχίσουν να κινδυνεύουν.

Κάτι αντίστοιχο συμβαίνει και με τους ανθρώπους που έχουν καταφέρει να διαφύγουν από την Τουρκία και δημοσιεύουν υλικό στο εξωτερικό εναντίον του Ερντογάν και με ανθρώπους που έχουν ξεφύγει από βόρεια Κορέα και δημοσιεύουν στο εξωτερικό περιεχόμενο που ασκεί κριτική στον Κιμ Γιογκ Ουν. Τα ολοκληρωτικά καθεστώτα ανέκαθεν προσπαθούν να κάμψουν οποιαδήποτε φωνή ασκεί κριτική όπως ακριβώς περιγράφεται στο μυθιστόρημα του Όργουελ 1984.

