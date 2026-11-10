Η προσωπική απεσταλμένη του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ για το Κυπριακό, Μαρία Άνχελα Ολγκίν, μετά τη συνάντησή της με τον Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκο Χριστοδουλίδη και τον ηγέτη του ψευδοκράτους Τουφάν Έρχιουρμαν, στη νεκρή ζώνη της Λευκωσίας, 9 Νοεμβρίου 2026. (REUTERS/Yiannis Kourtoglou)

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Στην παράνομη «πρεσβεία» της Τουρκίας στο καθεστώς του Αττίλα, την παρελθούσα Τρίτη, κλήθηκε η απεσταλμένη του Γ.Γρ. του ΟΗΕ Μαρία Άνχελα Ολγκίν Κουεγιάρ όπου ο «πρέσβυς» Αλί Μουράτ Μπαστσερί της επέδωσε το μήνυμα του Τούρκου υφ.Εξ. Μεχμέτ Κεμάλ Μποζάι, προτού την Παρασκευή, σε ολιγόωρη κάθοδό του στα κατεχόμενα δώσει αυτοπροσώπως τις οδηγίες του και στους επικεφαλής του κατοχικού ψευδοκράτους ο ίδιος ο Τούρκος υπ.Εξ. Χακάν Φιντάν…

ΠΟΝΗΡΑΔΕΣ, μέσα στο σάστισμά του, ενδεχομένως να αποπειράται τώρα στο θέατρο του Κυπριακού ο Ερντογάν. Σάστισμα, διότι προφανώς αισθάνεται ασφυκτικότερο το στρίμωγμα των δικών του λεονταρισμών στην Σκακιέρα της περιοχής. Από τις κινήσεις των άλλων σκακιστών. Έχοντας ο ίδιος το «παράσημο» του Σκακιστή Διεθνούς Εμβέλειας που του είχε απονείμει ο Τραμπ. Πονηράδες εσπευσμένης μανούβρας γι’ αξιοποίηση ίσως της ύστατης πρωτοβουλίας στο Κυπριακό του απερχόμενου (παρασημοφορηθέντος τον παρελθόντα Μάρτιο από τον Ερντογάν) Γ.Γρ. του ΟΗΕ Γκουτέρες. Με την ελπίδα ίσως αποδυνάμωσης του ρόλου που παίζει η Κύπρο ως «κρίκος» μεταξύ Ελλάδος – Ισραήλ και στο σχήμα 3+1 με τις ΗΠΑ.

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– Επειδή ωρύεται η Τουρκία ότι υφίσταται απειλή «επιθετικής περικύκλωσής» της από Ισραήλ – Ελλάδα – Κύπρο και ουδείς της συμπαραστέκεται. Ως «περικύκλωση» εννοεί την τριμερή συνεργασία Αποτρεπτικής Ισχύος έναντι της νεο-οθωμανικής της επεκτατικής στρατηγικής.

– Νυχθημερόν στα τουρκικά ΜΜΕ από στρατιές ειδημόνων προβάλλονται οι φόβοι για την αύξηση της στρατιωτικής ισχύος της εν λόγω «εχθρικής περικύκλωσης». Με συστηματική απαρίθμηση κι εξαντλητικές λεπτομέρειες, ονομαστικά εκάστου των προστιθέμενων οπλικών συστημάτων.

– Και, μάλιστα, όπως οδύρονται, υπό τις ευλογίες των ΗΠΑ. Για την στάση των οποίων, ακατάπαυστοι συνεχίζουν οι τουρκικοί κλαυθμοί απόγνωσης. Διότι, εκτός από την άρση του αμερικανικού εμπάργκο όπλων που ίσχυε σε βάρος της Κύπρου, αποβλήθηκε η Τουρκία λόγω των ρωσικών της S-400 από το πρόγραμμα των αμερικανικών αεροσκαφών F-35, στερηθείσα ακόμη και των έξι που είχε προαγοράσει. Ναυάγησε κι ο εκσυγχρονισμός των παλαιών της F-16. Κι ούτε καν κινητήρες για τα δικής της παραγωγής αεροσκάφη ΚΑΑΝ εξασφάλισε από τις ΗΠΑ, παρά τις εγκάρδιες σχέσεις Ερντογάν – Τραμπ.

– Απαρηγόρητοι συνάμα κι από τη σωρεία των αντιδράσεων Αιγύπτου, Ευρωπαϊκής Ένωσης και στον ΟΗΕ, που πάραυτα προστέθηκαν στις καταγγελίες της Ελλάδος και της Κύπρου, εναντίον τού παραβιάζοντος το Διεθνές Δίκαιο Θαλάσσης των ΗΕ και της ΕΕ (UNCLOS) περιβόητου Τουρκο-Λιβυκού Μνημονίου, της θαλάσσιας νεο-οθωμανικής επεκτατικότητας.

– Και μ’ έξαλλες εξ Αγκύρας διαμαρτυρίες ως «αδικούμενη και μεροληπτικώς περιφρονημένη χώρα», για την πολύ εντονότερα φέτος καταδικαστική για την Τουρκία ετήσια έκθεση περί της μη προόδου στις ενταξιακές διαδικασίες της ΕΕ που ανακοίνωσε 4τρ. η Ευρωπαϊκή Επιτροπή – Κομισιόν.

– Καθώς εκκινούν οσονούπω και οι χρηματοδοτούμενες από την ΕΕ γαλλικές εργασίες για την υποθαλάσσια ηλεκτρική διασύνδεση Κύπρου – Ελλάδος, χωρίς την «άδεια» της Τουρκίας…

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ΣΕ ΟΛΟ αυτό, το εναντιωνόμενο στις δικές της επεκτατικές επιδιώξεις ΠΛΕΓΜΑ ΙΣΧΥΟΣ (στρατιωτικής, διπλωματικής και διεθνούς) στην περιοχή, στις διακρατικές συνεργασίες, στις συμμαχίες και στους διεθνείς οργανισμούς, η Τουρκία εντοπίζει βεβαίως τον ΡΟΛΟ που παίζει στην Σκακιέρα των περιστάσεων η Κυπριακή Δημοκρατία: Η διαχρονικώς (επί 52 ήδη έτη) κακοφανίζουσα την Άγκυρα επειδή δεν κατήντησε ούτε «Εκλιπούσα» ούτε και προτεκτοράτο της: Στα ελεύθερα εδάφη της Κύπρου που δεν σκλαβώθηκαν από τον τουρκικό Αττίλα εισβολέα – κατακτητή το 1974.

ΚΡΙΝΕΙ πάντως η Τουρκία ότι: Στο ανυπόφορο για την ίδια πλέγμα όλων όσοι τώρα στρέφονται εναντίον της πολιτικής της στην περιοχή, ο «πιό Αδύναμος Κρίκος» είναι η Κυπριακή Δημοκρατία. Όχι βέβαια για να εξαπολύσει τώρα εναντίον της έναν Τρίτο Αττίλα πολεμικής επιδρομής. Άλλωστε δεν υπάρχει πλέον, για την βολέψει, καμμιά ανθελληνική Χούντα στην Αθήνα, κανένα χουντικό Πραξικόπημα και διχασμός, για να της προσφέρουν αφύλακτες νέες προδομένες κυπριακές Θερμοπύλες σαν του Πέντεμιλι της Κερύνειας 20η Ιουλίου 1974.

– Μόνη, που βλέπει ίσως, ως προσφερόμενη ξανά για δοκιμή, η επιτήδεια εκμετάλλευση της επιζητούμενης απ’ όλους επανεκκίνησης τής ναυαγισμένης από το 2017 στο Κραν Μοντανά διαδικασίας του Γκουτέρες για το Κυπριακό, με τις «Τρεις Εγγυήτριες και τις Δύο Κοινότητες». Με απώτερο στόχο να αποδυναμωθεί ο ρόλος της Κύπρου στην «εχθρική περικύκλωση» που αισθάνεται η Τουρκία.

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ΥΠΟΨΙΕΣ είν’ αυτές. Στην προσπάθεια εξιχνίασης των κινήσεων της Τουρκίας των τελευταίων ημερών. Η οποία διέταξε τον παράνομο της πρέσβυ στα κατεχόμενα Αλί Μουράτ Μπαστσερί, την Τρίτη, να καλέσει στην «πρεσβεία» την απεσταλμένη του Γ.Γρ. Ολγκίν για να της επιδώσει ειδικό μήνυμα του Τούρκου υφ.Εξ. Μεχμέτ Κεμάλ Μποζάι. Αγνώστου ίσαμε τώρα περιεχομένου μήνυμα. Για το οποίο, η Ολγκίν έσπευσε να ενημερώσει τον Πρόεδρο Χριστοδουλίδη περί «θετικής εξέλιξης» στις προσπάθειές της για Άνοιγμα Οδοφραγμάτων. Μόλις στις 14 Οκτωβρίου, ο εν λόγω Τούρκος υφ.Εξ. είχε επαναλάβει τις απαρηγόρητες επικρίσεις προς την Ε.Ε. για την… προ 22 ετών ένταξη της Κυπριακής Δημοκρατίας: «Η Ευρωπαϊκή Ένωση υποφέρει εξαιτίας του μεγάλου λάθους που έκανε, αποδεχόμενη ως μέλος την Διοίκηση των Κκούπρους Ρουμλάρ της Νότιας Κύπρου», είπε ο Μποζάι στην τουρκική βουλή. Τώρα, λοιπόν, οι «θετικές εξελίξεις» του μηνύματος Μποζάι στην Ολγκίν, προπομπός της ολιγόωρης την Παρασκευή παρουσίας του Τούρκου υπ.Εξ. Χακάν Φιντάν για επιτόπου έκδοση διαταγών αυτοπροσώπως στους επικεφαλής του ψευδοκράτους, πιθανόν να λογίζονται ως επιθυμία της Τουρκίας να συνεχιστεί η πρωτοβουλία Γκουτέρες. Ώστε να παραμένει η Κυπριακή Δημοκρατία εγκλωβισμένη, για την «επίλυση» του Κυπριακού, στις διαιωνιζόμενες διαδικασίες των Διακοινοτικών και των Πενταμερών υπό την αιγίδα των του Γ.Γρ.

– Η Τουρκία δεν έχει επινοήσει κάποιον άλλο δρόμο που να της επιτρέπει να ελπίζει ότι θα μπορέσει να μεθοδεύσει την νομιμοποίηση κι επέκταση του ελέγχου της επί της Κύπρου.

– Είναι ο δρόμος που το 2004 είχε φθάσει στο «τελευταίο μίλι» με το Σχέδιο του τότε Γ.Γρ. Κόφι Ανάν, για την μετατροπή ολόκληρης της Κύπρου σε προτεκτοράτο της Τουρκίας, υπό την επωνυμία «Ενωμένη Κυπριακή Ομοσπονδία». Μέχρι που το ανέκοψε, με το απορριπτικό ΟΧΙ του 76% ο κυπριακός Ελληνισμός, στο Δημοψήφισμα της 24ης Απριλίου 2004.

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– Εκπαραθύρωσε μεν το 2016 ο Ερντογάν τον επιστήθιό του, ανώτατο στρατηγικό του μέντορα, μετά υπουργό του των Εξωτερικών και κατόπιν πρωθυπουργό του, τον Αχμέτ Νταβούτογλου. Επιμένει όμως αταλάντευτα ο Τούρκος Μονοκράτωρ στη νεο-οθωμανική γραμμή τού από το 2001 καθοδηγητικού βιβλίου του, «Το Στρατηγικό Βάθος της Τουρκίας». Όπου έγραφε ο Νταβούτογλου: «Ακόμη κι αν δεν υπήρχε ούτε ένας μουσουλμάνος Τούρκος στην Κύπρο, η Τουρκία όφειλε να διατηρεί ένα Κυπριακό ζήτημα. Καμία χώρα δεν μπορεί να να μείνει αδιάφορη σε ένα τέτοιο νησί που βρίσκεται στην καρδιά του ζωτικού της χώρου […] Της Κύπρου που έχει την ιδιότητα να είναι ένα είδος πλωτής βάσης για την συνολική ασφάλεια της χερσονήσου της Μικράς Ασίας […] Καμία παγκόσμια και περιφερειακή δύναμη που κάνει στρατηγικούς υπολογισμούς στη Μέση Ανατολή, στην Ανατολική Μεσόγειο, στο Αιγαίο, στη διώρυγα του Σουέζ, στην Ερυθρά θάλασσα και στον Περσικό κόλπο δεν μπορεί να παραμελήσει την Κύπρο»… (σελ. 278-281 βιβλίου Νταβούτογλου)…

Πηγή Σημερινή

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