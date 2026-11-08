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Η πρώτη απόπειρα του καλεσμένου απέτυχε όταν η κατασκευή αποσταθεροποιήθηκε και έπεσε στο πάτωμα του στούντιο.

Ο χορευτής, ο οποίος κατέχει ρεκόρ Γκίνες για την ισορροπία ποτηριών, επανέλαβε την προσπάθεια μετά το ατύχημα.

Στη δεύτερη προσπάθεια ο Αριστοτέλης Βαλαωρίτης ολοκλήρωσε με επιτυχία το εγχείρημα, προκαλώντας το έντονο ενδιαφέρον των χρηστών στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

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Ένα απίστευτο περιστατικό κατά τη διάρκεια ζωντανής τηλεοπτικής μετάδοσης στην Κύπρο έχει γίνει viral στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, με πρωταγωνιστή έναν παραδοσιακό χορευτή, ο οποίος επιχείρησε να ισορροπήσει μια ολόκληρη ψησταριά στο κεφάλι του.

Το ασυνήθιστο στιγμιότυπο εκτυλίχθηκε το πρωί της Παρασκευής 6 Νοεμβρίου, στην εκπομπή «Alpha Ενημέρωση» του κυπριακού τηλεοπτικού σταθμού Alpha. Καλεσμένος στο στούντιο ήταν ο Αριστοτέλης Βαλαωρίτης, ο οποίος δεν έχει καμία συγγενική ή άλλη σχέση με τον γνωστό ποιητή.

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Ο χορευτής είναι ιδιαίτερα γνωστός για τις ικανότητές του στην ισορροπία αντικειμένων, έχοντας μάλιστα καταφέρει να καταχωρίσει το όνομά του στο βιβλίο των Ρεκόρ Γκίνες, όταν ισορρόπησε 511 ποτήρια πάνω στο κεφάλι του. Αυτή τη φορά, όμως, αποφάσισε να ανεβάσει ακόμη περισσότερο τον βαθμό δυσκολίας, προσθέτοντας στην εντυπωσιακή κατασκευή μια παραδοσιακή κυπριακή ψησταριά, γνωστή ως «φουκού».

Η επίδειξη ξεκίνησε με τη μουσική να παίζει και τον Αριστοτέλη Βαλαωρίτη να χορεύει, έχοντας στο κεφάλι του μια πυραμίδα από γυάλινα ποτήρια. Στόχος του ήταν να διατηρήσει την ισορροπία τους, ενώ παράλληλα θα προσπαθούσε να κρατήσει και τη φουκού στην κορυφή της κατασκευής.

Ωστόσο, η πρώτη απόπειρα δεν είχε την αναμενόμενη εξέλιξη. Η κατασκευή αποσταθεροποιήθηκε, με αποτέλεσμα τα ποτήρια και η ψησταριά να πέσουν πάνω στον χορευτή και να καταλήξουν στο πάτωμα του τηλεοπτικού στούντιο.

Το απρόοπτο αιφνιδίασε την παρουσιάστρια της εκπομπής, η οποία, παρά την αναστάτωση, διατήρησε την ψυχραιμία της και ενθάρρυνε τον καλεσμένο να επιχειρήσει ξανά. Ο Αριστοτέλης Βαλαωρίτης, εμφανώς αγχωμένος από την εξέλιξη, δεν εγκατέλειψε την προσπάθεια και είπε χαρακτηριστικά: «Sorry for the accident, πάμεεε!». Στη συνέχεια συνέχισε την επίδειξή του και, στη δεύτερη προσπάθεια, κατάφερε να ολοκληρώσει με επιτυχία το εντυπωσιακό εγχείρημα, αποσπώντας τα βλέμματα όσων βρίσκονταν στο στούντιο.

Ο παραδοσιακός χορός των ποτηριών στην Κύπρο

Ο παραδοσιακός χορός των ποτηριών αποτελεί ένα ιδιαίτερο θέαμα και συνδυάζει τη χορευτική κίνηση με την εξαιρετική δεξιοτεχνία στην ισορροπία αντικειμένων.

Ο χορευτής τοποθετεί στο κεφάλι του μια πυραμίδα από ποτήρια και επιχειρεί να τη διατηρήσει σταθερή ενώ χορεύει. Σε ορισμένες περιπτώσεις, η κατασκευή εμπλουτίζεται με επιπλέον αντικείμενα, όπως φαγητό ή ακόμη και παραδοσιακή ψησταριά, τη γνωστή κυπριακή φουκού.

Το περιστατικό καταγράφηκε από τις τηλεοπτικές κάμερες κατά τη διάρκεια της ζωντανής μετάδοσης και μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα άρχισε να αναπαράγεται ευρέως στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, συγκεντρώνοντας το ενδιαφέρον των χρηστών.