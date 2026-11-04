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Η Κομισιόν καταγράφει αμφισβήτηση της ελληνικής κυριαρχίας, παραβιάσεις στο Αιγαίο και διαφωνίες για το τουρκολιβυκό μνημόνιο, χαρακτηρίζοντάς το άκυρο.

Το τουρκικό υπουργείο Εξωτερικών απέρριψε το περιεχόμενο της έκθεσης, κατηγορώντας την Ευρωπαϊκή Ένωση για προκατειλημμένη στάση και υιοθέτηση των μαξιμαλιστικών θέσεων Ελλάδας και Κύπρου.

Παρά την έντονη πολιτική αντιπαράθεση, η Άγκυρα χαιρέτισε τις θετικές οικονομικές αξιολογήσεις της έκθεσης, διεκδικώντας τον εκσυγχρονισμό της Τελωνειακής Ένωσης.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση διατηρεί τον χαρακτηρισμό της Τουρκίας ως βασικού εταίρου, επισημαίνοντας ωστόσο ότι η εμβάθυνση των σχέσεων απαιτεί τη σύμφωνη γνώμη όλων των κρατών-μελών.

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Όπως αναμενόταν, έντονη ήταν η αντίδραση της Άγκυρας στην ετήσια έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την Τουρκία, με το τουρκικό υπουργείο Εξωτερικών να κατηγορεί την ΕΕ για «προκατειλημμένη και άδικη στάση» και να εξαπολύει επίθεση κατά της Ελλάδας και της Κυπριακής Δημοκρατίας, υποστηρίζοντας ότι η Κομισιόν υιοθετεί τις «μαξιμαλιστικές» θέσεις τους, τις οποίες χαρακτηρίζει ασύμβατες με το διεθνές δίκαιο.

Η αντίδραση έρχεται μετά τη δημοσιοποίηση, την Τετάρτη 4 Νοεμβρίου, της έκθεσης της Κομισιόν, η οποία διαπιστώνει ότι η Τουρκία παραμένει μακριά από την ευρωπαϊκή ένταξη, με τις διαπραγματεύσεις παγωμένες από το 2018 και τη δημοκρατική οπισθοδρόμηση να συνεχίζεται. Παράλληλα, καταγράφει αμφισβήτηση ελληνικής κυριαρχίας, αύξηση των τουρκικών υπερπτήσεων και παραβιάσεων στο Αιγαίο, διατήρηση του casus belli για τα 12 ναυτικά μίλια και παρεμπόδιση των ερευνών για το ηλεκτρικό καλώδιο Ελλάδας–Κύπρου.

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Η Επιτροπή επαναλαμβάνει επίσης τη θέση της ΕΕ ότι το τουρκολιβυκό μνημόνιο είναι «άκυρο και ανυπόστατο», καθώς παραβιάζει τα κυριαρχικά δικαιώματα τρίτων κρατών και δεν συνάδει με το Δίκαιο της Θάλασσας. Την ίδια στιγμή, εξακολουθεί να χαρακτηρίζει την Άγκυρα «βασικό εταίρο» της ΕΕ.

«Δύο μέτρα και δύο σταθμά» καταγγέλλει η Άγκυρα

Στην επίσημη ανακοίνωσή του, το τουρκικό υπουργείο Εξωτερικών υποστηρίζει ότι η έκθεση «αναδεικνύει για ακόμη μία φορά την προκατειλημμένη και άδικη στάση της Ευρωπαϊκής Ένωσης απέναντι στη χώρα μας».

«Απορρίπτουμε τους αβάσιμους ισχυρισμούς που περιλαμβάνονται στην έκθεση, ιδίως όσους αφορούν τα πολιτικά κριτήρια, τη Δικαιοσύνη και τα θεμελιώδη δικαιώματα», αναφέρει χαρακτηριστικά.

Το υπουργείο προσθέτει ότι οι συγκεκριμένες κατηγορίες αποτελούν «αντανάκλαση της προσέγγισης ορισμένων αξιωματούχων της ΕΕ που εφαρμόζουν δύο μέτρα και δύο σταθμά, καθώς και μιας ασυνεπούς νοοτροπίας που έχει χάσει την αξιοπιστία της».

«Μαξιμαλιστικές» οι θέσεις Ελλάδας και Κύπρου

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Ιδιαίτερα αιχμηρή είναι η ανακοίνωση για τα ελληνοτουρκικά και το Κυπριακό.

«Διαπιστώνουμε ότι στην έκθεση, όπως και τα τελευταία χρόνια, υποστηρίζονται οι μαξιμαλιστικές θέσεις της Ελλάδας και της ελληνοκυπριακής πλευράς, οι οποίες είναι ασύμβατες με το διεθνές δίκαιο και αποκομμένες από την πραγματικότητα, ενώ παραγνωρίζονται για ακόμη μία φορά τα νόμιμα δικαιώματα και συμφέροντα της Τουρκίας και της Τουρκικής Δημοκρατίας της Βόρειας Κύπρου, καθώς και οι δικαιολογημένες πολιτικές τους», αναφέρει το τουρκικό ΥΠΕΞ, χρησιμοποιώντας την ονομασία που έχει υιοθετήσει και προσπαθεί να επιβάλλει του διεθνώς μη αναγνωρισμένου ψευδοκράτους.

Για το Κυπριακό, η Άγκυρα επαναλαμβάνει ότι «όσο η ΕΕ υιοθετεί ανεπιφύλακτα τη στάση της ελληνοκυπριακής πλευράς, δεν είναι δυνατόν να συμβάλει στις προσπάθειες επίλυσης του Κυπριακού».

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Το τουρκικό υπουργείο Εξωτερικών απορρίπτει επίσης τις αξιολογήσεις της Κομισιόν για την Ανατολική Μεσόγειο, χαρακτηρίζοντάς τες «πλήρως αντίθετες προς το διεθνές δίκαιο και την αρχή της ευθυδικίας».

Ειδικά για το τουρκολιβυκό μνημόνιο, υποστηρίζει ότι «οι διατυπώσεις σχετικά με το μνημόνιο συνεννόησης που έχει υπογραφεί μεταξύ Τουρκίας και Λιβύης δεν έχουν καμία ισχύ».

Ικανοποίηση για την οικονομία – Εμπόριο 218 δισ. ευρώ με την ΕΕ

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Παρά την έντονη πολιτική αντιπαράθεση, η Άγκυρα χαιρετίζει τις θετικές αξιολογήσεις της Κομισιόν για την οικονομική και νομισματική πολιτική, τη λειτουργία της οικονομίας της αγοράς και την ικανότητα της Τουρκίας να αντιμετωπίζει τις ανταγωνιστικές πιέσεις εντός της ΕΕ.

Σύμφωνα με την έκθεση, η τουρκική οικονομία αναπτύχθηκε κατά 3,7% το 2025, με τον πληθωρισμό πάντως να παραμένει υψηλός, στο 34,9%. Η Τουρκία ήταν ο πέμπτος μεγαλύτερος εμπορικός εταίρος της ΕΕ, με τις διμερείς συναλλαγές να φτάνουν τα 218 δισ. ευρώ.

Επικαλούμενη αυτά τα στοιχεία, η Άγκυρα επαναφέρει το αίτημα εκσυγχρονισμού της Τελωνειακής Ένωσης ΕΕ–Τουρκίας, χαρακτηρίζοντάς το «δίκαιη και θεμιτή προσδοκία».

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Άμυνα και ασφάλεια: Η ικανοποίηση της Άγκυρας και οι αντιρρήσεις στην ΕΕ

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Το τουρκικό ΥΠΕΞ χαιρετίζει επίσης τις αναφορές της έκθεσης στον ρόλο της Τουρκίας στις διασυνδέσεις, στην ανθεκτικότητα των εφοδιαστικών και παραγωγικών αλυσίδων, καθώς και στην άμυνα και την ασφάλεια.

Η Κομισιόν εξακολουθεί άλλωστε να χαρακτηρίζει την Τουρκία «υποψήφια χώρα και βασικό εταίρο» της ΕΕ, παρά το πάγωμα των ενταξιακών διαπραγματεύσεων.

Ωστόσο, κατά τη συνέντευξη Τύπου για το πακέτο διεύρυνσης, η επίτροπος Μάρτα Κος υπογράμμισε ότι τα προβλήματα στην ανεξαρτησία της Δικαιοσύνης, στην ελευθερία των μέσων ενημέρωσης, στα δικαιώματα των ΛΟΑΤΚΙ+ ατόμων και στην τοπική δημοκρατία έχουν διευρύνει το χάσμα ανάμεσα στην Τουρκία και στον στόχο της ευρωπαϊκής ένταξης.

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«Οι βασικές συνθήκες που οδήγησαν στο πάγωμα των ενταξιακών διαπραγματεύσεων εξακολουθούν να υφίστανται», επισήμανε.

Από την πλευρά της, η ύπατη εκπρόσωπος της ΕΕ, Κάγια Κάλας, ρωτήθηκε κατά πόσο οι τουρκικές υπερπτήσεις ελληνικών νησιών, το τουρκολιβυκό μνημόνιο και η ευθυγράμμιση της Τουρκίας με την εξωτερική πολιτική της ΕΕ σε ποσοστό μόλις 4% επηρεάζουν τη δυνατότητα στενότερης συνεργασίας με την Άγκυρα στην ασφάλεια και την άμυνα και εάν υπάρχουν συγκεκριμένες «κόκκινες γραμμές».

«Η Τουρκία παραμένει υποψήφια χώρα και βασικός εταίρος. Ωστόσο, η περαιτέρω ανάπτυξη αυτής της σχέσης απαιτεί τη συμφωνία όλων των κρατών-μελών. Και γνωρίζετε πολύ καλά ότι υπάρχουν ορισμένα κράτη-μέλη που αντιτίθενται στην εμβάθυνση των σχέσεων με την Τουρκία», απάντησε η Κάλας.

Η Άγκυρα ζητά συγκεκριμένες αποφάσεις από τις Βρυξέλλες

Στο καταληκτικό μέρος της ανακοίνωσής του, το τουρκικό ΥΠΕΞ υποστηρίζει ότι οι σχέσεις Τουρκίας–ΕΕ πρέπει να διαμορφώνονται «με βάση τα κοινά συμφέροντα και ένα μακροπρόθεσμο όραμα, πέρα από στενούς πολιτικούς υπολογισμούς και μονομερείς προσεγγίσεις».

Η Άγκυρα δηλώνει έτοιμη να προωθήσει τις σχέσεις της με την Ένωση στο πλαίσιο των υποχρεώσεων που απορρέουν από τη συμφωνία σύνδεσης και της αρχής της τήρησης των συμφωνηθέντων, στη βάση της αμοιβαίας εμπιστοσύνης, του σεβασμού και της ευθυδικίας.

«Αναμένουμε από την ΕΕ να μετατρέψει τον αυξημένο διάλογο της τελευταίας περιόδου σε συγκεκριμένες αποφάσεις που θα ενισχύσουν την προοπτική ένταξής μας και να επιδείξει τη στρατηγική πολιτική βούληση που απαιτεί το κοινό μας μέλλον», καταλήγει η ανακοίνωση.

Έτσι, ενώ απορρίπτει τις επικρίσεις για τη δημοκρατία, την Ελλάδα και την Κύπρο, η Άγκυρα επικαλείται τις θετικές οικονομικές και στρατηγικές αξιολογήσεις της ίδιας έκθεσης για να διεκδικήσει στενότερη συνεργασία με την ΕΕ, παρά τις σοβαρές πολιτικές διαφωνίες που εξακολουθούν να χωρίζουν τις δύο πλευρές.