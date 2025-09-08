Επειδή ο Ελληνισμός (Ελλάς και Κύπρος) εξακολουθεί να υφίσταται, επιμόνως αδιάκοπη και μεθοδικώς διευρυνόμενη την τουρκική απειλή, η οποία διαλαλείται έργοις τε και λόγοις στις νεο-οθωμανικές στρατηγικές επιδιώξεις τού επί 23 χρόνια στην εξουσία μονοκράτορα Ερντογάν, αξίζει – ισχυριζόμαστε – η υπενθύμιση των γεγονότων των Σεπτεμβριανών του 1955: Του τουρκικού πογκρόμ εναντίον των Ελλήνων της Κωνσταντινούπολης. Διαπράχθηκε ως πρώτη φρικτή αντεπίθεση Βρετανίας και Τουρκίας αμέσως μετά την έναρξη στην Κύπρο, από 1η Απριλίου 1955, του ένοπλου αντιαποικιακού αγώνα της ΕΟΚΑ για την αποτίναξη του αγγλικού ζυγού και την Ένωση της Κύπρου με την Ελλάδα.

– Για να τρομοκρατήσει και να σέρνει τους τότε κυβερνώντες εν Αθήναις στις δόλιες μεθοδεύσεις του Λονδίνου, των τότε αποικιοκρατών. Οι «δόκτορες» τού «διαίρει και βασίλευε» Εγγλέζοι, με την έναρξη του Αγώνα της ΕΟΚΑ, έσπευσαν να επιστρατεύσουν το ανθελληνικό μίσος και την επεκτατική δίψα της Άγκυρας.

Advertisement

Advertisement

Για να ξεσπάσει το υποκινούμενο ανθελληνικό Πογκρόμ των μαινόμενων τουρκικών όχλων τη νύχτα της Τρίτης, 6ης, ώς την Τετάρτη, 7 Σεπτεμβρίου 1955 στην Πόλη, είχαν προετοιμάσει με δικούς τους πράκτορες έκρηξη στο τουρκικό προξενείο στη Θεσσαλονίκη, που θεωρείται ως σπίτι του «πατέρα των Τούρκων» Ατατούρκ. Πριν καν εκραγεί, η τουρκική εφημερίδα «İstanbul Ekspres» της 6ης Σεπτ. 1955, διανεμηθείσα ως «φέιγ-βολάν», ανήγγειλε ότι… «ανατινάχθηκε το σπίτι του Ατατούρκ…». Πλήρη στοιχεία στο ογκώδες και εγκυρότατο βιβλίο του αείμνηστου Ελληνοαμερικανού βυζαντινολόγου Σπύρου Βρυώνη «Ο μηχανισμός της καταστροφής. Το τουρκικό πογκρόμ της 6-7 Σεπτ. 1955 και η καταστροφή της ελληνικής κοινότητας της Κωνσταντινούπολης».

Για την προετοιμασία των όχλων, που μεταφέρθηκαν και έδρασαν στο ανθελληνικό πογκρόμ στην Πόλη, χρησιμοποιήθηκε εν αγνοία του και το ΑΚΕΛ. Το προαναγγελθέν συλλαλητήριό του της Κυριακής 28ης Αυγ. 1955, εναντίον της τότε «Τριμερούς Αγγλίας – Τουρκίας – Ελλάδος», που μεθόδευσε ο Βρετανός Υπ.Εξ. και μετέπειτα Πρωθυπουργός Χάρολντ Μακμίλαν. Για το συλλαλητήριο, Τούρκοι πράκτορες των Άγγλων, μαζί με τον Τ/κ ηγέτη Φαζίλ Κουτσιούκ, διέδωσαν στην Τουρκία ότι θα επρόκειτο περί έναρξης… σφαγής των Τουρκοκυπρίων:

Ο Κουτσιούκ στις 13 Αυγ. 1955 έστειλε επιστολή στην Κων/πολη ότι «οι Ε/κ στο συλλαλητήριο θα ξεκινούσαν τη γενοκτονία των Τ/κ». Έγινε πρωτοσέλιδο στην Τουρκία. Παρά την ανυπαρξία ίχνους στοιχείων, η χαλκευμένη «είδηση» υιοθετήθηκε από τον Πρωθυπουργό Αντνάν Μεντερές, σε εμπρηστικές δηλώσεις του στις 24 Αυγ. 1955.

– Ο Τούρκος συγγραφέας Αχμέτ Αν, σε μελέτη του της 5 Σεπτ. 2001, αναφέρει ότι: «Ακόμα κι οι εγγλέζικες υπηρεσίες, που πολεμούσαν την ΕΟΚΑ, δεν είχαν παρουσιάσει κανένα στοιχείο για τον σχεδιασμό ή και την ιδέα μιας τέτοιας επίθεσης. Πόσω μάλλον που η διοργάνωση μιας επίθεσης εναντίον των Τ/κ δεν ταίριαζε με την πολιτική της ΕΟΚΑ εκείνης της περιόδου. Γιατί οι φήμες για την επικείμενη επίθεση είχαν αρχίσει να διαδίδονται στις 13 Αυγ. 1955, δηλαδή πέντε εβδομάδες μετά το μοίρασμα μιας προκήρυξης της ΕΟΚΑ, η οποία ανέφερε τις καλές προθέσεις της έναντι της τ/κ κοινότητας. Ο ηγέτης της ΕΟΚΑ Διγενής διευκρίνιζε ότι η τ/κ κοινότητα δεν διέτρεχε κανένα κίνδυνο και έλεγε ότι η προστασία της τ/κ κοινότητας αποτελούσε διαταγή προς τους αντάρτες της ΕΟΚΑ και ζήτημα στρατιωτικής υπόληψης. Πράγματι, το καλοκαίρι και το φθινόπωρο του 1955 η ΕΟΚΑ κράτησε τον λόγο της […] Στην πρόσκληση του ΑΚΕΛ για το συλλαλητήριο της 28 Αυγ. 1955 δεν υπήρχαν αντι-τουρκικές αναφορές. Τουναντίον, το ΑΚΕΛ υποστήριζε τη συνεργασία Τ/κ-Ε/κ […]. Την Κυριακή, 28.8.1955, οι Έλληνες κομμουνιστές διαδήλωσαν στην Κύπρο και η μέρα έληξε χωρίς να ανοίξει τ/κ ρουθούνι»…

– Γιατί ο Κουτσιούκ έσπευσε να χαλκεύσει την «είδηση» για δήθεν σχέδιο γενοκτονίας των Τ/κ στο συλλαλητήριο του ΑΚΕΛ;

Οταν ξεκίνησε ο αγώνας της ΕΟΚΑ, την 1η Απρ. 1955, ο Τούρκος αριστερός ποιητής, Ναζίμ Χικμέτ, από τη Μόσχα, είχε απευθύνει έκκληση στους Τ/κ να συνταχθούν με τους Ε/κ στον αγώνα εναντίον των Άγγλων. Δημοσιεύτηκε και στην αριστερή «ΑΥΓΗ» των Αθηνών, 17 Απρ. 1955:

Advertisement

«Στις φωνές των προοδευτικών ανθρώπων όλου του κόσμου υπέρ του δικαιώματος της αυτοδιαθέσεως της Κύπρου και της Ενώσεώς της με την Ελλάδα, ήρθε να προστεθή χθες και η φωνή – η μόνη μέχρι στιγμής από τουρκικής πλευράς – του μεγάλου Τούρκου ποιητού Ναζίμ Χικμέτ. Ο Χικμέτ απηύθυνε μήνυμα στους Τούρκους της Κύπρου, στο οποίο τονίζει ότι η Κύπρος ήταν πάντοτε ελληνική. Δεν υπάρχει, γράφει, κανένα ζήτημα για την ελληνικότητα της νήσου. Η πλειοψηφία των κατοίκων της είναι Έλληνες και δίκαια αγωνίζονται για την Ένωσιν της νήσου με την Ελλάδα. Απευθυνόμενος ειδικώτερα στην τουρκική μειονότητα της Κύπρου, ο Τούρκος ποιητής τονίζει ότι πρέπει να συνεργασθή με τους Έλληνες Κυπρίους για την απαλλαγή της νήσου από τον αγγλικό ιμπεριαλισμό. Μόνο, γράφει, όταν η νήσος απαλλαγή από τους Άγγλους ιμπεριαλιστάς, οι Τούρκοι κάτοικοί της θα μπορέσουν να ζήσουν πραγματικά ελεύθεροι. Κι αυτό δεν μπορεί να γίνει παρά με την ενότητα του κυπριακού λαού, με τη συνεργασία από Τούρκους και Έλληνες Κυπρίους στην πάλη εναντίον του ξένου δυνάστου. Εκείνοι, καταλήγει, που προσπαθούν να στρέψουν τους Τούρκους εναντίον των Ελλήνων, μόνον το συμφέρον του ξένου κατακτητή εξυπηρετούν».

Το μήνυμα αξιοποιήθηκε από την τουρκική αστυνομία για την κατασκευή αριστερών «ενόχων», για το Πογκρόμ που η κυβέρνηση Μεντερές εξαπέλυσε με τους τουρκικούς όχλους 6-7 Σεπτ. 1955. Απέδωσε το όργιο καταστροφών σε δήθεν κομμουνιστική συνωμοσία. Και συνέλαβε όσους αριστερούς μπόρεσε να βρει. Ένας από τους συλληφθέντες ήταν και ο γνωστός αριστερός συγγραφέας Αζίζ Νεσίν.

– Η Τουρκάλα ιστορικός Ντιλέκ Γκιουβέν, στο βιβλίο της «Εθνικισμός, κοινωνικές μεταβολές και μειονότητες – τα επεισόδια εναντίον των μη μουσουλμάνων της Τουρκίας 6-7 Σεπτ.1955», εκδ. ΕΣΤΙΑ 2006, με βάση τα επίσημα τουρκικά και αμερικανικά αρχεία, σημειώνει ότι: «Ως απόδειξη για την εμπλοκή της Κομιντέρν [Κομμουν. Διεθνούς] στα έκτροπα υποδεικνύονται κυρίως δύο γράμματα του κομμουνιστή ποιητή Ναζίμ Χικμέτ, που είχε καταφύγει στη Σοβιετική Ένωση, με τα οποία απευθυνόταν στους Τούρκους εργάτες στην Κύπρο, καλώντας τους να δράσουν από κοινού με τους Έλληνες εργάτες εναντίον των ιμπεριαλιστών καταπιεστών του νησιού».

Advertisement

– Ο Αζίζ Νεσίν έγραψε και τα εξής: «Τη νύχτα της 6/7 Σεπτεμβρίου η Πόλη κάηκε και γκρεμίστηκε. Τότε η Κυβέρνηση [Μεντερές] τα έχασε και ξεσηκώθηκε να σκαρώσει φταίχτη γι’ αυτό το αδίκημα. Στο τέλος έριξε την ευθύνη πάνω σε εξήντα αριστερούς, που κατά τύχη συνέλαβε απ’ εδώ κι απ’ εκεί… Τότε ήμουν και εγώ ένας από τους δήθεν κατηγορούμενους που κλείστηκαν σε μοναχικό κελί με την κατηγορία ότι εκάψαμε και ρημάξαμε την Πόλη». Τη μαρτυρία Νεσίν παραθέτει και στο βιβλίο του, «Η Άλλη Πλευρά», ο αείμνηστος Νεοκλής Σαρρής.

Πρώτη δημοσίευση Σημερινή

Advertisement