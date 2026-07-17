Φίλαθλοι πανηγυρίζουν στο Μπουένος Άιρες μετά τη νίκη της Αργεντινής επί της Αγγλίας στον ημιτελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου Ποδοσφαίρου 2026, στις 15 Ιουλίου 2026. REUTERS/Mariana Nedelcu

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Αυτή η καλοκαιρινή περίοδος σημαδεύτηκε από τους αγώνες του παγκοσμίου κυπέλλου ποδοσφαίρου και οι δημόσιες συζητήσεις για την απόδοση των ομάδων συμπεριλάμβαναν ένα μεγάλο εύρος εκτιμήσεων, ακόμη και πολιτικών!

Με δεδομένο ότι οι ποδοσφαιρικές ομάδες δεν εκπροσωπούν μεμονωμένους αθλητικούς συλλόγους αλλά κράτη και κατ’ επέκταση έθνη, οι παραπάνω συζητήσεις συχνά περιλάμβαναν και εκτιμήσεις πολιτικού περιεχομένου, είτε με συμβολική διάσταση είτε με παραπομπές σε κατ’ ιδίαν πολιτικές καταστάσεις και πολιτικά πρόσωπα.

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Χαρακτηριστικό παράδειγμα η άμεση παρέμβασή του Αμερικανού προέδρου για να αρθεί η ποινή της επιβολής κόκκινης κάρτας σε ποδοσφαιριστή της εθνικής ομάδας των ΗΠΑ, εν όψει της αναμέτρησης με την εθνική ομάδα του Βελγίου, γεγονός που προκάλεσε ποικίλες αντιδράσεις και σχόλια παγκοσμίως!

Ακόμη, στον πρόσφατο ημιτελικό μεταξύ Αγγλίας και Αργεντινής προσδόθηκε, μεταξύ άλλων, και μια έντονη πολιτική διάσταση, εξαιτίας σημαντικών ιστορικών γεγονότων που έλαβαν χώρα μεταξύ των δύο χωρών στο παρελθόν (πόλεμος των Φώκλαντ κ.λπ.), γεγονός που, κατά μία έννοια, ενίσχυσε ακόμη περισσότερο τη σημασία της αναμέτρησης, ενώ παράλληλα στοιχηματικές εταιρείες έδιναν σημαντικό προβάδισμα στην Αγγλία!

Βλέπετε, η πολιτική διάσταση εισχωρεί με τον έναν ή τον άλλον τρόπο σε κάθε τομέα της ζωής μας. Ωστόσο, πολλοί επικεντρώνουν στην πολιτική και οικονομική ισχύ, ενώ παραβλέπουν ορισμένες σημαντικές παραμέτρους, όπως είναι, για παράδειγμα, το αξιακό σύστημα που διέπει έναν λαό.

Και στην προκειμένη περίπτωση, ο αργεντίνικος λαός, ένας λαός που έχει βιώσει φτώχεια και πολλές δυσκολίες στην ιστορική του πορεία, εξακολουθεί να διατηρεί ισχυρές οικογενειακές αξίες, υψηλό επίπεδο κοινωνικής συνοχής και βαθιά αγάπη για τον συνάνθρωπο και την ανθρώπινη αλληλεγγύη.

Εξαιρετική, βεβαίως, ήταν και η εμφάνιση της Αγγλίας, η οποία τελικά υποκλίθηκε στην ανωτερότητα των Αργεντινών!

Εν κατακλείδι, η σχέση πολιτικής και ποδοσφαίρου αποτελεί τα τελευταία χρόνια αντικείμενο κοινωνιολογικής ανάλυσης, δεδομένου ότι τέτοια παγκόσμια αθλητικά γεγονότα αφυπνίζουν εθνικές συνειδήσεις και προκαλούν συλλογικές συγκινησιακές αντιδράσεις, γεγονός που συχνά γίνεται αντικείμενο πολιτικής εκμετάλλευσης.-

*Ο κ. Ευάγγελος Στεργιούλης είναι Διδάκτωρ Κοινωνιολογίας του Παντείου Πανεπιστημίου.

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