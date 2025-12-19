Ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας, παρέστη Πέμπτη 18 Δεκεμβρίου 2025, στην τελετή ονοματοδοσίας και ύψωσης της ελληνικής σημαίας στην πρώτη από τις τέσσερις Φρεγάτες FDI HN Belharra, που εντάσσονται στο Πολεμικό Ναυτικό, την Φρεγάτα F-601 «ΚΙΜΩΝ».

H 18η Δεκεμβρίου 2025 ήταν μια σημαντική ημέρα για το Ελληνικό Πολεμικό Ναυτικό καθώς εντάχθηκε επίσημα η νέα φρεγάτα FDI HN «Κίμων» στο δυναμικό του. Το γεγονός αυτό δεν συνιστά απλώς ένα βήμα εκσυγχρονισμού αλλά συνοδεύεται από έντονο ιστορικό φορτίο σε μια ρευστή γεωπολιτική συγκυρία. Το όνομα που χαράχθηκε στην πλώρη της πρώτης από τις τέσσερις υπερσύγχρονες φρεγάτες αεράμυνας περιοχής της Ελλάδας παραπέμπει σε έναν από τους σημαντικότερους ναυτικούς ηγέτες της ελληνικής αρχαιότητας. Και δεν είναι τυχαίο.

Ποιος ήταν ο Κίμων ο Αθηναίος

Ο Κίμων (περ. 510–450 π.Χ.) ήταν ο γιος του νικητή του Μαραθώνα, Μιλτιάδη και από της κορυφαίους στρατηγούς της κλασικής Αθήνας. Συνέδεσε το όνομά του με τη μετατροπή της Αθήνας σε κυρίαρχη ναυτική δύναμη του Αιγαίου, σε μια εποχή που η θάλασσα ήταν το κλειδί της ισχύος.

Advertisement

Advertisement

Ως ηγετική μορφή της Αθηναϊκής Συμμαχίας, ο Κίμων πέτυχε μεγάλες νίκες εναντίον των Περσών. Η πιο εντυπωσιακή ήταν στον Ευρυμέδοντα ποταμό, όπου ο περσικός στόλος και στρατός ηττήθηκαν την ίδια ημέρα, σε θάλασσα και στεριά. Με της επιχειρήσεις του, απελευθέρωσε ελληνικές πόλεις στο Αιγαίο και στα παράλια της Μικράς Ασίας, εξασφαλίζοντας θαλάσσιες γραμμές, ασφάλεια και επιρροή.

Ο Κίμων δεν ήταν απλώς στρατηγός. Ήταν εκφραστής μιας αντίληψης ισχύος που βασιζόταν στον στόλο, στη συνεχή παρουσία στο πέλαγος και στην ικανότητα αποτροπής πριν καν ξεσπάσει η σύγκρουση.

Από την τριήρη στη φρεγάτα αεράμυνας περιοχής

Σήμερα, το όνομα “Κίμων” επανεμφανίζεται στο Αιγαίο με διαφορετική μορφή, αλλά με ισχυρό συμβολισμό. Η νέα FDI HN είναι μια σύγχρονη φρεγάτα αεράμυνας περιοχής, σχεδιασμένη για να ελέγχει τον εναέριο και θαλάσσιο χώρο σε μεγάλες αποστάσεις, να προστατεύει τον στόλο και να λειτουργεί ως πυλώνας αποτροπής.

Ακόμη και η ανάστροφη πλώρη της, που ξεχωρίζει οπτικά, θυμίζει έντονα την τριήρη, το διαχρονικό σύμβολο της ελληνικής ναυτικής ισχύος. Δεν πρόκειται απλώς για αισθητική σύμπτωση αλλά για μια σιωπηρή σύνδεση ανάμεσα στην αρχαία ναυτοσύνη και τη σύγχρονη τεχνολογία. Το ενιαίο του ελληνικού έθνους.

Επίσης, η επιλογή του ονόματος δεν είναι φόρος τιμής μόνο στο παρελθόν αλλά μια δήλωση συνέχειας σε μια εποχή όπου η αμφισβήτηση της υπάρχουσας διεθνούς τάξης είναι έντονη. Όπως ο Στρατηγός Κίμων διασφάλισε την παρουσία και την ισχύ της Αθήνας στο Αιγαίο, έτσι και η φρεγάτα “Κίμων”, μαζί με τον υπόλοιπο ελληνικό στόλο και τις υπόλοιπες 3 φρεγάτες της ίδιας κλάσης που θα ενταχθούν στη δύναμή του μελλοντικά, καλείται να υπηρετήσει την ειρήνη, την ασφάλεια, τη σταθερότητα και την αποτρεπτική ικανότητα της Ελλάδας στη θάλασσα.

Όμως ας μη λησμονούμε πωςτα Πολεμικά Πλοία προορίζονται δια να κινδυνεύουν γιατί η ελευθερία έχει τίμημα και το Διεθνές Δίκαιο πρέπει να έχουμε την ισχύ να το επιβάλλουμε σε γείτονες και ανταγωνιστές. Άλλωστε η Ελλάδα δεν απειλεί κανέναν αλλά επίσης δεν δέχεται απειλές από κανέναν.

Σε μια εποχή γεωπολιτικής ρευστότητας, το Πολεμικό Ναυτικό της πατρίδας μας αποκτά ένα πλοίο που δεν φέρει απλώς όπλα και αισθητήρες αιχμής, αλλά κι ένα φορτισμένο ιστορικά όνομα. Ένα όνομα που θυμίζει ότι η ελληνική ναυτική ισχύς δεν είναι συγκυριακή. Γιατί, αιώνες τώρα, η δική μας πατρίδα είναι η θάλασσα.