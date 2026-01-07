Όπως πρόσφατα έχει δηλώσει ο Τράμπ, η Γροιλανδία ενδιαφέρει ιδιαίτερα τον γεωστρατηγικό σχεδιασμό των ΗΠΑ λόγω της θέσης της. Ο μεγάλος στόχος σήμερα των ΗΠΑ, είναι ο περιορισμός της οποιαδήποτε επιρροής της Ρωσίας.

MAGA

Advertisement

Advertisement

Από την προεκλογική περίοδο των περασμένων Αμερικανικών εκλογών, το σύνθημα που κυριάρχισε στο στρατόπεδο των συντηρητικών του Τράμπ, ήταν το Make America Grant Again, το περίφημο MAGA! Όλοι αναρωτήθηκαν για το τι πραγματικά θα σήμαινε αυτό. Ακόμη και οι επιτελείς του και φυσικά και οι ψηφοφόροι του θα διερωτιούνταν. Προσπαθώντας να δώσουν κάποια ερνηνεία οι περισσότεροι πίστεψαν ότι θα σήμαινε πως η κυβέρνηση Τράμπ με τις σωστές της οικονομικές πολιτικές , γιατί οι συντηρητικοί πολιτικοί στην Αμερική το μόνο που καταλαβαίνουν είναι το κέρδος και τα περισσότερα δολάρια, θα κατάφερνε να κάνει την Αμερική ακόμη μεγαλύτερη οικονομική δύναμη. Αυτό εξάλλου πίστεψε και η διεθνής κοινότητα.

Η πλάνη

Όμως ο Τράμπ, αλλά είχε στο μυαλό του. Με τη λέξη Grant, είχε σχεδιάσει μεγαλεπήβολες παρεμβάσεις που κανείς δεν είχε φανταστεί πέραν του ιδίου. Τα σχέδιά του τα οποία μεταξύ σοβαρού και αστείου ξεστόμιζε κατά καιρούς, χωρίς όμως να τον παίρνει κανείς στα σοβαρά ήταν πραγματικά αυτά που μόλις το προηγούμενο Σάββατο στις 3 Ιανουαρίου αποκαλύφθηκαν. Παραβίασε την εθνική κυριαρχία της Βενεζουέλας και απήγαγε τον πρόεδρο της και τη σύζυγό του. Ανάλογες βέβαια δηλώσεις έχει κάνει και για τον Καναδά ότι δηλαδή θα πρέπει να αποτελέσει μια νέα πολιτεία των ΗΠΑ, αλλά και για τη Γροιλανδία. Πιο πρόσφατα ανακοίνωσε ότι μπαίνει στο στόχαστρό του και η Κολομβία αλλά και η Κούβα.

Η νέα αποικιοκρατία

Προσπαθώντας λοιπόν να αποκωδικοποιήσουμε τις δηλώσεις του Τράμπ, καταλήγουμε στο ότι σκέφτεται ακριβώς όπως σκεφτόταν οι αποικιοκράτες από τον 15ο ως και τον 18ο αιώνα. Το πώς δηλαδή θα εξουσιάζουν μια χώρα, για να εκμεταλεύονται τους φυσικούς της πόρους ! Αυτό επιχείρησαν και μάλιστα με μεγάλη επιτυχία, οι Ολλανδοί, οι Πορτογάλοι, οι Ισπανοί, οι Γάλλοι, οι Βρετανοί, οι Ιταλοί ακόμη και οι Γερμανοί και οι οποίοι ρήμαξαν τους φυσικούς πόρους εκατοντάδων περιοχών του πλανήτη από τις Ινδίες και την Κορέα, ως ολόκληρη την Αφρική και την Αμερικανική ήπειρο. Εκμεταλεύτηκαν για εκατοντάδες χρόνια τον φυσικό τους πλούτο και συγχρόνως χρησιμοποιούσαν σαν δούλους τους λαούς τους όσους φυσικά δεν εξόντωσαν. Με αυτό τον τρόπο κατάφεραν να συσωρεύσουν αμύθητο πλούτο στις μητροπολιτικές τους χώρες και τον οποίο πλούτο μάλιστα ακόμη και σήμερα γεύονται οι σύγχρονοι πολίτες των μητροπόλεων αυτών.

Οι φαιδρές δηλώσεις, που όμως κρύβουν κινδύνους

Advertisement

Αυτό λοιπόν ακριβώς έχει στο μυαλό του ο Τράμπ, μόνο που η διεθνής κοινότητα αδυνατεί να το κατανοήσει και να το πιστέψει για δύο κυρίωςλόγους.

Κατά πρώτον δεν θεωρεί σοβαρό πρόσωπο τον Τράμπ, οπότε οτιδήποτε κι αν εκστομίζει δεν το παίρνει και τόσο στα σοβαρά .

Και κατά δεύτερον θεωρεί τόσο απίθανα και τόσο παράλογα αυτά τα οποία δηλώνει , οπότε εκτιμά ότι δεν έχουν και πιθανότητες να συμβούν.

Απίθανο βέβαια θεωρούσε και αυτό που συνέβη στην Βενεζουέλα, και όμως συνέβη. Απίθανο επίσης θεωρεί αυτό το οποίο δηλώνει για τη Γροιλανδία. Όμως η Μέτε φρεντέρικσεν η πρωθυπουργός της Δανίας, στην επικράτεια της οποίας ανήκει η Γροιλανδία, αρχίζει να παίρνει τα μέτρα της και μάλιστα ήδη ανακοίνωσε αμυντικές και διπλωματικές κινήσεις, όπως την διάλυση του ΝΑΤΟ σε περίπτωση που επιχειρηθεί αυτό που διατυμπανίζει ο Τράμπ.

Ο νέο – αποικιοκράτης και οι σχεδιαζόμενες «νεο –μπανανίες»

Advertisement

Ετσι λοιπόν, ο Τράμπ συνέλαβε τον τρόπο, με τον οποίο δηλαδή θα κάνει ξανά Grant την Αμερική όπως συνέβαινε κάποιες δεκαετίες παλιότερα όπου οι Αμερικανικές εταιρείες εκμεταλευόταν όλους τους φυσικούς πόρους όλων των χωρών της Λατινικής Αμερικής, αφού βέβαια με τη συμβολή των ΗΠΑ είχαν επιβληθεί και τα ανάλογα δικτατορικά καθεστώτα. Σαν πρώτη λοιπόν αρχή είδε την Βενεζουέλα και τα τεράστια αποθέματα πετρελαίου της, με τα 308 δισεκατομύρια βαρέλια αργού πετρελαίου που την καθιστούν την 1η στον κόσμο, με 2η την Σαουδική Αραβία με αποθέματα της τάξης των 270 δισεκατομμυρίων βαρελιών και 3ο τον Καναδά με 170 δισεκατομμύρια βαρέλια. Η δυσκολία του βέβαια περιορίζεται στο πως θα βρεί μια αιτιολογία για να μπορέσει να τη λανσάρει στη διεθνή κοινότητα και στους διεθνείς θεσμούς όπως το Συμβούλιο Ασφαλείας και ο ΟΗΕ. Βέβαια να μην ξεχνούμε πως με τον ένα ή τον άλλο τρόπο αφενός τους εξουσιάζει αλλά και αφετέρου, από την παλιότερη θητεία του, έχει αποδείξει πως δεν τους υπολογίζει και τόσο!

Μετά τη Βενεζουέλα, ποιός θα έχει σειρά!

Ηδη τη διεθνή κοινότητα την απασχολεί το ερώτημα ποιά χώρα θα είναι η 2η που θα αντιμετωπίσει τις επεκτατικές και αποικιοκρατικές τάσεις του Τράμπ. Εκτιμούμε ότι αυτό θα εξαρτηθεί από κάποιους παράγοντες που πρέπει να εξυπηρετηθούν βάσει του στρατηγικού του σχεδιασμού. Η Βενεζουέλα ήταν ο πρώτος του στόχος καθότι το πρώτο μέλημα τώρα της πολιτικής των ΗΠΑ, είναι να βρεθούν ενεργειακοί πόροι, δηλαδή πετρέλαιο και φυσικό αέριο και το οποίο θα τους διαχειρίζονται οι Αμερικανικές ενεργειακές εταιρείες. Με αυτό τον τρόπο θα μπορέσουν αυτές να εφοδιάζουν με καύσιμες ύλες κυρίως τις Ευρωπαϊκές και όχο μόνον χώρες, ώστε να απεξαρτηθούν πλήρως ενεργειακά από το φθηνό Ρωσικό φυσικό αέριο και πετρέλαιο. Αυτή η επιλογή είναι η κορυφαία αυτή τη περίοδο για τις ΗΠΑ, και βεβαίως εντάσσεται στα σχέδια για την πορεία του Ρωσο – Ουκρανικού πολέμου.

Advertisement

Θα έρθει η σειρά της Γροιλανδίας;

Επίσης, όπως πρόσφατα έχει δηλώσει ο Τράμπ, η Γροιλανδία ενδιαφέρει ιδιαίτερα τον γεωστρατηγικό σχεδιασμό των ΗΠΑ λόγω της θέσης της. Ο μεγάλος στόχος σήμερα των ΗΠΑ, είναι ο περιορισμός της οποιασδήποτε επιρροής της Ρωσίας και η Γροιλανδία βρίσκεται σε «θέση βολής» από τη Ρωσία. Εκτιμούμε λοιπόν ότι ο Τράμπ ήδη θα αναζητά την, κατά τη γνώμη του φυσικά, πειστική για τη διεθνή κοινότητα αιτιολολογία για μια τέτοια επιχείρηση. Εκτίμησή μας είναι, πως η απάντηση δεν θα αργήσει. Είτε θα εφευρεθεί, είτε θα «σκηνοθετηθεί». Προς τούτο πολύ καλά κάνει η πρωθυπουργός της Δανίας και προετοιμάζει τις αμυντικές της κινήσεις.

Advertisement