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Με λιγότερο από τρεις εβδομάδες να απομένουν για την έναρξη του Μουντιάλ 2026, η FIFA συνεχίζει να έχει πονοκεφάλους σχετικά με την διαδικασία διανομής των εισιτηρίων.

Οι γενικοί εισαγγελείς της Νέας Υόρκης και του Νιου Τζέρσεϊ ξεκίνησαν έρευνα για τις πρακτικές διάθεσης εισιτηρίων της FIFA σχετικά με το Mουντιάλ του 2026, εστιάζοντας ιδιαίτερα στους αγώνες που πρόκειται να διεξαχθούν στο MetLife Stadium, στο Ιστ Ράδερφορντ του Νιου Τζέρσεϊ. Ένας από αυτούς, ο μεγάλος τελικός στις 19 Ιουλίου.

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Κατηγορίες για εσκεμμένο επηρεασμό των τιμών στα εισιτήρια

Η έρευνα, που ανακοινώθηκε την Τετάρτη (27/5) από τη Λετίσια Τζέιμς (Γενική εισαγγελέας της Νέας Υόρκης) και τη Τζένιφερ Ντάβενπορτ του Νιου Τζέρσεϊ, έχει ως επίκεντρο ορισμένους ισχυρισμούς από τους φιλάθλους, οι οποίοι υποστηρίζουν ότι παραπλανήθηκαν σχετικά με τη θέση των καθισμάτων τους, ενώ κατηγορούν την FIFA ότι τα δημόσια μηνύματα της ίδιας γύρω από τα εισιτήρια συνέβαλαν στις υπερβολικά αυξημένες τιμές που παρατηρήθηκαν καθ’ όλη τη διάρκεια του τουρνουά.

Και οι δύο αξιωματούχοι άσκησαν δημόσια κριτική στη FIFA, με τη Λετίσια Τζέιμς να δίνει ιδιαίτερη βαρύτητα στο ζήτημα της τοποθεσίας των θέσεων.

«Κανείς δεν θα πρέπει να παραπλανείται ώστε να πληρώνει εξωφρενικές τιμές για θέσεις, και οι φίλαθλοι πρέπει να μπορούν να εμπιστεύονται ότι τα εισιτήρια που αγοράζουν είναι πράγματι αυτά που θα λάβουν», δήλωσε μεταξύ άλλων η Τζέιμς.

Η Ντάνεβπορτ, από την πλευρά της, κατηγόρησε συγκεκριμένα τη FIFA ότι κρατά εκτός πώλησης μεγάλα πακέτα εισιτηρίων ώστε να αυξάνονται οι τιμές των θέσεων που παραμένουν διαθέσιμες. Η καταγγελία αυτή είχε κυκλοφορήσει μεταξύ φιλάθλων και δημοσιογράφων που ανέλυσαν τους χάρτες διάθεσης εισιτηρίων της FIFA, όμως αυτή είναι η πρώτη φορά που διατυπώνεται επίσημα.

Η συγκεκριμένη έρευνα θα γίνει μαζί με τον Σάμουελ Λέβιν, επίτροπο του Τμήματος Προστασίας Καταναλωτών και Εργαζομένων της Νέας Υόρκης (DCWP), ο οποίος δήλωσε ότι η φερόμενη συμπεριφορά της FIFA «παραβιάζει τη νομοθεσία προστασίας καταναλωτών της πόλης».

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Μετά την ανακοίνωση της έρευνας, η κυβερνήτης του Νιου Τζέρσεϊ Μίκι Σέριλ εξέφρασε επίσης τη στήριξή της μέσω ανακοίνωσης.

«Κανείς δεν πρέπει να επιτρέπεται να εκμεταλλεύεται τους φιλάθλους του Νιου Τζέρσεϊ ή όσους επισκέπτονται την πολιτεία μας», ανέφερε η ανακοίνωση. «Επαινώ τους γενικούς εισαγγελείς Ντάβενπορτ και Τζέιμς που υπερασπίζονται τους καταναλωτές και ερευνούν κατά πόσο αυτοί παραπλανήθηκαν.»

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