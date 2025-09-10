Ένα πανό του Τζέφρι Επστάιν και του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ κρέμεται στο Γκραντ Παρκ κατά τη διάρκεια μιας διαμαρτυρίας κατά της ομοσπονδιακής επιβολής της μετανάστευσης στο κέντρο του Λος Άντζελες, Καλιφόρνια, ΗΠΑ 2 Αυγούστου 2025.

Η σχέση μεταξύ του Ντόναλντ Τραμπ και του Τζέφρι Έπσταϊν αποτελεί ένα από τα πιο σκοτεινά κεφάλαια στη σύγχρονη ιστορία της πολιτικής και της κοινωνικής πραγματικότητας των ΗΠΑ. Αν και οι δύο άντρες βρίσκονταν συχνά σε αντίθετες όψεις του πολιτικού φάσματος, οι επαφές τους και οι κοινές τους γνωριμίες έχουν προκαλέσει αμέτρητες φήμες, ερωτήματα αλλά και θεωρίες συνωμοσίας. Το 2019, η σύλληψη του Έπσταϊν για σεξουαλική εκμετάλλευση ανηλίκων και κατόπιν η μυστηριώδης του αυτοκτονία στη φυλακή φώτισαν τις σκοτεινές πτυχές της κοινωνικής τους δικτύωσης και τις αμφισβητούμενες σχέσεις τους.



Πώς ξεκίνησε όμως αυτή η ολέθρια σχέση;

Ο Ντόναλντ Τραμπ και ο Τζέφρι Έπσταϊν γνωρίστηκαν στα τέλη της δεκαετίας του 1980. Η πρώτη τους επαφή έγινε σε έναν κύκλο της λεγόμενης υψηλής κοινωνίας, αποτελούμενο κατά κύριο λόγο από επιχειρηματίες, μοντέλα και διάσημους της Νέας Υόρκης. Οι δυο τους σύντομα έγιναν «φίλοι» και αναγνωρίστηκαν ως σύμμαχοι σε πολλές κοινωνικές εκδηλώσεις, με τον Τραμπ να αναγνωρίζει την εξαιρετική του παρουσία στην κοινωνική πραγματικότητα της πόλης. Ο ίδιος ο τότε νυν πρόεδρος των Η.Π.Α αρνήθηκε πρόσφατα ότι πήγε ποτέ στο αποκαλούμενο «νησί της Κολάσεως», το Little St. James, ένα μικρό ιδιωτικό νησί στις Παρθένες Νήσους το οποίο είχε αγοράσει ο Έπσταϊν και στο οποίο οργάνωνε ιδιωτικά πάρτι οργίων για την ελίτ της Νέας Υόρκης και όχι μόνο.



Χαρακτηριστικός είναι ο παρακάτω διάλογος Τραμπ και Έπσταϊν σε εκδήλωση στη Νέα Υόρκη το 2002:

Τραμπ: «Τζέφρι, πάντα μου άρεσαν οι σχέσεις σου με τα κορίτσια. Πες μου, πώς το κάνεις;»

Έπσταϊν: «Όλα είναι για το δίκτυο, Ντόναλντ. Η ζωή είναι περίπλοκη, αλλά έχω μάθει να τη διαχειρίζομαι σωστά.»

Τραμπ: «Ξέρεις, ξέρω πολλούς που δεν εκτιμούν τον τρόπο που λειτουργείς, αλλά εγώ βλέπω τις δυνατότητες. Η δική σου δουλειά είναι πολύ ενδιαφέρουσα.»



Αυτή η συνομιλία ήταν ένα μικρό δείγμα της «φιλοσοφίας» που φαινόταν να διέπει τις σχέσεις τους – τις οποίες κανείς δεν εξέταζε σοβαρά τότε.

Η Σχέση του Τραμπ με τις Κατηγορίες Εναντίον του Έπσταϊν

Κατά τη διάρκεια των ετών, ο Τραμπ επανειλημμένα δήλωνε πως δεν ήταν ποτέ ιδιαίτερα κοντά στον Έπσταϊν, ενώ φρόντισε να αποστασιοποιηθεί από το 2016 και μετά, όταν η υπόθεση άρχισε να παίρνει μεγάλες διαστάσεις στον Τύπο. Οι κατηγορίες εναντίον του Έπσταϊν για εκμετάλλευση ανηλίκων και η σύνδεσή του με διάφορους πολιτικούς, επιχειρηματίες και άλλες προσωπικότητες έφεραν τον Τραμπ σε μια δύσκολη θέση.

Ωστόσο, δεν δίστασε να σχολιάσει δημοσίως την υπόθεση μετά τη σύλληψη του Έπσταϊν.

Διάλογος με δημοσιογράφο το 2019:

Δημοσιογράφος: «Κύριε Πρόεδρε, ποια είναι η γνώμη σας για τις κατηγορίες που αφορούν τον Τζέφρι Έπσταϊν;»

Τραμπ: «Ειλικρινά, δεν τον ήξερα καλά. Δεν τον είχα δει για πολλά χρόνια πριν τη σύλληψή του. Κοιτάξτε, είναι τραγικό, αλλά ας αφήσουμε τη δικαιοσύνη να κάνει τη δουλειά της.»



Πολλοί αναρωτήθηκαν για τη συγκεκριμένη δήλωση, δεδομένου ότι υπήρχαν φωτογραφίες που έδειχναν τον Τραμπ και τον Έπσταϊν σε διάφορες κοινωνικές εκδηλώσεις, ενώ ακόμα και η φιλία τους φαινόταν να είναι πιο στενή απ’ ό,τι παραδεχόταν ο πρώην πρόεδρος.



Οι δικηγόροι και οι μάρτυρες

Το 2019, ο δικηγόρος Άλαν Ντέρσοβιτς και ο πλούσιος χρηματοδότης Γουίλιαμ Μπαρ βρέθηκαν μπλεγμένοι στην υπόθεση του Έπσταϊν, με τον Ντέρσοβιτς να υπερασπίζεται τον Έπσταϊν για χρόνια και τον Μπαρ να έχει πολιτικούς δεσμούς με άτομα που συνδέονταν με την υπόθεση. Η ομάδα των υπερασπιστών του Έπσταϊν προσπαθούσε να αποτρέψει τη δικαστική δίωξη και να αμφισβητήσει τις καταθέσεις των θυμάτων.

Διάλογος με έναν από τους βασικούς μάρτυρες:

Μάρτυρας (από την ομάδα των θυμάτων): «Όλα αυτά τα χρόνια δεν μας άφηναν να μιλήσουμε. Αν τολμούσαμε να πούμε κάτι, η απειλή ήταν πάντα παρούσα.»

Δικηγόρος: «Ξέρω πως η αλήθεια σας είναι δύσκολο να ακουστεί, αλλά έχουμε πια αποδείξεις. Δεν είστε μόνες.»



Αυτές οι μαρτυρίες και τα αποδεικτικά στοιχεία ήταν που τελικά ανάγκασαν τον Έπσταϊν να αντιμετωπίσει τη δικαιοσύνη.

Η Μυστηριώδης Αυτοκτονία του Έπσταϊν και οι Θεωρίες Συνωμοσίας

Η αυτοκτονία του Τζέφρι Έπσταϊν στη φυλακή το 2019 έχει δώσει τροφή σε θεωρίες συνωμοσίας και αμφισβητήσεις γύρω από τη φύση της υπόθεσης. Παρά το γεγονός ότι η επίσημη έρευνα απέδωσε την αιτία του θανάτου του σε αυτοκτονία, πολλοί υποστηρίζουν ότι επρόκειτο για μια εκκαθάριση για να κλείσουν στόματα.

Διάλογος σε τηλεοπτικό πάνελ συζητήσεων το 2020:

Δημοσιογράφος: «Πιστεύετε ότι η αυτοκτονία του Έπσταϊν ήταν πραγματική ή ότι κάποιοι προσπάθησαν να τον κάνουν να σιωπήσει για πάντα;»

Ειδικός: «Αν ρωτήσετε εμένα, το όλο θέμα μοιάζει με μια καλοστημένη σκηνή. Υπήρχαν πάρα πολλοί που είχαν να χάσουν αν αυτός μιλούσε.»

Δημοσιογράφος: «Και ποιοι ήταν αυτοί οι “πολλοί” που έπρεπε να το κρύψουν;»

Ειδικός: «Αν δεις τα πρόσωπα που εμφανίζονται στις φωτογραφίες του Έπσταϊν, όπως και τα ονόματα που έχουν διαρρεύσει, καταλαβαίνεις ότι είναι πολύ περισσότερα από ό,τι νομίζουμε.»



Το κενό που άφησε η «βολική» αυτοκτονία του Έπσταϊν είναι ακόμα γεμάτο ερωτηματικά και αβεβαιότητες. Οι διασυνδέσεις του με μεγάλες προσωπικότητες του πολιτικού και επιχειρηματικού κόσμου συνεχίζουν να θολώνουν την αλήθεια, και ο κόσμος παραμένει διχασμένος για την πραγματική έκταση της εμπλοκής του Τραμπ και άλλων στις σκοτεινές πλευρές του Έπσταϊν.



Η υπόθεση της σχέσης Τραμπ–Έπσταϊν είναι μία από τις πιο παράξενες και σκοτεινές του 21ου αιώνα, γεμάτη ερωτήματα, απορίες και μυστηριώδεις προσωπικότητες. Από την κοινωνική ζωή της Νέας Υόρκης στις δεκαετίες του 1980 και 1990 μέχρι τις δικαστικές αίθουσες του 2019 και πέρα, η αλήθεια παραμένει θολή. Κι ένα είναι βέβαιο: το φάντασμα του σκοτεινού Έπσταϊν θα πλανιέται για χρόνια πάνω από τις ακτές του Νησιού της Κολάσεως ως τους κήπους του Λευκού Οίκου.



