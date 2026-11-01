Παρέμβαση του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στο πλαίσιο ανοιχτής συζήτησης υψηλού επιπέδου της Ελληνικής Προεδρίας του συμβουλίου ασφαλείας του οργανισμού Ηνωμένων εθνών Πεμπτη 29 Οκτωβριου 2026(ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΑΠΑΜΗΤΣΟΣ/ Γ.Τ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΥ/EUROKINISSI)

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Εκ του αποτελέσματος, η στάση της Αθήνας έναντι του τουρκικού επεκτατισμού υπήρξε ομολογουμένως για δεκαετίες αποτυχημένη. Εξηγήσεις υπάρχουν, αλλά η ουσία είναι μία. Πριν από δεκαετίες η Τουρκία ξεκίνησε σκόρπιες δηλώσεις με παράνομες διεκδικήσεις. Οι δηλώσεις εκείνες εξελίχτηκαν σε παραβιάσεις που έγιναν μαζικές σε αέρα και θάλασσα. Κι από το 2019, έχουμε μια θεσμική τουρκική εισβολή στο Αιγαίο και στην Ανατ. Μεσόγειο με το παράνομο «Τουρκολιβυκό Μνημόνιο» και την νεο-οθωμανική «Γαλάζια Φαντασίωση». Η άρνηση αυτής της ωμής πραγματικότητας αποτελεί τραγικό λάθος, ενώ η αναγνώρισή της αποτελεί τη βάση για διαμόρφωση μιας σωστικής πανεθνικής στάσης.

Καθώς για δεκαετίες ο τουρκικός επεκτατισμός προχωρούσε, η Αθήνα αναδιπλωνόταν εφαρμόζοντας τον «αθηναϊκό κατευνασμό» ο οποίος εξέθρεψε το τουρκικό θηρίο. Έτσι, είχαμε για δεκαετίες εσωτερικά, όσους ικανοποιούνται με καταδικαστικές δηλώσεις στην ΕΕ κι αλλού, με δικαιολογίες πως «τα ίδια έχουμε εδώ και δεκαετίες με την Τουρκία», ότι με την πολιτική «δώρων» μέσω της ΕΕ προς την Τουρκία και μεταφορά των τουρκικών παρανομιών σε «διμερή διάλογο διασφαλίζουμε την ειρήνη» κι «ήρεμα νερά» κι άλλες τέτοιες αρνήσεις του ακήρυχτου θεσμικού πολέμου, αποφεύγοντας την ουσία στο πεδίο της αντιπαράθεσης. Αυτά αποκοίμιζαν την εσωτερική κοινή γνώμη, ενώ έμμεσα ωθούσαν τον τουρκικό επεκτατισμό για το επόμενο βήμα. Άλλαξε αυτή η στάση σήμερα;

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Αν η Αθήνα έπαθε κι έμαθε, μπορεί να ασκήσει στην πράξη το Δίκαιο της Θάλασσας (ΟΗΕ), που είναι και δεσμευτικό δίκαιο της ΕΕ με ένα έστω μέτρο από όσα για χρόνια προτείνουμε:

α) Μονομερής ανακήρυξη της ΑΟΖ από την Ελλάδα όπως προνοεί το Διεθνές Δίκαιο

β) Οριοθέτηση ΑΟΖ με την Κυπριακή Δημοκρατία, όπως η Κύπρος ζητά από το 2003

γ) Επέκταση χωρικών υδάτων στο Αιγαίο στα 12 ναυτικά μίλια.

Τάχιστα μέτρα

Η σημερινή συγκυρία ευνοεί την τάχιστα επιτακτική εφαρμογή δύο συγκεκριμένων μέτρων που σβήνουν την «Γαλάζια Φαντασίωση» στο πεδίο:

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α) Την υλοποίηση του Ευρωπαϊκού Έργου πόντισης καλωδίου σύνδεσης Κύπρου-Ελλάδας, αγνοώντας τις τουρκικές αξιώσεις για «γραπτή ενημέρωση». Τυχόν τέτοια «γραπτή ενημέρωση» θα αποτελεί την κερκόπορτα για τουρκική συγκυριαρχία στο Αιγαίο και πέραν!

β) Την θέσπιση επιχείρησης της ΕΕ (όπως η επιχείρηση «Ασπίδες» στην Ερυθρά Θάλασσα και η επιχείρηση «Ειρήνη» για το εμπάργκο όπλων στη Λιβύη) ειδικά για την εφαρμογή της θαλάσσιας ασφάλειας στην Ανατολική Μεσόγειο. Έχω ήδη θέσει το θέμα στην Ευρ. Επιτροπή αλλά απαιτείται απόφαση από το Συμβούλιο στο οποίο συμμετέχουν οι Κυβερνήσεις των κρατών-μελών της ΕΕ.

Αν αντί για τα πιο πάνω τάχιστα μέτρα, η Αθήνα περιοριστεί σε δηλώσεις καταδίκης και κάποια μέτρα κυρώσεων στη Λιβύη και όχι στην Τουρκία, αυτό καταδεικνύει ότι πάθαμε και ΔΕΝ μάθαμε ως Ελληνισμός… κι ο τουρκικός επεκτατισμός συνεχίζεται αμείωτος.

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Για χρόνια τεκμηριώνω ότι με «ευφάνταστες» θεωρίες άρνησης της πραγματικότητας, οδηγούμαστε σε εθνικό ακρωτηριασμό. Η πρόσφατη επικύρωση του παράνομου «Τουρκολιβυκού Μνημονίου» δεν αποτελεί απλώς μια γεωπολιτική ήττα, αλλά το βατερλό της χρόνιας πολιτικής του κατευνασμού, που όμως μπορεί να μετατραπεί σε πανεθνική αφύπνιση η οποία θα αξιολογηθεί στο πεδίο και όχι απλώς με δηλώσεις διαμαρτυρίας.

Κώστας Μαυρίδης, Ευρωβουλευτής ΔΗΚΟ (S&D)

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