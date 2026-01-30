Παραζάλη ανησυχητικών διαστάσεων φαίνεται να επικρατεί στο παγκόσμιο σύστημα. Με την υποτροπιάζουσα πλέον «Υπεροψίαν και Μέθην Δαρείου» της Αυτού Πλανηταρχικής Υπερ-μεγαλειότητος Ντόναλντ Τραμπ. Και την «λογική» των «εξάσφαιρων ρεβόλβερς του Φαρ Ουέστ», εκτραχυνόμενη σε διαρκώς εκρηκτικότερο βαθμό. Οι διαγνώσεις των διεθνολόγων, των γεωπολιτικών αναλυτών, των πολιτικών επιστημόνων και των στρατηγικών εμπειρογνωμόνων αναζητούν την συνδρομή των εγκυρότερων αναλύσεων… ψυχιάτρων και ψυχολόγων! Στα όρια της απελπισίας, ακόμη και ο 61χρονος Πρωθυπουργός Μαρκ Τζόζεφ Κάρνεϊ τού ανέκαθεν φιλικότερου γειτονικού Καναδά, αναφώνησε τους φόβους του, ενθυμούμενος την κυνική στυγνότητα που κατέγραψε στον «Μηλίων Διάλογο» του 416 προ Χριστού ο Θουκυδίδης: «Ο ισχυρότερος επιβάλλει ό,τι του επιτρέπει η δύναμή του, ο δεν αδύναμος υποχωρεί όσο του επιβάλλει η αδυναμία του». (Ε-89).

Πόσο επικινδυνότερη επιδείνωση δύνανται να προκαλέσουν, λοιπόν, στις ήδη έκρυθμες διεθνείς σχέσεις, οι προσωπικότητες των ηγετών, ιδίως όταν επιδιώκουν τον ηγετικό τους ρόλο να τον επεκτείνουν σε ηγεμονικό πλέον; Και, πολύ περισσότερο, όταν όλοι οι άλλοι ψάχνουν τρόπους συμμόρφωσης και υποταγής.

– Τα δε πλήθη παρασύρονται αυτοστιγμής από τις «Λεγεώνες Ηλιθίων» τών παγκοσμίου εμβέλειας Μέσων Κοινωνικής Δικτύωσης, κατά τον αείμνηστο από το 2016 Ουμπέρτο Έκο;

Μοιάζουν αλλά δεν είναι «αχαρτογράφητα τα νερά». Κατ’ αναλογίαν, όμοια και παραπλήσια συνέβησαν «χρόνια πριν, σ’ άλλους αιώνες». Αλλ’ η κοντή μνήμη των ανθρώπων, στην καθημερινή οκνηρία τής εκ των παθημάτων μάθησης, βολεύεται στην ληψή μόρφωση, παρά τον πλεονασμό πανεπιστημιακών πτυχιούχων για τις ανάγκες και τις πληθυνόμενες ειδικότητες της… αγοράς εργασίας!

– Ανάγκη λοιπόν να… «φέρουμεν τον νουν μας».

– Οι καιροί είναι δύσκολοι. Οι περιστάσεις χειρότερες. Και οι απειλές ψάχνουν διόδους για να επιβάλουν ισχυρότερη την βουλιμία τους.

– Και αυτές οι απειλές για εμάς εδώ, στην Κύπρο και στην Ελλάδα και στην πέριξ γειτονιά μας, έχουν όνομα και διεύθυνση, με μακροχρονίως επίμονη διαλάληση των εναντίον μας επεκτατικών σχεδίων και μεθοδεύσεων:

– Η Τουρκία – κατακτητής των μισών εδαφών της Κύπρου – κοκορεύεται στη διαπασών ότι δεν υποστέλλει το όραμά της να καταστεί ο νεο-οθωμανός ισλαμιστής ηγεμών της περιοχής, σε διαστάσεις παγκόσμιας κλίμακας περιωπή.

– Οι περιστάσεις, γι’ αυτό, επιβάλλουν πανελλήνια εγρήγορση, σωφροσύνη, ομόνοια, επιδεξιότητα χειρισμών και προπάντων αποφασιστική και ραγδαία ενδυνάμωση όλων των Συντελεστών Ισχύος αμφοτέρων των κρατών μας. Ούτως ώστε, αυτή ακριβώς η Ισχύς να αποτρέπει επαρκώς κάθε εναντίον μας απειλή, επιβουλή και μεθόδευση.

– Η πανελλήνια Ισχύς να πείθει τον Τούρκο επιβουλέα ότι δεν θα του προσφερθούν ποτέ πια προδομένες Θερμοπύλες σε κάποιο νέο Πέντεμιλι της Κερύνειας. Είτε στην Κύπρο είτε στο Αιγαίο είτε στην Θράκη. Και ότι, αυτή η ενδυνάμωση, εκ των προτέρων απαγορεύει πλέον εδώ την εφαρμογή του Ε-89 της Θουκυδίδειας Ξυγγραφής που άκουσαν οι ατυχήσαντες Μήλιοι το 416 π.Χρ.

Η Τουρκία, για έναν πολύ συγκεκριμένο και ορατό ανέκαθεν λόγο, δεν προχώρησε, κατά την μέχρι τούδε διάρκεια των 52 χρόνων της τουρκικής κατοχής, στην προσάρτηση των σκλαβωμένων από τον Αττίλα εδαφών τής Κύπρου στην τουρκική επικράτεια. Για τον ίδιο αναλλοίωτο σκοπό της, παραπλανητικοί είναι και οι ελιγμοί της περί «λύσης» δήθεν «δύο κρατών». Στόχος και σκοπός της είναι ο τουρκικός έλεγχος εφ’ ολοκλήρου της Κύπρου:

– Με Δούρειο Ίππο, τον «διζωνικό συνεταιρισμό δύο κυριαρχικά ισοτίμων συνιστώντων κρατιδίων», για την κατάλυση της Κυπριακής Δημοκρατίας, την αφαίρεσή της απ’ τα χέρια των Ελλήνων Κυπρίων και την απόδοσή της στην «πολιτική ισότητα» των Τουρκοκυπρίων, πάντοτε υπό τον ασφυκτικό έλεγχο της «Εγγυήτριας» Τουρκίας.

– Αυτό ακριβώς που επιτέλους είχε ανακαλύψει στο… Κραν Μοντανά το 2017 και ο πλέον ένθερμος υποστηρικτής της εκτρωματικής «λύσης Ανάν», τότε ΠτΔ Νίκος Αναστασιάδης, έστω κι αν έκτοτε δεν κατάφερε να πείσει πολλούς από τους προηγουμένως συνοδοιπόρους του στις ηγεσίες των ΔηΣυ-ΑΚΕΛ κ.ά.

Η Ελλάς και η Κύπρος, ευτυχώς, δείχνουν ότι έχουν αντιληφθεί την επισφαλή κρισιμότητα των καιρών. Το φανερώνει η στροφή της έγνοιας τους προς την ενδυνάμωση των Συντελεστών Ισχύος του Ελληνισμού. Με πρώτη την ενίσχυση των ενόπλων δυνάμεων, το άνοιγμα του δρόμου των συνασπισμών και συνεργασιών με άλλες χώρες της περιοχής, τη συμμετοχή στην Ευρωπαϊκή Ένωση και την ενεργό παρουσία στις διεθνείς διεργασίες που αφορούν κυρίως την διακυβευόμενη περιοχή μας στην επικινδύνως ρέουσα κατάσταση πραγμάτων του παγκόσμιου γίγνεσθαι.

– Εάν στον κόσμο τείνει να επικρατήσει η «λογική» των «εξάσφαιρων ρεβόλβερς του Φαρ Ουέστ», να ξέρουν οι όποιων προθέσεων πλησίον και μακρύτερα γείτονες ότι έχουμε κι εμείς από δαύτα. Κι ότι είμαστε ικανοί κι αποφασισμένοι να τα χρησιμοποιήσουμε εάν, ό μη γένοιτο, χρειαστεί.

– Γι’ αυτό χαιρετίσαμε, με αισιοδοξία πλέον, στις 15 αυτού του μήνα την ένταξη της καινούργιας υπερσύγχρονης φρεγάτας «Μπελαρά», με το εμβληματικό για Ελλάδα και Κύπρο όνομα ΚΙΜΩΝ (του 450 προ Χριστού, οπότε και Νεκρός Ενίκα ναυμαχώντας στο Κίτιον της Κύπρου), στον στόλο του ελλα-δικού μας κράτους. Αναμένοντας και τις ισχυρότερες αδελφές της, ΝΕΑΡΧΟΣ, ΦΟΡΜΙΩΝ και ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ, που ετοιμάζονται στα γαλλικά ναυπηγεία, όχι πλέον για μόνο το Αιγαίο μας αλλά για ολόκληρη την Ανατολική Μεσόγειο. Ως Ισχύς που εμπράκτως θα διαλαλεί, προς πάσαν κατεύθυνσιν, ότι δεν είμαστε πια «παίξε – γέλασε» για κανέναν.

Ως προς τούτο, οφειλόμενη έγνοια και φροντίδα είναι για όλους τους Έλληνες, όλον τον λαό σε Κύπρο και Ελλάδα, η ποιότητα, οι ικανότητες και η δεξιοτεχνία των ηγεσιών μας σε αμφότερα τα κράτη. Επειδή, είπαμε ήδη και το βλέπουν πολλά γρηγορούντα και ανησυχούντα μυαλά ότι: Στις μέρες μας επελαύνουν όλο και πιο εξαχρειωμένες διαδικτυακές «λεγεώνες ηλιθιότητας», απειλώντας με περαιτέρω τοξική παρακμή τα πολιτεύματα. Και αυτός ο έσωθεν κίνδυνος δεν προβλέπεται αμελητέος ή ανάξιος προσοχής. Αποδυναμώνει την εθνική συνοχή, ροκανίζει την αναγκαία ομοψυχία, υποσκάπτει το απαραίτητο Αντιστασιακό πνεύμα και οδηγεί σε καταφύγια ιδιώτευσης των Ελλήνων.

Πρώτη δημοσίευση Σημερινή (Κύπρου)

