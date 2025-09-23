Φωτογραφία αρχείου -Συνάντηση του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη με τον τον Πρόεδρο της Τουρκίας Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν στο πλαίσιο της συμμετοχής του στην Εβδομάδα Υψηλού Επιπέδου της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Δευτέρα 23 Σεπτεμβρίου 2024

Σχεδόν δύο χρόνια μετά την υπογραφή της διακήρυξης των Αθηνών, η τουρκική προκλητικότητα δεν έπαψε ποτέ να εκδηλώνεται προς μεγάλη απογοήτευση όλων εκείνων, οι οποίοι ασμένως υποστήριξαν τη διακήρυξη Αθηνών ως μία επιτυχία της ελληνικής εξωτερικής πολιτικής!

Η ελληνική εξωτερική πολιτική με το διαχρονικό και αμφιλεγόμενο δόγμα «η Ελλάδα δεν παραχωρεί τίποτα και δεν διεκδικεί τίποτα», το οποίο τελείωσε άδοξα και ντροπιαστικά για την Ελλάδα στα Ίμια το 1996, πέρασε έκτοτε σε ένα άλλο δόγμα, το δόγμα του κατευνασμού!

Κατ’ ουσίαν, πρόκειται περί στρουθοκαμηλισμού, με αποτέλεσμα να διατυπώνονται δημόσια ηττοπαθείς θέσεις από τον ίδιο τον υπουργό εξωτερικών όπως, για παράδειγμα, ότι η κόκκινη γραμμή για την Ελλάδα είναι τα 6 ν.μ. καθώς και ότι η υπεράσπιση των ελληνικών κυριαρχικών δικαιωμάτων απέναντι στις τουρκικές προκλήσεις, μπορεί να οδηγήσει σε κρίσεις που τελικά θα έχουν ως αποτέλεσμα την υποχώρηση της ελληνικής πλευράς!

Αντιθέτως, η Τουρκία διατηρεί ανέκαθεν μία σταθερή εξωτερική πολιτική και μία συγκεκριμένη εθνική στρατηγική της «γαλάζιας πατρίδας», με την οποία αμφισβητεί συστηματικά τα ελληνικά κυριαρχικά δικαιώματα τόσο στο Αιγαίο όσο και στην ανατολική Μεσόγειο και το αποδεικνύει, λόγω και έργω, κάθε φορά που της δίνεται η ευκαιρία.

Απόδειξη τούτου αποτελούν οι πρόσφατες ενέργειες της Τουρκίας επί του πεδίου με τις οποίες ακύρωσε εν τη πράξει την πόντιση του ηλεκτρικού καλωδίου διασύνδεσης με την Κύπρο, αλλά και η δημιουργία θαλάσσιων πάρκων εντός της ελληνικής υφαλοκρηπίδας!

Η Ελλάδα υπογράφοντας τη διακήρυξη των Αθηνών αυτοδεσμεύτηκε να μην επεκτείνει στο Αιγαίο και στην ανατολική Μεσόγειο τα χωρικά της ύδατα από έξι σε δώδεκα ν.μ., δηλαδή απεμπόλησε το κυριαρχικό της δικαίωμα όπως αυτό προβλέπεται ρητά από τις διατάξεις του δικαίου της θάλασσας, γεγονός που δεν έχει προηγούμενο σε καμιά άλλη χώρα του κόσμου!

Και η ειρωνεία της υπόθεσης είναι ότι η Τουρκία επιδεικνύει στις ΗΠΑ, στην ΕΕ και σε όλους τους συμμάχους της τη διακήρυξη των Αθηνών ως πιστοποιητικό καλής γειτονίας προκειμένου να εξασφαλίσει τις πολυπόθητες αγορές των F-16, F-35 και Eurofighters, αλλά και με απώτερο σκοπό να εισέλθει στο κοινοτικό πρόγραμμα της της ευρωπαϊκής αμυντικής βιομηχανίας, χωρίς βεβαίως ούτε μια στιγμή να σταματήσει να αμφισβητεί τα ελληνικά κυριαρχικά δικαιώματα.

Είναι, δυστυχώς, ηλίου φαεινότερον ότι η Διακήρυξη των Αθηνών, η οποία αποτελεί μία επώδυνη συνέχεια της Συμφωνίας της Μαδρίτης του 1997, αποτελεί πλέον την ταφόπλακα των ελληνικών κυριαρχικών δικαιωμάτων στο Αιγαίο και στην Ανατολική Μεσόγειο, όπως αυτά απορρέουν από το διεθνές δίκαιο της θάλασσας.

Τούτων δοθέντων, λοιπόν, καθίσταται επιτακτική πλέον η ανάγκη να σχεδιαστεί μία νέα εξωτερική πολιτική και μία νέα εθνική στρατηγική για την αντιμετώπιση των τουρκικών προκλήσεων, οι οποίες είναι βέβαιο ότι θα ενταθούν στο άμεσο μέλλον, χωρίς να αποκλείεται και η πρόκληση θερμών επεισοδίων στο Αιγαίο.

Και σε αυτόν τον σχεδιασμό της νέας εθνικής στρατηγικής είναι περισσότερο αναγκαίο όσο ποτέ άλλοτε να ομονοήσουν όλα τα πολιτικά κόμματα και να συσταθεί επιτέλους ένα εθνικό συμβούλιο ασφάλειας, στα πρότυπα λειτουργίας των εθνικών συμβουλίων ασφάλειας των ΗΠΑ και του Ισραήλ. Διότι οι καιροί ου μενετοί.-

*Ο κ. Ευάγγελος Στεργιούλης είναι Διδάκτωρ Κοινωνιολογίας του Παντείου Πανεπιστημίου, Υποστράτηγος ε.α. της Ελληνικής Αστυνομίας και απόφοιτος των Σχολών Εθνικής Άμυνας και Εθνικής Ασφάλειας.

https://m.facebook.com/evangelos.stergioulis

