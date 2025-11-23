Σοφία Λίναρη

Σύμβουλος Ψυχικής Υγείας / Mental Health Specialist

Emotional Well-Being • Resilience • Growth

Helping people heal & flourish

___________________________________________________________________________________

Φρόντισε τον νου σου και χάρισε στο σώμα σου περισσότερα χρόνια ποιότητας.

Τα παρακάτω 12 tips με επίκεντρο την ψυχική υγεία μπορεί να γίνουν η πυξίδα σας για μια ζωή με δύναμη, ηρεμία και αληθινή μακροζωία!

1. Καλλιέργησε “νευρική ανθεκτικότητα”.

Η νευρική ηρεμία μειώνει οξειδωτικό στρες έναν από τους πιο αθόρυβους παράγοντες γήρανσης.

2. Οι ανθρώπινες σχέσεις είναι φάρμακο.

Το αίσθημα σύνδεσης μειώνει κορτιζόλη και τη φλεγμονή πιο αποτελεσματικά από πολλές “δίαιτες μακροζωίας”.

Η μοναξιά αυξάνει τον κίνδυνο καρδιαγγειακών όσο το κάπνισμα.

Διάλεξε ανθρώπους που σε ρυθμίζουν νευροβιολογικά.

3. Μίλα τρυφερά στον εαυτό σου.

Ο εσωτερικός διάλογος αλλάζει σε πραγματικό χρόνο τις ορμόνες του στρες.

Η γλυκύτητα προς τον εαυτό σου μειώνει ορμόνες που συνδέονται με φλεγμονή, ανοσολογική απορρύθμιση και επιτάχυνση της γήρανσης.

4. Καθημερινή μικρή χαρά = ψυχική θωράκιση.

Ένα 5λεπτο “ευγνωμοσύνη–ανάσα–φως” μειώνει στρες έως 30%.

Ο εγκέφαλος που βιώνει χαρά παράγει λιγότερες ελεύθερες ρίζες → λιγότερο οξειδωτικό στρες.

5. Απόφυγε τους ανθρώπους που ανεβάζουν κορτιζόλη.

Οι τοξικές σχέσεις αυξάνουν τη συστηματική φλεγμονή παράγοντα για καρδιαγγειακά, αυτοάνοσα και καρκινογένεση.

Η ψυχική καθαρότητα είναι κυριολεκτικά αντιγήρανση.

6. Ό,τι δεν ειπώνεται, αρρωσταίνει.

Μίλα, γράψε, έκφρασε πόνο και φόβο.

Η εξωτερίκευση δεν είναι ευαισθησία είναι βιολογική προστασία.

7. Μάθε να ισορροπείς με τον εαυτό σου γρήγορα.

Όχι να μην στρεσάρεσαι αλλά να επανέρχεσαι.

Το adaptability μειώνει τον χρόνο που μένει το σώμα σε υψηλή κορτιζόλη, προστατεύοντας από αυτοάνοσα, διαβήτη και χρόνιες φλεγμονές.

8. Ύπνος σαν πράξη αυτοφροντίδας.

Ο καλός ύπνος “ξεπλένει” νευροτοξίνες, ρυθμίζει το ανοσοποιητικό και μειώνει τον κίνδυνο άνοιας και καρκίνου.

Είναι η βάση της ψυχικής υγείας.

9. Κίνησε το σώμα για να ηρεμήσει η ψυχή.

20’ περπάτημα μειώνουν άμεσα συμπτώματα άγχους 30–40%.

Η άσκηση μειώνει φλεγμονή, βελτιώνει την καρδιά και ρυθμίζει ορμόνες.

Είναι η πιο υποτιμημένη ψυχοθεραπεία του σώματος.

10. Βάλε όρια χωρίς απολογία.

Τα όρια μειώνουν τον αόρατο ψυχικό φόρτο που απορρυθμίζει ανοσοποιητικό, επιβαρύνει καρδιά και αυξάνει ρίσκο για αυτοάνοσες εκρήξεις.

Τα όρια είναι αυτοσυντήρηση.

11. Να έχεις σκοπό κάτι να σε τραβάει μπροστά.

Το “νόημα ζωής” μειώνει τη θνησιμότητα και προστατεύει από κατάθλιψη και καρδιολογικά.

Ο εγκέφαλος θέλει λόγο για να ζήσει.

12. Άφηνε τις σκέψεις να περνούν …μην τις κρατάς μέσα σου.

Ο εγκέφαλος κουράζεται όταν “μασάει” τα ίδια ξανά και ξανά.

Η απελευθέρωση, η κίνηση και η αναπνοή μειώνουν φλεγμονή, προστατεύουν την καρδιά και κρατούν το νευρικό σύστημα νέο.

________________________________________________________________________________________

Η Σοφία Λίναρη είναι Mental Health Specialist με εξειδίκευση στην Ψυχική Ευημερία, τη Συναισθηματική Ανθεκτικότητα και τις παρεμβάσεις θετικής ψυχολογίας. Είναι εγκεκριμένο μέλος της Ελληνικής και Ευρωπαϊκής Εταιρίας Συμβουλευτικής και παρέχει δομημένη, επιστημονικά τεκμηριωμένη υποστήριξη σε ενήλικες, εφήβους και γονείς.

Είναι απόφοιτη Διοίκησης Επιχειρήσεων του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών και έχει ολοκληρώσει την ειδίκευσή της στη Συμβουλευτική στο Κέντρο Εκλεκτικής Συμβουλευτικής. Έχει πιστοποίηση στο ΑΘΗΝΑ Test και πολυεπίπεδη εξειδίκευση στη θετική ψυχολογία, τις μαθησιακές δυσκολίες, τη συναισθηματική ρύθμιση και τα εργαλεία αξιολόγησης παιδιών & εφήβων.

Πριν αφοσιωθεί πλήρως στη συμβουλευτική, εργάστηκε σε πολυεθνικό οργανισμό, όπου ανέλαβε ρόλους υψηλής ευθύνης, μεταξύ των οποίων Indirect Business Manager στη Citibank. Βραβεύτηκε με το Πανευρωπαϊκό Βραβείο Ολικής Ποιότητας Υπηρεσιών και διετέλεσε πρόεδρος συνεδρίων της AIESEC, ενώ αρθρογραφούσε στο Citibank News.

Στο θεραπευτικό της έργο επικεντρώνεται στην ενίσχυση της ψυχικής ανθεκτικότητας, τη διαχείριση άγχους και στρες, την ενδυνάμωση των οικογενειακών σχέσεων, τη στήριξη γονέων, τη συναισθηματική ανάπτυξη εφήβων και την καθοδήγηση ενηλίκων σε περιόδους αλλαγής και ανασυγκρότησης.

Σπουδές & Πιστοποιήσεις

Συμβουλευτική Ψυχολογία – Κέντρο Εκλεκτικής Συμβουλευτικής

Διοίκηση Επιχειρήσεων (BSc) – Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Μαθησιακές Δυσκολίες & Προγράμματα Παρέμβασης – ΕΚΠΑ

Πιστοποίηση ΑΘΗΝΑ Test – Διάγνωση μαθησιακών δυσκολιών

Ψυχομετρικά εργαλεία παιδιών & εφήβων – Εργαστήριο Εξελικτικής Ψυχολογίας

Ερμηνεία Παιδικού Ιχνογραφήματος

Positive Psychology & Well-Being Design – University of Pennsylvania

The Science of Well-Being – Yale University

Clinical Psychology of Children & Young People – University of Edinburgh

Resilience Training – Harvard University

The Nature of Genius – Yale University

. General Psychiatric Management for Borderline Personality Disorder (BPD) Harvard Medical School | Postgraduate Medical Education (PGME)

Τομείς Εξειδίκευσης

✔ Συναισθηματική Ρύθμιση & Ευημερία

✔ Διαχείριση Άγχους & Ψυχικής Επιβάρυνσης

✔ Ενίσχυση Ψυχικής Ανθεκτικότητας

✔ Συμβουλευτική Γονέων & Οικογενειακές Δυναμικές

✔ Συμβουλευτική Ενηλίκων & Προσωπική Ανάπτυξη

✔ Υποστήριξη Εφήβων

✔ Θετική Ψυχολογία & Παρεμβάσεις Ευημερίας

✔ Μαθησιακές Δυσκολίες – Διάγνωση & Καθοδήγηση

✔ Συναισθηματική & Συμπεριφορική Ανάπτυξη