Άλλαξε η χρόνια και έφερε μαζί της πολλές κοσμοϊστορικές αλλαγές, όχι απ τα βιβλία, ούτε από προφητείες. Από κινήσεις που κανείς δεν περίμενε. Μπορεί να υπήρχε υποψία, αλλά οι αποφάσεις θέλουν χρόνο. Και όμως. Το ποδαρικό του νέου χρόνου έφερε μια ανασύσταση στα δεδομένα που ξέραμε. Έναν κόσμο που είχε κτίσει ένα δόγμα ειρήνης, ευημερίας, συνεργασίας των λαών, χαραγμένη μέχρι χθες. Ο πλανήτης χάνει το βηματισμό του. Γιατί έχασε τη ελευθερία της βούλησης, της αυτοδιάθεσης και της ανεξαρτησίας .Με κινήσεις πρωτόγνωρες που παραπέμπουν σε άλλες εποχές!!! Και μιά Ευρωπαϊκή Ένωση χαμένη από χέρι. Που δεν πρεσβεύει πλέον αξίες επάνω στις οποίες κτίστηκε:

Ανθρώπινη αξιοπρέπεια, Δημοκρατία, ισότητα, Κράτους Δικαίου, ανθρώπινα δικαιώματα…

Μια Ευρωπαϊκή Ένωση που προσπαθούσε να ενώσει χώρες με πολίτες που θα έχουν ελευθερία βούλησης, έκφρασης, μέσα από το διάλογο. Τα τελευταίο χρόνια, όμως, άφησε κενά απραξίας και εσωστρέφειας όπου βρήκαν χώρο οι πόλεμοι και οι κυβερνήσεις να παλεύουν για τα αυτονόητα. Και τώρα, επιπλέον να βρίσκεται αντιμέτωπη με ένα καινούργιο δόγμα:

Όλα για το πετρέλαιο.

Από καιρό ο πρόεδρος Τραμπ έκανε σκέψεις να προσαρτήσει χώρες όπως Βενεζουέλα,Γροιλανδία, Κούβα. Και όλοι περίμεναν πώς θα το κάνει. Αλλά μέσα σε μια νύχτα όλα λύθηκαν, όλα έγιναν εύκολα. Ήλθε η ανατροπή μέσα σε αυτή τη σαββατιάτικη νύχτα. Να το ξαναπούμε: Για το πετρέλαιο. Κι άν χάθηκαν ζωές; Ε, δε μιλά κάνεις για αυτές.

Μια ανατροπή που άλλους τους εξέπληξε δυσάρεστα, άλλους τους άφησε άφωνους .

Μια ζάρια και «πάρτα όλα» τούμπα. Ο πρόεδρος Τραμπ με το «έτσι θέλω», έκανε το άλμα να καταρρίψει μια σειρά δικαιωμάτων ως άλλος καίσαρας.

Να παρακάμψει το Διεθνές Δίκαιο και το απαραβιάστο των συνόρων. Να βομβαρδίσει τη Βενεζουέλα, να απαγάγει το πρόεδρο Μαδούρο. Να δικαστεί στη Αμερική αυτός και η σύζυγος του. Ως εγκληματίες .

Εισβάλλει σε χώρες, κάνει ότι θέλει χωρίς να τον εμποδίζει ο οποιοσδήποτε. Αλλά ποιος μπορεί; Κάνεις. Γιατί έχει το μαχαίρι, το πεπόνι, κόβει με μαεστρία στις φέτες όπως τον βολεύει. Ένας κόσμος στα μετρά και στα γούστα του .

Με μόνο όφελος όχι να καλυτερεύσει τις ζωές των λαών αλλά το πετρέλαιο . Σκέπτεται σαν επαγγελματίας dealer.

Να κάνει ισχυρή τη Αμερική, να υποτάξει χώρες. Κολομβία, Γροιλανδία, με όποιο κόστος, ακόμα και με λεφτά. 10.000 δολάρια το κεφάλι για ένα διαβατήριο. Άντε 100.000 δολάρια. Λεφτά υπάρχουν.

Να κάνει ρεσάλτο σε πλοία ρωσικών συμφερόντων, με αργό πετρέλαιο. Με ρωσικό υποβρύχιο από διπλά. Όλα αυτά μόνο σε κινηματογραφική ταινία τα βλέπαμε. Τώρα έρχεται ο Τραμπ να τα κάνει πραγματικότητα.

Οι αντιδράσεις και τα αποτελέσματα; Παίζει το παιχνίδι «πάρτα όλα» σβάρνα, για μη αφήσει τίποτα στα νύχια της Ρωσίας και της Κίνας. Ισορροπίες αλλάζουν και όποιος προλάβει. Οι κινήσεις γίνονται ακαριαίες, αναπάντεχες, ώστε να πιάσει τους ανταγωνιστές στο ύπνο.

Μέσα σε λίγα εικοσιτετράωρα ο πρόεδρος Τραμπ μας γύρισε στη λογική του «Κόλπου των χοίρων». Ποιό διεθνές δίκαιο. ΕΓΩ είμαι το διεθνές δίκαιο.

Άρα ο αναθεωρητισμός πέφτει ξανά στο τραπέζι, μια λέξη που τη είχαμε διαγράψει απ το λεξιλόγιο μας. Η μονή χώρα που τη χρησιμοποιούσε ήταν η Τουρκία. Τρίβει τα χεριά της τώρα. Έχει επεκτατικές βλέψεις πάντα για το Αιγαίο και τη Κύπρο. Ανοίγουν οι ορέξεις στη Τουρκία.

Ο πλανήτης έγινε το παιχνίδι του Τραμπ. Ένα παιχνίδι που φέρνει φόβο, τρόμο, και ανατροπές στα παγκόσμια δεδομένα στο χάρτη. Όσα έχουμε ζήσει, καλούμαστε να ξεχάσουμε. Ένα παιχνίδι χωρίς κανόνες, παρά μόνο να κοιμόμαστε και να ξυπνάμε σε μια αβεβαιότητα .

«Πάρτα όλα». Χώρες, ζωές, συνήθειες, σύνορα, αλλαγή χάρτη. Μια ζάρια όπου βγει..

Τελικά όταν θες να μιλάς για ειρήνη, ετοιμάσου για πόλεμο

Και εμείς το ξέρουμε καλά αυτό!!!!