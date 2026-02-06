Το τραγικό συμβάν της Χίου εντάσσεται στο πλαίσιο συντονισμένων υβριδικών επιχειρήσεων της Τουρκίας ενόψει της συνάντησης Ερντογάν –Μητσοτάκη. Ενορχηστρωμένες υβριδικές επιχειρήσεις που περιλαμβάνουν το σύνολο των διεκδικήσεων της γείτονος όπως, η διαρκής και χωρίς χρονικά όρια NAVTEX που κόβει στο μέσο το Αιγαίο, οι νέες παραβιάσεις του FIR Αθηνών, οι δηλώσεις του Τουρκικού ΥΠΕΞ για την «Ημέρα Εθνικής Αντίστασης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης των Τούρκων της Δυτικής Θράκης».

Διαβάζοντας πολύ καλά της υπαναχώρηση της Κυβέρνησης ως προς την ανάσχεση της εισόδου των παράνομων μεταναστών, μετά την Πύλο, κάτω από τις πιέσεις Ευρωπαίων επιτρόπων και διεθνών μέσων ενημέρωσης, η Τουρκία επεδίωξε την επανάληψη ενός ακόμα τραγικού συμβάντος, στοιβάζοντας σ ένα ταχύπλοο χωρητικότητας μόλις 10 ατόμων, 38 μεταξύ των οποίων παιδιά και εγκύους.

Στόχος η χαλάρωση της φύλαξης των Ελληνικών συνόρων αλλά και το να καταστίσει τον Έλληνα Πρωθυπουργό απολογούμενο στην επικείμενη συνάντηση του με τον Ερντογάν. Σ αυτό έχει συμβάλλει και η θέση της Ελληνικής Κυβέρνησης περί μιας και μοναδικής διαφοράς που συζητάμε με την Τουρκία, αυτής της υφαλοκρηπίδας και της οριοθέτησης των θαλάσσιων ζωνών. Ωστόσο οι διαφορές μας με την γείτονα είναι πολύ περισσότερες, είναι η εισβολή και η κατοχή ελληνικού εδάφους στην Κύπρο, η παράνομη μετατροπή της Αγιάς Σοφιάς σε τζαμί, είναι οι σφαγές χριστιανικών πληθυσμών στην Συρία και στην Αφρική από τζιχαντιστές που υποστηρίζει η Τουρκία, είναι η εργαλειοποίηση του μεταναστευτικού…

Αν όμως η Κυβέρνηση δεν μπορεί να διαβάσει τις υβριδικές επιχειρήσεις της Τουρκίας που αποτελούν δομικό στοιχείο του αναθεωρητικού της δόγματος, η «προοδευτική αντιπολίτευση» κινείται στα όρια της εθνικής μειοδοσίας. Το ΠΑΣΟΚ δια του Χάρη Δούκα, το ΚΚΕ, η Νέα Αριστερά κι ο Αλέξης Τσίπρας ζητούν εξεταστική και έλεγχο για το συμβάν της Χίου, επιρρίπτοντας εμμέσως η αμέσως ευθύνες στο λιμενικό. Σ΄ένα σοβαρό Κράτος το αίτημα για έλεγχο θα έπρεπε να στρέφεται στους διακινητές –δουλέμπορους, τις σχέσεις τους με το Τουρκικό Κράτος ή στις άθλιες συνθήκες εργασίας στα κάτεργα της Τουρκίας για αυτούς του ανθρώπους και ιδιαίτερα για τις γυναίκες και τα παιδιά. Αντίθετα θα έπρεπε να δοθούν δημοσίως εύσημα στο λιμενικό σώμα που με κίνδυνο της ζωής των πληρωμάτων του προασπίζονται τα θαλάσσια σύνορα της χώρας.

Οι υβριδικές επιχειρήσεις τις Τουρκίας θα ενταθούν την τρέχουσα προεκλογική χρονιά προσβλέποντας σε συνθήκες ακυβερνησίας και εκβιασμού του πολιτικού συστήματος για παραχωρήσεις στο όνομα της ειρήνης και της καλής γειτονίας. Οι αντίστοιχες πιέσεις που ασκούνται στην Ουκρανία από τον Τραμπ περί εδαφικών παραχωρήσεων στη Ρωσία στο όνομα της ειρήνης, αποτελεί αναμφίβολα δώρο προς τον Ερντογαν.