“Μόνος μου τελείωσα επτά πολέμους και δεν έλαβα ούτε ένα καν τηλέφωνο από τον ΟΗΕ” (εξομολόγηση-παράπονο Τραμπ)

Είναι στιγμές που νιώθεις χαρούμενος όταν κάποιες επισημάνσεις-καταγγελίες σου (δημόσια και γραπτά εκφραζόμενες) δικαιώνονται από την πραγματικότητα, έστω και λίγο αργά.

Ακούγοντας και διαβάζοντας το λόγο του Τραμπ στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ εξεπλάγην όχι τόσο από την ωμότητα με την οποία έθιγε κάποια ζητήματα (μετανάστευση, ειρήνη, κλιματική αλλαγή…) αλλά από την ευθεία (και χωρίς τη διπλωματική γλώσσα ενός αρχηγού κράτους ) επίθεσή του κατά του ΟΗΕ.

Για μια στιγμή ένιωσα πως διαβάζει κάποια αποσπάσματα από σχετικά προς το ρόλο του ΟΗΕ άρθρα μου. Τέτοια απαξίωση και τέτοια επίθεση κατά του ΟΗΕ δεν είναι και κάτι σύνηθες και μάλιστα από τον ηγέτη της ηγέτιδας δύναμης των ΗΠΑ.

Όταν συνήλθα από το αρχικό ξάφνιασμα προσέτρεξα γρήγορα στα αντίστοιχα αποσπάσματα των δικών μου άρθρων αναζητώντας τυχόν ομοιότητες στις καταγγελίες και απαξιωτικές εκφράσεις του Τραμπ κατά της ανεπάρκειας του ΟΗΕ.

Όταν τέλειωσε αυτή η αναζήτηση ένιωσα απόλυτα δικαιωμένος όσα είχα επισημάνει σε δύο άρθρα μου σχετικά με την απραξία και την αναποτελεσματικότητα του ΟΗΕ.

Ενός ΟΗΕ που έχει μετατραπεί σε μία λέσχη φιλολογικών συζητήσεων κάθε Σεπτέμβριο. Κι αυτό γιατί ο σκοπός της ίδρυσής του ήταν και είναι η διαφύλαξη της παγκόσμιας ειρήνης και η αποτροπή των πολέμων, όπως εξάλλου προβλέπεται κι από το προοίμιο της ίδρυσής του (26/10/1945) και μετά τα 200.000 θύματα της πρώτης ατομικής βόμβας και του ηχηρού «Ποτέ πια!»:

“ΕΜΕΙΣ ΟΙ ΛΑΟΙ ΤΩΝ ΗΝΩΜΕΝΩΝ ΕΘΝΩΝ ΑΠΟΦΑΣΙΣΜΕΝΟΙ

Na σώσουμε τις ερχόμενες γενεές από τη μάστιγα του πολέμου, που δύο φορές στα χρόνια μας έφερε την ανθρωπότητα ανείπωτη θλίψη,

Να διακηρύξουμε και πάλι την πίστη μας στα θεμελιώδη δικαιώματα στην αξιοπρέπεια και στην αξία του ανθρώπου, στα ίσα δικαιώματα ανδρών και γυναικών και μεγάλων και μικρών εθνών…

ΚΑΙ ΓΙ ΑΥΤΟΥΣ ΤΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥΣ

Να δείχνουμε ανεκτικότητα και να ζούμε ειρηνικά ο ένας με τον άλλον σαν καλοί γείτονες…

Να, να, να…”.

Κι εκεί που νομίζαμε πως κι εφέτος η γενική συνέλευση του ΟΗΕ θα ήταν ένα υποκριτικό βήμα-μέσο για την έκφραση ευχών για τον τερματισμό των πολέμων ήλθε η παρουσία και η αυστηρή κριτική του Τραμπ για την “απραξία” του ΟΗΕ.

«Κανένας Πρόεδρος ή Πρωθυπουργός δεν έχει κάνει τίποτε παρόμοιο σε αυτό. Πολύ κρίμα που έπρεπε να τα κάνω εγώ και όχι τα Ηνωμένα Έθνη… Είναι λυπηρό που τα Ηνωμένα Έθνη δεν κάνουν πλέον την δουλειά τους. Τα Ηνωμένα Έθνη αντίθετα έκαναν τα πάντα για να κλιμακώσουν»

Μπορεί ο λόγος του Τραμπ να συνοδεύτηκε από ένα στοιχείο οίησης και μιας έμμεσης προτροπής για να του δοθεί το φετινό βραβείο Νόμπελ Ειρήνης (αν και δήλωσε πως δεν τον ενδιαφέρει αυτό το βραβείο), ωστόσο πρέπει να του αναγνωριστεί το θάρρος του στην επισήμανση και καταγγελία της απραξίας του ΟΗΕ.

«…Ποιος είναι ο σκοπός τους (ΟΗΕ) αλήθεια; Έχουν δυνατότητες, αλλά δεν τις εκμεταλλεύονται. Δεν ανέβηκαν ποτέ τη σκάλα. Άδειες λέξεις, από πράξη τίποτα».

Εμείς ελπίζουμε πως δεν θα δικαιωθεί η ωμή διαπίστωση του Charles Michel:

“Το Συμβούλιο Ασφαλείας μοιάζει όλο και περισσότερο με ζωντανό νεκρό”.

Τα αποσπάσματα που ακολουθούν (με χρονολογική σειρά) προς σύγκριση έχουν ληφθεί από το λόγο του Τραμπ στον ΟΗΕ και από δύο δικά μου άρθρα, όπως αυτά δημοσιεύτηκαν στο Blog μου “ΙΔΕΟπολις” (1. «Τα Τύμπανα του Πολέμου ηχούν δυνατά και ο ΟΗΕ “υπνώττει” τον ύπνον τον βαθύ…” {4/11/2024) // 2. « ΤΡΑΜΠ: Έξάλλου τι ζητάει; Μία ευκαιρία στον “Παράδεισο” να πάει…» {21/8/2025}).

Τα αποσπάσματα:

1.«Τα Τύμπανα του Πολέμου ηχούν δυνατά και ο ΟΗΕ “υπνώττει” τον ύπνον τον βαθύ…»(BLOG “ΙΔΕΟπολις”, Ηλίας Γιαννακόπουλος)

« ….Για μία ακόμη χρονιά, για μία ακόμη ετήσια συνέλευση του ΟΗΕ οι συμμετέχοντες σε αυτήν δεν μπόρεσαν να λύσουν το πρόβλημα του Πολέμου. Φαίνεται πως στην αίθουσα του κτιρίου της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ πλανιόταν το Φάντασμα του Θεού του Πολέμου, του Άρη, και σκορπούσε φόβο και δέος στους Ηγέτες-Συνέδρους.

Κανείς δεν τόλμησε να αναμετρηθεί μαζί του και όλοι αρκέστηκαν σε ευχολόγια του τύπου για Παγκόσμια Ειρήνη και Ξορκισμούς κατά του κακού Πολέμου. Φαίνεται πως τόσο ο Αντόνιο Γκουτέρες (Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ) όσο και οι Ηγέτες των χωρών-μελών του ΟΗΕ έχουν αποδεχτεί πλήρως τη θέση του Ηράκλειτου που αιώνες πριν είχε διατυπώσει την άποψη πως ο “Πόλεμος τα γεννά όλα” και κανένας ή τίποτα δεν μπορεί να εναντιωθεί σε αυτήν την κοσμολογική αρχή:

“ΠΟΛΕΜΟΣ ΜΕΝ ΠΑΤΗΡ ΠΑΝΤΩΝ ΕΣΤΙ…”

Στη φετινή Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ και στην παράλληλη του Συμβουλίου Ασφαλείας ακούστηκαν ωραίοι λόγοι, εκφράστηκαν πολλές ευχές για την παγκόσμια Ειρήνη, το δοξαστικό για την διεθνή Ασφάλεια και Συνεργασία ήχησε βροντερά και όλοι οι Ηγέτες στις χώρες τους προπαγάνδισαν την θετική εντύπωση που προκάλεσαν οι παρεμβάσεις τους. Ίσως σε κάποια άλλη συνέλευση θα εκδοθούν οι ομιλίες των Ηγετών σε ειδικό τόμο για να διδάσκονται στα σχολεία όλων των χωρών του κόσμου.

Με αυτά κι αυτά, όμως, οι πόλεμοι μαίνονται (Ουκρανία, Γάζα, Σουδάν) και σε αυτούς προστέθηκε και η εισβολή του Ισραήλ στον Λίβανο φανερώνοντας για μία άλλη φορά την παντελή αδυναμία του ΟΗΕ να αποτρέψει ή να σταματήσει τις πολεμικές συρράξεις στον πλανήτη μας. Οι φόβοι μιας γενικότερης σύρραξης μεγαλώνουν και το φάντασμα του Γ΄ Παγκοσμίου Πολέμου προκαλεί τρόμο.

Και πώς μπορεί κάποιος να είναι αισιόδοξος για την αποτελεσματικότητα του ΟΗΕ όταν καθημερινά οι αποφάσεις του για την εδραίωση της παγκόσμιας Ειρήνης ή απουσιάζουν ή δεν εισακούονται από κανέναν;

Καταλαμβάνεται κανείς από μελαγχολία βλέποντας όλα όσα τρομερά και επικίνδυνα για την διεθνή Ειρήνη και Ασφάλεια επωάζονται αυτήν την εποχή και ταυτόχρονα διαβάζει το προοίμιο της ίδρυσης του ΟΗΕ (26/10/1945) και μετά τα 200.000 θύματα της πρώτης ατομικής βόμβας και του ηχηρού «Ποτέ πια!»:

Υπνοβάτες του Ονείρου

« *Όλοι για λίγο- μπροστά στη λαίλαπα του Πολέμου-θα θέλαμε να νιώσουμε “Υπνοβάτες του Ονείρου”- και να ακούγαμε την παρακάτω είδηση.

«Ο ΟΗΕ μπροστά στο φάσμα του Γ΄ Παγκοσμίου Πολέμου αποφάσισε να ενεργήσει ταχύτατα και αποτελεσματικά για πρώτη φορά…

Με εντολή του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ και μετά την αιφνίδια επίσκεψή του στις πρωτεύουσες των εμπόλεμων χωρών τόσο ο Πούτιν όσο και ο Νετανιάχου πείστηκαν να αποσύρουν τα στρατεύματά τους από την Ουκρανία / Γάζα και Λίβανο.

Τα όπλα σίγησαν και τα “Περιστέρια της Ειρήνης” πετούν πάλι ελεύθερα στις εμπόλεμες περιοχές…

Αν κοιμόμαστε.. συνεχίστε τον ύπνο…Ένα καλό όνειρο ήταν..Η πραγματικότητα δείχνει πως ο ΟΗΕ είναι εν υπνώσει…»

*H ανακωχή που συμφωνήθηκε μεταξύ του Ισραήλ και της Χεζμπολάχ στο Νότιο Λίβανο ήταν πρωτοβουλία των ΗΠΑ και όχι του ΟΗΕ. Ο ΟΗΕ για άλλη μία φορά απών. Μένει να δούμε το τέλος του Ουκρανικού Πολέμου μετά τις 1000 ημέρες ποιου πρωτοβουλία θα είναι. Ελπίζουμε ο ΟΗΕ να “ξυπνήσει” και να δικαιολογήσει την ύπαρξή του».

2. « ΤΡΑΜΠ: Έξάλλου τι ζητάει; Μία ευκαιρία στον “Παράδεισο” να πάει…» {21/8/2025}) (BLOG “ΙΔΕΟπολις”, Ηλίας Γιαννακόπουλος)

«… ■ Υστερόγραφο: Εάν και εφόσον ευοδωθεί η τριμελής συνάντηση των Τραμπ – Πούτιν -Ζελένσκι με θετικά και πρακτικά αποτελέσματα για την ειρήνη τότε θα πρέπει ο γενικός γραμματέας του ΟΗΕ Γκουτιέρες να υποβάλει άμεσα την παραίτησή του, αφού ο ΟΗΕ ούτε μπόρεσε να αποτρέψει τον Ουκρανικό Πόλεμο αλλά ούτε και να τον τερματίσει ως όφειλε. Ίσως-ίσως ακόμη να τεθεί θέμα διάλυσης του ΟΗΕ με την αντικατάστασή του από άλλο οργανισμό περισσότερο αποτελεσματικό για τη διεθνή ειρήνη, όπως έγινε παλιότερα με την Κοινωνία των Εθνών».

3. Λόγος του Τραμπ (23/9/2025)

*Τραμπ σε ΟΗΕ: «Τερμάτισα μόνος μου 7 πολέμους*, δεν ασχοληθήκατε καν»

«Θα έπρεπε να το κάνουν τα Ηνωμένα Έθνη, αλλά αυτά δεν προσπάθησαν καν να ασχοληθούν. Ούτε να βοηθήσουν στο να καταλήξουν σε συμφωνίες (τα εμπλεκόμενα κράτη). Ήμουν απασχολημένος με το να σώσω εκατομμύρια ζωές και ο ΟΗΕ δεν ήταν εκεί στις δύσκολες διαπραγματεύσεις. Ποιος είναι ο σκοπός τους αλήθεια; Έχουν δυνατότητες, αλλά δεν τις εκμεταλλεύονται. Δεν ανέβηκαν ποτέ τη σκάλα. Άδειες λέξεις, από πράξη τίποτα».

& Μέλλει τώρα να δούμε αν μετά τον “φιλιππικό” του ΤΡΑΜΠ κατά του ΟΗΕ πάρει κάποια απάντηση ή έστω να παραιτηθεί κάποιος.

*Σημειώνεται ότι, οι πόλεμοι που επαναλαμβάνει συνεχώς ότι τερμάτισε είναι οι εξής: Καμπότζη και Ταϊλάνδη, Κόσοβο και Σερβία, Κονγκό και Ρουάντα, Πακιστάν και Ινδία, Ισραήλ και Ιράν, Αίγυπτος και Αιθιοπία, Αρμενία και Αζερμπαϊτζάν.