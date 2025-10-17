Πέντε ημέρες μετά τον αιφνίδιο θάνατο της Νταϊάν Κίτον, ο Αλ Πατσίνο, με τον οποίο εκτός από συμπρωταγωνιστές στην τριλογία «Ο Νονός» του Φράνσις Φορντ Κόπολα, υπήρξαν και ζευγάρι στη ζωή, αποχαιρέτησε τη σπουδαία ηθοποιό με άρθρο του στο Deadline.

«Είμαι βαθιά θλιμμένος με τον θάνατο της Νταϊάν Κίτον. Όταν έμαθα την είδηση, έπαθα σοκ. Η Νταϊάν ήταν η σύντροφός μου, η φίλη μου, κάποια που μου έφερε ευτυχία και σε περισσότερες από μία περιπτώσεις επηρέασε την πορεία της ζωής μου. Αν και έχουν περάσει πάνω από τριάντα χρόνια από τότε που ήμασταν μαζί, οι αναμνήσεις παραμένουν ζωντανές και με το θάνατό της, επέστρεψαν με μια δύναμη που είναι την ίδια στιγμή οδυνηρή και συγκινητική», γράφει ο Πατσίνο, ο οποίος αυτή την περίοδο βρίσκεται στο Παρίσι για τα γυρίσματα της νέας ταινίας του Λικ Μπεσόν.

«Σε οτιδήποτε άγγιζε μετέφερε την αδιαμφισβήτητη ενέργειά της», συνεχίζει στο κείμενο του ο σπουδαίος ηθοποιός και προσθέτει: «Στην οθόνη, ήταν μαγνητική -λαμπερή και γοητευτική, σαρωτική και τρυφερή. Ήταν ένα θαύμα. Η υποκριτική ήταν η τέχνη της, αλλά ήταν μόνο ένας από τους πολλούς τρόπους με τους οποίους εξέφραζε τη φαντασία και τη δημιουργικότητά της».

«Άφησε ένα σημάδι που δεν μπορεί να σβήσει. Ήταν ασταμάτητη, ανθεκτική και πάνω απ’ όλα, βαθιά ανθρώπινη. Θα τη θυμάμαι πάντα. Μπορούσε να πετάει και στην καρδιά μου, θα πετά πάντα».

Η Κίτον πέρασε από κάστινγκ και επιλέχθηκε από τον Κόπολα για τον «Νονό» πριν από τον Αλ Πατσίνο. Οι δύο γνωρίστηκαν κατά τη διάρκεια των δοκιμαστικών γυρισμάτων για την πρώτη ταινία της τριλογίας. Ο Κόπολα την είχε ρωτήσει μετά: «Τι γνώμη έχεις για τον Αλ;» και, όπως είχε πει η Κίτον στο «Interview», του απάντησε: «Νομίζω ότι είναι υπέροχος». Ωστόσο, η σχέση τους δεν ξεκίνησε μέχρι που πρωταγωνίστησαν στο «Ο Νονός ΙΙ» και παρέμειναν μαζί για 15 χρόνια.

«Ήμουν τρελή για αυτόν», είχε εξομολογηθεί η Κίτον στο People. «Γοητευτικός, αστείος, ακατάπαυστα ομιλητικός. Υπήρχε μια πλευρά του που ήταν σαν ένα χαμένο παιδί… και, ω, ήταν υπέροχος».

Δεν κράτησαν επαφή μετά τον χωρισμό τους. Αλλά στην τελετή απονομής του βραβείου American Film Institute Life Achievement Award του 2017, ο Πατσίνο ανέβηκε στη σκηνή και είπε: «Γεια σου, Ντι, χαίρομαι που σε βλέπω, μου αρέσει το καπέλο σου», και συνέχισε δηλώνοντας: «Είσαι μια σπουδαία καλλιτέχνις. … Σ’ αγαπώ για πάντα». Ενώ σε μία συνέντευξη το 2021, εκείνη του είπε: «Ήμουν ερωτευμένη μαζί σου. Δεν θα μπορούσες να είσαι πιο μαγικός, διασκεδαστικός, μοναδικός και όλα αυτά τα πράγματα μαζί».