Ο σκηνοθέτης Φράνσις Φορντ Κόπολα απέτισε φόρο τιμής στον ηθοποιό Ρόμπερτ Ντιβάλ, ο οποίος πέθανε την Κυριακή 15 Φεβρουαρίου, σε ηλικία 95 ετών, χαρακτηρίζοντας τον ένα «σπουδαίο ηθοποιό». Οι δύο τους είχαν συνεργαστεί σε επτά ταινίες, σύμφωνα με το Variety.

Ο Ρόμπερτ Ντιβάλ είχε ενσαρκώσει τον δικηγόρο και σύμβουλο-«κονσιλιέρε» της οικογένειας Κορλεόνε στην εμβληματική ταινία «Ο Νονός», καθώς και τον αντισυνταγματάρχη που «λάτρευε τη μυρωδιά του ναπάλμ το πρωί» στο θρυλικό «Αποκάλυψη τώρα».

«Τι πλήγμα ήταν η είδηση της απώλειας του Ρόμπερτ Ντιβάλ. Τόσο σπουδαίος ηθοποιός και ουσιαστικό κομμάτι στην American Zoetrope (σ.σ. εταιρεία κινηματογραφικών παραγωγών συνιδρυτής της οποίας υπήρξε ο Κόπολα) από την αρχή: The Conversation, The Godfather, The Godfather Part II, Apocalypse Now, THX 1138, Assassination Tango», έγραψε ο διάσημος σκηνοθέτης στο Instagram.

Οι συμπρωταγωνιστές του στον «Νονό», Αλ Πατσίνο και Ρόμπερτ Ντε Νίρο, έστειλαν το δικό τους «αντίο» στον Ντιβάλ.

«Ήταν τιμή μου που συνεργάστηκα με τον Ρόμπερτ Ντιβάλ. Ήταν γεννημένος ηθοποιός, η σύνδεσή του με την υποκριτική και το εκπληκτικό του χάρισμα θα μείνουν για πάντα στη μνήμη μου. Θα μου λείψει», δήλωσε ο Πατσίνο.

«God bless Bobby», έγραψε ο Ντε Νίρο. Ας αναπαυθεί εν ειρήνη».

Τα social media κατακλύστηκαν από μηνύματα διάσημων ηθοποιών. Η Βαϊόλα Ντέιβις, η οποία είχε συνεργαστεί με τον Ντιβάλ στην ταινία «Widows» έγραψε στο Instagram: «Ήσουν ένας γίγαντας… ένα είδωλο… «Apocalypse Now», «The Godfather», «To Kill a Mockingbird», «Tender Mercies», «The Apostle», «Lonesome Dove»… κ.λπ… Το μεγαλείο δεν πεθαίνει ποτέ. Μένει… ως δώρο».

Ο Μάικλ Κίτον, ο οποίος πρωταγωνίστησε μαζί με τον Ντιβάλ στην κωμωδία του Ρον Χάουαρντ «The Paper», αποχαιρέτησε τον εκλιπόντα ηθοποιό: «Ακόμη ένας φίλος πεθαίνει. Παίξαμε μαζί και γίναμε φίλοι. Μοιραστήκαμε ένα υπέροχο απόγευμα στη βεράντα μιλώντας για άλογα. Ήταν η προσωποποίηση του μεγαλείου ως ηθοποιός. Ας αναπαυθεί εν ειρήνη».

Με πληροφορίες από Variety





