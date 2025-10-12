«Είναι δύσκολο να πιστέψω… ή να αποδεχτώ… ότι η Νταϊάν έχει πεθάνει. Ήταν πάντα μια λάμψη ζωής και φωτός, γελούσε συνεχώς με τις αδυναμίες, ήταν απέραντα δημιουργική… στην υποκριτική της, στην γκαρνταρόμπα της, στα βιβλία της, στους φίλους της, στα σπίτια της, στη βιβλιοθήκη της, στην κοσμοθεωρία της. Ήταν μοναδική. Και, αν και δεν το ήξερε ή δεν το παραδεχόταν, ήταν μια εξαιρετική ηθοποιός!».

Με αυτά τα λόγια αποχαιρέτησε η Τζέιν Φόντα την Νταϊάν Κίτον, η οποία άφησε την τελευταία της πνοή το Σάββατο 11 Οκτωβρίου, στο Λος Άντζελες, σε ηλικία 79 ετών. Σύμφωνα με το TMZ, μεταφέρθηκε από το σπίτι της σε νοσοκομείο με ασθενοφόρο στις 8 το πρωί, ωστόσο δεν έχει ακόμη ανακοινωθεί η αιτία θανάτου.

Γνωστή ήδη από την τριλογία «Ο Νονός» του Φράνσις Φορντ Κόπολα, η Νταϊάν Κίτον είδε την καριέρα της να εκτοξεύεται με τη ρομαντική κωμωδία του Γούντι Άλεν «Annie Hall» (1977), που της χάρισε το Όσκαρ Α΄ Γυναικείου Ρόλου.

Στη μακρά και πολυδιάστατη καριέρα της -υπήρξε επίσης, παραγωγός και σκηνοθέτις- έπαιξε σε περισσότερες από 100 ταινίες και σειρές, ερμηνεύοντας ρόλους κωμικούς αλλά και δραματικούς, τιμήθηκε με βραβεία και απέσπασε τρεις ακόμη υποψηφιότητες για Όσκαρ.

Μόλις έγινε γνωστή η είδηση του θανάτου της, συμπρωταγωνιστές της, η Αμερικανική Ακαδημία Κινηματογράφου, το στούντιο της Paramount και όχι μόνο, έσπευσαν να την αποχαιρετήσουν στα social media.

Ο Ρόμπερτ Ντε Νίρο δήλωσε στο The Hollywood Reporter: «Είμαι πολύ θλιμμένος για το θάνατο της Νταϊάν. Την αγαπούσα πολύ και η είδηση του θανάτου της με αιφνιδίασε εντελώς. Δεν περίμενα να μας αφήσει. Θα μας λείψει. Είθε να αναπαυθεί εν ειρήνη».

Η Μπετ Μίντλερ, η οποία συμπρωταγωνίστησε με την Κίτον και την Γκόλντι Χον στην κωμωδία «The First Wives Club» (Κλαμπ Χωρισμένων Γυναικών, 1996) έγραψε στο Instagram: «Πέθανε η ευφυής, όμορφη, εξαιρετική Νταϊάν Κίτον. Δεν μπορώ να σας περιγράψω πόσο αβάσταχτα με θλίβει η απώλεια της. Ήταν ξεκαρδιστική, απόλυτα αυθεντική και εντελώς απαλλαγμένη από την ανταγωνιστικότητα που θα περίμενε κανείς από μια τέτοια σταρ. Αυτό που βλέπατε, αυτό ήταν».

Ο Λεονάρντο Ντι Κάπριο, ο οποίος υποδύθηκε τον ανιψιό της Κίτον στην ταινία «Marvin’s Room» (Σταγόνες Αγάπης, 1996) -για την οποία κέρδισε μία από τις τέσσερις υποψηφιότητές της για Όσκαρ-, δημοσίευσε στα Instagram stories μία φωτογραφία του με την αείμνηστη ηθοποιό: «Η Νταϊάν Κίτον ήταν μοναδική. Ευφυής, αστεία και αμετανόητα ο εαυτός της. Μια θρυλική προσωπικότητα, ένα είδωλο και ένας πραγματικά ευγενικός άνθρωπος. Είχα την τιμή να συνεργαστώ μαζί της όταν ήμουν 18 ετών. Θα μας λείψει πολύ».

Βαθιά συγκινητικό και το «αντίο» της Γκόλντι Χον: «Νταϊάν, δεν ήμασταν έτοιμοι να σε χάσουμε. Μας άφησες ένα μονοπάτι από νεραϊδόσκονη, γεμάτο σωματίδια φωτός και αναμνήσεις πέρα από κάθε φαντασία. Πώς να σου πούμε αντίο; Τι λόγια μπορούν να έρθουν στο μυαλό όταν η καρδιά είναι ραγισμένη; Ποτέ δεν σου άρεσαν τα κομπλιμέντα, ήσουν τόσο ταπεινή, αλλά τώρα δεν μπορείς να μου πεις «σκάσε» γλυκιά μου. Δεν υπήρξε και δεν θα υπάρξει καμία σαν εσένα […] Είχαμε συμφωνήσει να γεράσουμε μαζί και, κάποια μέρα, ίσως να ζήσουμε μαζί με όλες τις φίλες μας. Λοιπόν, δεν καταφέραμε να ζήσουμε μαζί, αλλά γεράσαμε μαζί. Ποιος ξέρει… ίσως στην επόμενη ζωή. Λάμψε με τη μαγική σου σκόνη εκεί πάνω, φίλη μου. Θα μου λείψεις απέραντα…»

Η Σάρα Τζέσικα Πάρκερ, ο Μπεν Στίλερ, η Κέιτ Χάντσον -κόρη της Γκόλντι Χον-, η Νάνσι Σινάτρα, η Βαϊόλα Ντέιβις, η Νία Βαρντάλος και πολλοί ακόμη, έσπευσαν να πουν το δικό τους αντίο.

Γούντι Άλεν, Αλ Πατσίνο, Γουόρεν Μπίτι

Η Νταϊάν Κίτον, δεν παντρεύτηκε ποτέ, ωστόσο τρεις από τις σχέσεις της έγιναν γνωστές στα ΜΜΕ: Με τον Γούντι Άλεν, με τον Αλ Πατσίνο και με τον Γουόρεν Μπίτι.

Η Κίτον άρχισε να βγαίνει με τον Γούντι Άλεν στα τέλη της δεκαετίας του 1960, όταν πρωταγωνιστούσε στην παράσταση του Μπρόντγουεϊ «Play it Again, Sam». Η πάντα ντροπαλή ηθοποιός είχε πει ότι η συνεργασία μαζί του στις κωμικές του ταινίες τη βοήθησε να χαλαρώσει και να νιώσει πιο άνετα. Αν και η σχέση τους δεν άντεξε στον χρόνο, η Κίτον συνέχιζε να τον υποστηρίζει δημόσια επί δεκαετίες. Συνεργάστηκαν σε οκτώ ταινίες, μεταξύ αυτών και στο «Annie Hall» που της χάρισε το Όσκαρ.

Η Κίτον πέρασε από κάστινγκ και επιλέχθηκε από τον Κόπολα για τον «Νονό» πριν από τον Αλ Πατσίνο. Οι δύο γνωρίστηκαν κατά τη διάρκεια των δοκιμαστικών γυρισμάτων για την πρώτη ταινία της τριλογίας. Ο Κόπολα την είχε ρωτήσει μετά: «Τι γνώμη έχεις για τον Αλ;» και, όπως είχε πει η Κίτον στο «Interview», του απάντησε: «Νομίζω ότι είναι υπέροχος». Ωστόσο, η σχέση τους δεν ξεκίνησε μέχρι που πρωταγωνίστησαν στο «Ο Νονός ΙΙ» και παρέμειναν μαζί για 15 χρόνια.

«Ήμουν τρελή για αυτόν», είχε εξομολογηθεί η Κίτον στο People. «Γοητευτικός, αστείος, ακατάπαυστα ομιλητικός. Υπήρχε μια πλευρά του που ήταν σαν ένα χαμένο παιδί… και, ω, ήταν υπέροχος».

Δεν κράτησαν επαφή μετά τον χωρισμό τους. Αλλά στην τελετή απονομής του βραβείου American Film Institute Life Achievement Award του 2017, ο Πατσίνο ανέβηκε στη σκηνή και είπε: «Γεια σου, Ντι, χαίρομαι που σε βλέπω, μου αρέσει το καπέλο σου», και συνέχισε δηλώνοντας: «Είσαι μια σπουδαία καλλιτέχνις. … Σ’ αγαπώ για πάντα». Ενώ σε μία συνέντευξη το 2021, εκείνη του είπε: «Ήμουν ερωτευμένη μαζί σου. Δεν θα μπορούσες να είσαι πιο μαγικός, διασκεδαστικός, μοναδικός και όλα αυτά τα πράγματα μαζί».

Όσο για τον Γουόρεν Μπίτον, η σχέση τους ξεκίνησε στα γυρίσματα της ταινίας «Reds» το 1981. Ήταν ο συμπρωταγωνιστής και σκηνοθέτης της, και παρέμειναν ζευγάρι για πέντε χρόνια. «Τον Γουόρεν τον είδα για πρώτη φορά στην ταινία «Splendor in the Grass» το 1961», έλεγε η Κίτον στο Variety το 2016. «Ήταν να τρελαίνεσαι. Ένα όνειρο. … Ήταν όχι μόνο όμορφος, υπέροχος, σέξι, γοητευτικός, μυστηριώδης και ένας μεγάλος σταρ του σινεμά, αλλά και ένας απίστευτος παραγωγός και σκηνοθέτης». Μετά το τέλος της σχέσης τους, συνέχισαν να δηλώνουν δημόσια την εκτίμηση που έτρεφαν ο ένας για τον άλλον. Το 2016, ο Μπίτι δήλωσε στο περιοδικό People: «Είναι ένας συνδυασμός ακεραιότητας, χιούμορ, νοημοσύνης και εντιμότητας -μήπως είπα και ομορφιάς; Έχει εξαιρετικό χιούμορ».

Σε ηλικία 50 ετών, η Νταϊάν Κίτον υιοθέτησε δύο παιδιά, την κόρη της Ντέξτερ και τον γιο της Ντιουκ. Αναφερόταν συχνά στις θυσίες που έκανε η μητέρα της η οποία παρέμεινε νοικοκυρά, αιτιολογώντας την απόφασή της να μην προχωρήσει σε γάμο, λέγοντας ότι δεν ήθελε να «συμβιβαστεί ιδιαίτερα».

Με πληροφορίες από Hollywood Reporter, USA Today