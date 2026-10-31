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Η μουσική σκηνή gazarte γιορτάζει 20 χρόνια λειτουργίας και υποδέχεται τη νέα του εποχή με την Άλκηστη Πρωτοψάλτη και τον Νίκο Πορτοκάλογλου που ενώνουν ξανά δυνάμεις μετά την επιτυχημένη θερινή περιοδεία τους.

Από τη Δευτέρα 23 Νοεμβρίου και κάθε Δευτέρα, Πρωτοψάλτη και Πορτοκάλογλου διασταυρώνουν δύο ξεχωριστές διαδρομές και φέρνουν επί σκηνής τραγούδια που αγαπήθηκαν βαθιά, μελωδίες που άντεξαν στον χρόνο και στίχους που έγιναν κομμάτι της ζωής μας.

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Με αφορμή την επετειακή σεζόν, το gazarte ανακαίνισε το ιστορικό main stage -εκεί όπου άρχισαν όλα- μεταμορφώνοντας το πλήρως. Η σκηνή που φιλοξένησε μερικά από τα σημαντικότερα ονόματα του ελληνικού τραγουδιού και κορυφαίες μορφές της ελληνικής και διεθνούς jazz, αποκτά νέα ταυτότητα, μέσα από μια ριζική ανακαίνιση, «με τεχνικές δυνατότητες υψηλών προδιαγραφών και προσοχή σε κάθε λεπτομέρεια».

Συντελεστές:

Θωμάς Κοντογεώργης: ενορχηστρώσεις, πιάνο

Σάκης Αζάς: κιθάρα

Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος: Τρομπόνι

Αλέξανδρος Ζουγανέλης: σαξόφωνο, φλάουτο, φωνητικά

Μάριος Λαζ Ιωαννίδης: μπάσο, φωνητικά

Ηλίας Λαμπρόπουλος: βιολί, τρομπέτα, γκάιντα, φωνητικά

Κώστας Μυλωνάς: drums

Ζαχαρίας Σταμούλος, Άκης Πασχαλάκης: ηχοληψία

Μαρία Βενετάκη: φωτισμοί

Επιμέλεια Παραγωγής: Τώνια Δραγούνη, Θωμαΐδα Πλατυπόδη