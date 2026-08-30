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Η διοργάνωση περιλαμβάνει πέντε διαγωνιστικά προγράμματα, στα οποία προστίθεται φέτος το νεοσύστατο Διεθνές πρόγραμμα Ντοκιμαντέρ, με δωρεάν πρόσβαση στο online περιεχόμενο για τους θεατές εντός Ελλάδας.

Το φεστιβάλ διατηρεί το κύρος του μέσω πιστοποιήσεων από τα βραβεία BAFTA και της δυνατότητας των νικητών να συμμετάσχουν στη διαδικασία των Όσκαρ, ενώ φιλοξενεί τη συνάντηση του Short Film Network.

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει αφιερώματα στους δημιουργούς Χρήστο Δήμα και Αλίντα Δημητρίου, με την οπτική ταυτότητα της διοργάνωσης να αντλεί έμπνευση από το διονυσιακό έθιμο των «Αράπηδων» της Δράμας.

Οι ταινίες του εθνικού διαγωνιστικού προγράμματος θίγουν σύγχρονα κοινωνικά ζητήματα, όπως οι εργασιακές συνθήκες, η αναπηρία και οι ανθρώπινες σχέσεις, με τη συμμετοχή πληθώρας γνωστών ηθοποιών και δημιουργών.

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Το 49ο Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Δράμας, λίγο πριν συμπληρώσει μισό αιώνα ζωής, θα διεξαχθεί στις 6-12 Σεπτεμβρίου 2026 στην αγαπημένη πόλη της Μακεδονίας, με ένα πλούσιο πρόγραμμα που περιλαμβάνει συνολικά 157 ταινίες από όλο τον κόσμο, από τις οποίες οι 45 θα προβληθούν σε παγκόσμια πρεμιέρα προετοιμάζοντας την μεγάλη επέτειο του 2027. Και η φετινή διοργάνωση, θα πραγματοποιηθεί ταυτόχρονα σε φυσικούς χώρους και διαδικτυακά. Το 49ο DISFF θα διεξαχθεί στον κινηματογράφο Ολύμπια, στον θερινό κινηματογράφο Αλέξανδρος, στο Δημοτικό Ωδείο Δράμας, στον κήπο του πολιτιστικού χώρου ΚΥΚΛΩΨ, στον πολυχώρο πολιτισμού «Ελευθερία» και στο Γυμνάσιο Αρρένων Δράμας.

Πέντε είναι τα, γνώριμα μέχρι σήμερα, προγράμματα του Φεστιβάλ, Εθνικό, Διεθνές, Εθνικό και Διεθνές Σπουδαστικό. Σε αυτά έρχεται να προστεθεί το νεοσύστατο Διεθνές πρόγραμμα Ντοκιμαντέρ.

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Το εθνικό φεστιβάλ ταινιών μικρού μήκους της Ελλάδας, εκτός από τα βραβεία της Ευρωπαϊκής Ακαδημίας Κινηματογράφου,πρόσφατα απέκτησε πιστοποίηση και για τα βραβεία της Βρετανικής Ακαδημίας Κινηματογράφου (BAFTA), επιβεβαιώνοντας το κύρος του κορυφαίου για το είδος Φεστιβάλ της Ελλάδας.

΄Αλλωστε, οι δύο ταινίες που θα αποσπάσουν τις κορυφαίες διακρίσεις στο Εθνικό αλλά και στο Διεθνές Διαγωνιστικό τμήμα, θα εξασφαλίσουν αυτόματα το πολυπόθητο «εισιτήριο» για τη συμμετοχή στη διαδικασία των Όσκαρ.

Ταυτόχρονα δεκάδες καλλιτεχνικοί διευθυντές και programmers των σημαντικότερων ευρωπαϊκών φεστιβάλ μικρού μήκους θα συμμετάσχουν σε επιτροπές και εκπαιδευτικές δράσεις και θα γνωρίσουν τους Έλληνες κινηματογραφιστές και το έργο τους αφού για πρώτη φορά το Φεστιβάλ θα φιλοξενήσει την ετήσια συνάντηση του Short Film Network, του Δικτύου των φεστιβάλ μελών της Ευρωπαϊκής Ακαδημίας Κινηματογράφου. Η ιστορική αυτή στιγμή για το Φεστιβάλ Δράμας και τη χώρα, εντάσσεται στο πρόγραμμα δράσεων που υποστηρίζει το ΕΚΚΟΜΕΔ ως στρατηγικός υποστηρικτής, ενόψει της τελετής απονομής των Βραβείων της Ευρωπαϊκής Ακαδημίας Κινηματογράφου στην Αθήνα το 2027.

Με φετινό σύνθημα «Welcome Home!», το DISFF49 αποτείνει φόρο τιμής στην πόλη μέσω της πολύ ιδιαίτερης φετινής του οπτικής ταυτότητας που είναι εμπνευσμένη από το πανάρχαιο διονυσιακό έθιμο των «Αράπηδων» της Δράμας, το οποίο έχει εγγραφεί στο Εθνικό Ευρετήριο Άυλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς της Ελλάδας.

Σημαντική θέση στο φετινό πρόγραμμα καταλαμβάνουν δύο αφιερώματα: στις μικρού μήκους δημιουργίες του σπουδαίου Χρήστου Δήμα αλλά και στο έργο της εμβληματικής δημιουργού και παλιάς φίλης του φεστιβάλ Αλίντας Δημητρίου με επιλεγμένα μικρού μήκους ντοκιμαντέρ της.

Δωρεάν προβολές σε όλη την Ελλάδα

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Οι προβολές του DISFF49 θα είναι διαθέσιμες online, κατά τη διάρκεια του Φεστιβάλ, αποκλειστικά για θεατές εντός Ελλάδας. Μπορείτε να παρακολουθήσετε τις ταινίες μέσω της ιστοσελίδας dramafilmfestival.gr. Οι ταινίες θα είναι διαθέσιμες από τις 6 Σεπτεμβρίου στις 21.00. Η εγγραφή και παρακολούθηση είναι δωρεάν για όλο το online περιεχόμενο του Φεστιβάλ. Oι ταινίες θα παραμείνουν διαθέσιμες στην πλατφόρμα καθόλη τη διάρκεια του Φεστιβάλ και το κοινό θα μπορεί να ψηφίζει τις αγαπημένες του ταινίες για το Βραβείο Κοινού.

Στο Εθνικό Διαγωνιστικό Πρόγραμμα, με head programmer τον Γιώργο Αγγελόπουλο, συμμετέχουν 30 ταινίες.

Στις ταινίες πρωταγωνιστoύν δεκάδες γνωστοί ηθοποιοί όπως ο ΒασίληςΜπισμπίκης, η Όλια Λαζαρίδου, ο Χρήστος Πασσαλής, η Κάτια Γκουλιώνη, ο Θάνος Τοκάκης, ο Γεράσιμος Γεννατάς, ο Δημήτρης Καπουράνης, η Αγγελική Παπούλια, η Φαίη Κοκκινοπούλου, η ΑουρόραΜάριον, η Ναταλία Σουίφτ, η Γρηγορία Μεθενίτη,ο Αργύρης Μπακιρτζής αλλά και μουσικοί όπως ο Φοίβος Δεληβοριάς και ο StolenMic.

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Αξίζει να αναφέρουμε πως φέτος η πλειονότητα των δημιουργών που συμμετέχουν στο ελληνικό διαγωνιστικό πρόγραμμα είναι γυναίκες (18 σε σύνολο 30 ταινιών),ενώ εντύπωση κάνει το ότι τρεις από τους σκηνοθέτες που διαγωνίστηκαν πέρσι επιστρέφουν μόλις ένα χρόνο αργότερα με νέα ταινία στη Δράμα. Κάποιοι άλλοι μάλιστα επιλέγουν και πάλι τη μικρή φόρμα έχοντας μόλις παραδώσει την πρώτη τους μεγάλου μήκους.

Η θεματολογία

Τα κοινωνικά θέματα και οι σχέσεις κυριαρχούν και φέτος. Σχέση μητέρας – κόρης αλλά και πατέρα – γιου, αδερφική αγάπη, ερωτικές σχέσεις, αλλά και κακοποίηση, απώλεια, αποξένωση και αίσθημα ματαιότητας και αδιέξοδου στη σύγχρονη Αθήνα για τα νέα παιδιά στο κατώφλι της ενηλικίωσης. Μια ψυχαναλυτική διάθεση διαπερνά πολλές ταινίες, ενώ κάμποσες από αυτές φέτος φωτίζουν συγκλονιστικές ιστορίες ανθρώπων με αναπηρία ή διαταραχές όπως το σύνδρομο Τουρέτ, αλλά και περιθωριοποιημένες ομάδες όπως οι Ρομά.

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Ευδιάκριτη φέτος είναι μια αιχμηρή ματιά πάνω στην εργοδοτική ασυδοσία που αντιμετωπίζουν πολλοί νέοι άνθρωποι, αλλά και στις δύσκολες συνθήκες της λεγόμενης «σεζόν» στην τουριστική βιομηχανία. Ωστόσο, απέναντι στον σκληρό ρεαλισμό κάποιοι απαντούν με φαντασία. Έτσι, δεν λείπει ούτε η επιστημονικήφαντασία, ούτε τα γουέστερν α λα ελληνικά, ούτε οι λεσβίες βαμπίρ (στην περσυνή παράδοση ταινιών- που καλά κρατεί- με ήρωες μυθικά πλάσματα με lgbtq+ πρόσημο).

Οι μικρομηκάδες συνεχίζουν να εμπνέονται από ζητήματα που ταλανίζουν τη σύγχρονη Ελλάδα (και όχι μόνο): από το ΑΙ και την άρνηση στράτευσης, μέχρι τον κόσμο της νύχτας, τα ναρκωτικά και την παραβατικότητα. Ωστόσο, επιχειρούν και μερικά άλματα στην ιστορία αντλώντας την έμπνευσή τους από την εποχή της Κατοχής και την Αντίσταση και μάλιστα από αληθινές ιστορίες.

Στο DISFF49 διαγωνίζονται πολλοί νέοι σκηνοθέτες, ταυτόχρονα όμως επιστρέφουν και αρκετοί παλιοί γνώριμοι του φεστιβάλ που έχουν διακριθεί στο παρελθόν.

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Το ημερήσιο πρόγραμμα προβολών του Φεστιβάλ:

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https://www.dramafilmfestival.gr/schedule/ (ελληνικά)

https://www.dramafilmfestival.gr/en/schedule-en/ (αγγλικά)

Περισσότερες πληροφορίες εδώ:

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