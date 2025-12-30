«Τρέξε για να σώσεις τη ζωή σου!». Το Netflix έδωσε στη δημοσιότητα το πρώτο τρέιλερ του θρίλερ επιβίωσης «Apex», όπου η Σαρλίζ Θέρον έρχεται αντιμέτωπη με έναν εφιάλτη στην άγρια φύση της Αυστραλίας. Συμπρωταγωνιστούν οι Τάρον Έτζερτον και Έρικ Μπάνα.

Σύμφωνα με την επίσημη σύνοψη της ταινίας, «μια γυναίκα που πενθεί, δοκιμάζει τα όριά της στην αυστραλιανή έρημο όταν ξαφνικά παγιδεύεται σε ένα φονικό παιχνίδι με έναν κατά συρροή δολοφόνο».

«Είσαι ξεχωριστή, Sasha», ακούγεται μια απόκοσμη φωνή στο τρέιλερ. «Ξέρω ήδη τα πάντα για σένα. Ο κίνδυνος σε κάνει να νιώθεις ζωντανή. Η τελειότητα είναι η μόνη επιλογή, αλλά αυτό εδώ είναι κάτι εντελώς διαφορετικό», συνεχίζει, προσθέτοντας: «Νομίζεις ότι μπορείς να το αντέξεις; Τρέξε για να σώσεις τη ζωή σου!».

Tη σκηνοθεσία υπογράφει ο Ισλανδός Μπαλτάζαρ Κορμακούρ, σε σενάριο του Τζέρεμι Ρόμπινς.

Τον περασμένο Μάιο, στην εκδήλωση Netflix Upfront 2025, η βραβευμένη με Όσκαρ ηθοποιός μίλησε για τον τραυματισμό που είχε κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων. Μάλιστα, αστειεύτηκε λέγοντας ότι έπρεπε να κρύβει το σπασμένο δάχτυλο του ποδιού της όσο βρισκόταν στην Αυστραλία.

«Θεέ μου, πόσο μου λείπουν τα πρωινά στην άγρια φύση, το κελάηδισμα των πουλιών, ο ήχος από τα ρυάκια και το θρόισμα των φύλλων, ενώ ένας μανιακός δολοφόνος με παραμονεύει», δήλωσε με χιούμορ η διάσημη ηθοποιός. Όπως είπε, τα γυρίσματα του «Apex» ήταν μια από τις «πιο απίστευτες εμπειρίες» της ζωής της, προσθέτοντας: «Κάναμε γυρίσματα σε πανέμορφα μέρη, σε υπέροχα και εντυπωσιακά ποτάμια της Αυστραλίας, σε μια περιοχή που δεν ανήκει σε κανέναν – κυριολεκτικά σε μια “νεκρή ζώνη”». Η Θέρον πρόσθεσε επίσης ότι το «Apex» της έδωσε την ευκαιρία «να ξεπεράσει τις σκηνές δράσης που έκανα στο “Old Guard 2”».

Σύμφωνα με το Deadline, το «Apex» θα κάνει παγκόσμια πρεμιέρα στο Netflix στις 24 Απριλίου.