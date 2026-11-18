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Το στούντιο επένδυσε περίπου 15 εκατομμύρια δολάρια για τη δημιουργία μιας επικής παραγωγής, επιχειρώντας να αντιμετωπίσει την αυξανόμενη επιρροή της τηλεόρασης στον κινηματογράφο.

Το εγχείρημα σημείωσε τεράστια εμπορική επιτυχία και απέσπασε 11 βραβεία Όσκαρ, κατακτώντας μια διαχρονική θέση στην ιστορία του κινηματογράφου.

Η ταινία ξεχώρισε για τη σκηνή της αρματοδρομίας, τα εντυπωσιακά σκηνικά στη Ρώμη και την ερμηνεία του Τσάρλτον Ίστον στον πρωταγωνιστικό ρόλο.

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18 Νοεμβρίου 1959. Στο Loew’s State Theatre της Νέας Υόρκης πραγματοποιείται η παγκόσμια πρεμιέρα μιας κινηματογραφικής υπερπαραγωγής που θα αλλάξει την ιστορία του Χόλιγουντ.

Η ταινία λέγεται «Μπεν Χουρ» (Ben-Hur). Πρωταγωνιστεί ο Τσάρλτον Ίστον, σκηνοθετεί ο Γουίλιαμ Γουάιλερ και πίσω από την παραγωγή βρίσκεται η Metro-Goldwyn-Mayer.

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Το στούντιο έχει επενδύσει ένα πρωτοφανές ποσό, περίπου 15 εκατομμύρια δολάρια, σε μια εποχή κατά την οποία η τηλεόραση απειλεί σοβαρά την κινηματογραφική βιομηχανία.

Το εγχείρημα είναι τεράστιο και το οικονομικό ρίσκο ακόμη μεγαλύτερο.

Αλλά η MGM θα δικαιωθεί.

Η ταινία θα εξελιχθεί σε παγκόσμιο φαινόμενο, θα κερδίσει 11 βραβεία Όσκαρ και θα δημιουργήσει μια από τις διασημότερες σκηνές δράσης που γυρίστηκαν ποτέ: την αρματοδρομία.

Η MGM έπαιξε το μέλλον της σε μία ταινία

Στα τέλη της δεκαετίας του 1950, τα μεγάλα αμερικανικά στούντιο αντιμετώπιζαν οικονομικές δυσκολίες.

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Η τηλεόραση είχε εισβάλει στα σπίτια εκατομμυρίων Αμερικανών, ενώ η προσέλευση στις κινηματογραφικές αίθουσες είχε μειωθεί σημαντικά σε σχέση με τα μεταπολεμικά χρόνια.

Η MGM αποφάσισε να απαντήσει με κάτι που η μικρή τηλεοπτική οθόνη δεν μπορούσε να προσφέρει.

Ένα μεγαλειώδες κινηματογραφικό θέαμα, γυρισμένο σε τεράστια σκηνικά, με χιλιάδες κομπάρσους, εκατοντάδες άλογα, εντυπωσιακά κοστούμια και πρωτοποριακή κινηματογράφηση.

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Το στούντιο επέλεξε να μεταφέρει ξανά στη μεγάλη οθόνη το μυθιστόρημα «Ben-Hur: A Tale of the Christ», που είχε εκδώσει ο Αμερικανός συγγραφέας Λιου Γουάλας το 1880.

Υπήρχε ήδη μια διάσημη βωβή κινηματογραφική εκδοχή του 1925.

Αλλά αυτή τη φορά οι παραγωγοί ήθελαν κάτι ασύγκριτα μεγαλύτερο.

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Πόσο κόστισε πραγματικά το «Μπεν Χουρ»;

Ο αρχικός προϋπολογισμός αυξήθηκε σημαντικά όσο προχωρούσε η προετοιμασία.

Το τελικό κόστος παραγωγής έφθασε περίπου τα 15 εκατομμύρια δολάρια, με ορισμένες καταγραφές να το ανεβάζουν στα 15,175 ή ακόμη και στα 16 εκατομμύρια.

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Ήταν η ακριβότερη κινηματογραφική παραγωγή της εποχής.

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Και σε αυτό το ποσό δεν περιλαμβάνονταν όλα τα έξοδα διαφήμισης και προώθησης.

Σύμφωνα με το American Film Institute, η διαφημιστική εκστρατεία της MGM κόστισε επιπλέον τουλάχιστον 2 εκατομμύρια δολάρια, με ορισμένες εκτιμήσεις να φθάνουν τα 3 εκατομμύρια.

Μόνο για έντυπες διαφημίσεις είχαν προϋπολογιστεί περίπου 1,75 εκατομμύρια δολάρια.

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Η εταιρεία δεν διαφήμιζε απλώς μια ταινία.

Προσπαθούσε να δημιουργήσει ένα παγκόσμιο πολιτιστικό γεγονός.

Γιατί επιλέχθηκε ο Τσάρλτον Ίστον;

Η επιλογή του πρωταγωνιστή ήταν μία από τις δυσκολότερες αποφάσεις.

Ο ρόλος του Ιούδα Μπεν Χουρ απαιτούσε έναν ηθοποιό που να συνδυάζει φυσική παρουσία, δραματική ένταση και τη δυνατότητα να υποστηρίξει μια ιστορία διάρκειας μεγαλύτερης των τριών ωρών.

Η παραγωγή εξέτασε διάφορα μεγάλα ονόματα του Χόλιγουντ.

Ο Πολ Νιούμαν ήταν ένας από τους ηθοποιούς που προσεγγίστηκαν.

Σύμφωνα με μεταγενέστερη μαρτυρία του συγγραφέα Γκορ Βιντάλ, ο Νιούμαν απέρριψε την πρόταση, έχοντας δυσάρεστη εμπειρία από την προηγούμενη ιστορική ταινία του «The Silver Chalice».

Στις συζητήσεις γύρω από την επιλογή πρωταγωνιστή έχουν αναφερθεί επίσης ο Μπαρτ Λάνκαστερ, ο Ροκ Χάντσον και άλλα γνωστά ονόματα.

Ωστόσο, δεν είχαν όλοι φθάσει στο ίδιο στάδιο διαπραγματεύσεων και δεν πρέπει να παρουσιάζονται συλλήβδην ως ηθοποιοί που απέρριψαν επίσημη πρόταση.

Τελικά, τον Ιανουάριο του 1958 ανακοινώθηκε ότι ο Τσάρλτον Ίστον θα ενσάρκωνε τον Μπεν Χουρ.

Ο Γουάιλερ τον γνώριζε ήδη από τη συνεργασία τους στην ταινία «The Big Country».

Επιπλέον, ο Ίστον είχε πρωταγωνιστήσει με επιτυχία στις «Δέκα Εντολές» του Σεσίλ Μπ. ΝτεΜίλ, το 1956.

Η εμπειρία του σε επικές παραγωγές αποτέλεσε σημαντικό πλεονέκτημα.

Ο σκηνοθέτης που είχε κερδίσει ήδη δύο Όσκαρ

Ο Γουίλιαμ Γουάιλερ ήταν ένας από τους σημαντικότερους σκηνοθέτες του αμερικανικού κινηματογράφου.

Είχε ήδη κερδίσει Όσκαρ σκηνοθεσίας για τις ταινίες «Mrs. Miniver» το 1942 και «The Best Years of Our Lives» το 1946.

Ήταν γνωστός για την τελειομανία του, τις επαναλαμβανόμενες λήψεις και την ιδιαίτερη προσοχή στις ερμηνείες.

Στο «Μπεν Χουρ» ανέλαβε ένα από τα πιο απαιτητικά εγχειρήματα της καριέρας του.

Και το αποτέλεσμα θα του χάριζε το τρίτο του Όσκαρ σκηνοθεσίας.

Πού έγιναν τα γυρίσματα;

Η παραγωγή μεταφέρθηκε στην Ιταλία και συγκεκριμένα στα περίφημα στούντιο Cinecittà της Ρώμης.

Η κύρια περίοδος γυρισμάτων διήρκεσε από τον Μάιο του 1958 μέχρι τον Ιανουάριο του 1959.

Χρειάστηκε όμως περίπου ένας χρόνος προετοιμασίας για την κατασκευή σκηνικών, την παραγωγή κοστουμιών και τον σχεδιασμό των ειδικών εφέ.

Πραγματοποιήθηκαν επίσης εξωτερικά γυρίσματα σε ιταλικές τοποθεσίες.

Η παραγωγή χρησιμοποίησε μεγάλο μέρος των εγκαταστάσεων της Cinecittà.

Τα στοιχεία που δημοσίευσε το περιοδικό TIME τον Νοέμβριο του 1959 είναι εντυπωσιακά.

Περίπου 10.000 κομπάρσοι, περισσότερα από 100.000 κοστούμια και τουλάχιστον 300 σκηνικά χρησιμοποιήθηκαν για την ταινία.

Περισσότεροι από 400 ηθοποιοί είχαν ρόλους με διάλογο.

Η κινηματογράφηση έγινε με το σύστημα MGM Camera 65, προσφέροντας μια εξαιρετικά ευρεία εικόνα, σχεδιασμένη για τις μεγάλες αίθουσες.

Η αρματοδρομία που κόστισε εκατομμύρια

Η σκηνή της αρματοδρομίας αποτελεί μέχρι σήμερα ένα από τα κορυφαία επιτεύγματα του κινηματογράφου.

Για τις ανάγκες της κατασκευάστηκε στη Cinecittà μια τεράστια αρένα, έκτασης περίπου 18 στρεμμάτων με την αγγλοαμερικανική έννοια των acres, δηλαδή σχεδόν 73 ελληνικών στρεμμάτων.

Σύμφωνα με το TIME, μπορούσε να φιλοξενήσει περίπου 10.000 ανθρώπους και για την κατασκευή της χρησιμοποιήθηκαν δεκάδες χιλιάδες τόνοι άμμου.

Το κόστος του σκηνικού υπολογίστηκε περίπου στο 1 εκατομμύριο δολάρια.

Άλλο περίπου 1 εκατομμύριο κόστισε η ίδια η κινηματογράφηση της αρματοδρομίας.

Η σκηνή διαρκεί περίπου εννέα λεπτά στην οθόνη, αλλά χρειάστηκαν εβδομάδες γυρισμάτων, κατανεμημένες σε διάστημα περίπου τριών μηνών.

Χρησιμοποιήθηκαν εκατοντάδες άλογα, ειδικά εκπαιδευμένοι αναβάτες και επαγγελματίες κασκαντέρ.

Ο θρυλικός Γιακίμα Κανατ και ο γιος του Τζο Κανατ είχαν καθοριστική συμμετοχή στον σχεδιασμό και στην εκτέλεση των επικίνδυνων σκηνών.

Ο Τσάρλτον Ίστον εκπαιδεύτηκε στην οδήγηση άρματος, αλλά σε ορισμένες επικίνδυνες λήψεις αντικαταστάθηκε από κασκαντέρ.

Το αποτέλεσμα παραμένει εντυπωσιακό ακόμη και σήμερα, στην εποχή των ψηφιακών ειδικών εφέ.

ΒΙΝΤΕΟ

Ο θάνατος του παραγωγού κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων

Η παραγωγή σημαδεύτηκε και από μια τραγωδία.

Ο Σαμ Ζίμπαλιστ, ο άνθρωπος που είχε αναλάβει την παραγωγή της ταινίας, πέθανε από καρδιακή προσβολή τον Νοέμβριο του 1958, πριν ολοκληρωθούν τα γυρίσματα.

Ήταν μόλις 54 ετών.

Η πίεση της υπερπαραγωγής ήταν τεράστια.

Η ταινία ολοκληρώθηκε με την υποστήριξη των συνεργατών του και ο Ζίμπαλιστ τιμήθηκε μετά θάνατον ως παραγωγός όταν το «Μπεν Χουρ» κέρδισε το Όσκαρ καλύτερης ταινίας.

Σε πόσες αίθουσες προβλήθηκε στην πρεμιέρα;

Εδώ υπάρχει μια ενδιαφέρουσα διαφορά σε σχέση με τον σύγχρονο κινηματογράφο.

Σήμερα μια μεγάλη παραγωγή μπορεί να κάνει ταυτόχρονη πρεμιέρα σε χιλιάδες αίθουσες.

Το 1959, όμως, η MGM ακολούθησε την πρακτική του λεγόμενου roadshow.

Η ταινία παρουσιαζόταν αρχικά σε επιλεγμένες μεγάλες αίθουσες, με κρατημένες θέσεις, ειδικά προγράμματα και προβολές που αντιμετωπίζονταν σχεδόν σαν θεατρικά γεγονότα.

Η παγκόσμια πρεμιέρα πραγματοποιήθηκε στις 18 Νοεμβρίου στο Loew’s State Theatre της Νέας Υόρκης.

Στις 24 Νοεμβρίου ακολούθησε η πρεμιέρα του Λος Άντζελες.

Στη Νέα Υόρκη, το εισιτήριο καθημερινής προβολής μπορούσε να κοστίζει 3 δολάρια, ποσό ιδιαίτερα υψηλό για την εποχή.

Επομένως, δεν είναι σωστό να αναζητούμε έναν αριθμό χιλιάδων αιθουσών για την πρώτη ημέρα, όπως θα κάναμε σήμερα.

Η διανομή επεκτάθηκε σταδιακά σε περισσότερες πόλεις και χώρες.

Πόσα εισιτήρια έκοψε και πόσα εισέπραξε;

Το «Μπεν Χουρ» εξελίχθηκε σε τεράστια εμπορική επιτυχία.

Σύμφωνα με τη βάση δεδομένων Box Office Mojo, η αρχική κινηματογραφική κυκλοφορία καταγράφεται με περίπου 74 εκατομμύρια δολάρια εισπράξεων στη βορειοαμερικανική αγορά.

Οι ιστορικές αναφορές για τις παγκόσμιες εισπράξεις δίνουν υψηλότερα συνολικά ποσά, που συχνά πλησιάζουν τα 147 εκατομμύρια δολάρια.

Χρειάζεται, ωστόσο, μια σημαντική διάκριση.

Οι συνολικές εισπράξεις από τα εισιτήρια δεν ταυτίζονται με τα χρήματα που κατέληξαν στην παραγωγό εταιρεία.

Οι κινηματογραφικές αίθουσες κρατούσαν μέρος των εσόδων και η MGM εισέπραττε το μερίδιο διανομής που προέβλεπαν οι συμφωνίες.

Γι’ αυτό στις ιστορικές οικονομικές καταγραφές συναντάμε διαφορετικά ποσά για τις ακαθάριστες εισπράξεις και τα έσοδα του στούντιο.

Όσο για τον ακριβή αριθμό των εισιτηρίων, δεν υπάρχει ενιαίος, πλήρως τεκμηριωμένος παγκόσμιος απολογισμός που να μπορεί να παρουσιαστεί με ασφάλεια.

Οι διαφορετικές τιμές εισιτηρίων ανά χώρα, η μακρά διάρκεια προβολής και οι επανεκδόσεις δυσκολεύουν τον ακριβή υπολογισμό.

Είναι πάντως βέβαιο ότι την ταινία παρακολούθησαν δεκάδες εκατομμύρια θεατές.

Η οικονομική επιτυχία της βοήθησε καθοριστικά την MGM σε μια ιδιαίτερα δύσκολη περίοδο.

Τα 11 Όσκαρ που έγραψαν ιστορία

Στην τελετή απονομής των Όσκαρ του 1960, το «Μπεν Χουρ» κατέκτησε 11 βραβεία από 12 υποψηφιότητες.

Κέρδισε, μεταξύ άλλων, τα Όσκαρ καλύτερης ταινίας, σκηνοθεσίας, πρώτου ανδρικού ρόλου για τον Τσάρλτον Ίστον, δεύτερου ανδρικού ρόλου για τον Χιου Γκρίφιθ, φωτογραφίας, μουσικής, μοντάζ, σκηνικών, κοστουμιών, ήχου και ειδικών εφέ.

Το μοναδικό βραβείο για το οποίο ήταν υποψήφια και δεν κέρδισε ήταν εκείνο του διασκευασμένου σεναρίου.

Το ρεκόρ των 11 Όσκαρ παρέμεινε μοναδικό επί δεκαετίες.

Το ισοφάρισε ο «Τιτανικός» το 1998 και αργότερα «Ο Άρχοντας των Δαχτυλιδιών: Η Επιστροφή του Βασιλιά» το 2004.

Καμία ταινία δεν έχει ξεπεράσει μέχρι σήμερα αυτόν τον αριθμό.

Ο Μπεν Χουρ και η ιστορία του Χριστού

Πέρα από το θέαμα, η ταινία αφηγείται μια ιστορία προδοσίας, εκδίκησης, πίστης και συγχώρεσης.

Ο Ιούδας Μπεν Χουρ, ένας Ιουδαίος αριστοκράτης, προδίδεται από τον παλιό του φίλο Μεσσάλα, Ρωμαίο αξιωματικό.

Οδηγείται στη δουλεία, χάνει την οικογένειά του και επιχειρεί να ανακτήσει την ελευθερία και την αξιοπρέπειά του.

Η ζωή του διασταυρώνεται με εκείνη του Ιησού Χριστού.

Η παρουσία του Χριστού παρουσιάζεται με ιδιαίτερο κινηματογραφικό τρόπο, χωρίς να αποκαλύπτεται καθαρά το πρόσωπό του.

Η τελική εξέλιξη οδηγεί τον πρωταγωνιστή από την επιθυμία για εκδίκηση προς τη συγχώρεση.

Αυτή η ανθρώπινη και θρησκευτική διάσταση συνέβαλε στη μεγάλη απήχηση της ταινίας σε διαφορετικές χώρες.

Η σχέση του «Μπεν Χουρ» με την Ελλάδα

Για πολλές γενιές Ελλήνων, το «Μπεν Χουρ» συνδέθηκε με τις μεγάλες κινηματογραφικές αίθουσες και αργότερα με τις τηλεοπτικές προβολές της Μεγάλης Εβδομάδας.

Ανήκει στις επικές και βιβλικές παραγωγές που απέκτησαν ιδιαίτερη θέση στην ελληνική κινηματογραφική κουλτούρα, μαζί με τις «Δέκα Εντολές» και τον «Χιτώνα».

Η ταινία διατηρεί μέχρι σήμερα τη δύναμή της, ακόμη και για θεατές που έχουν μεγαλώσει με σύγχρονα ψηφιακά εφέ.

Γιατί πίσω από τα τεράστια σκηνικά και τα εκατομμύρια δολάρια υπήρχε πραγματική κινηματογραφική δεξιοτεχνία.

Μια υπερπαραγωγή που έγινε αθάνατη

Στις 18 Νοεμβρίου 2026 συμπληρώνονται 67 χρόνια από την παγκόσμια πρεμιέρα του «Μπεν Χουρ».

Η ταινία εξακολουθεί να θεωρείται ορόσημο στην ιστορία του κινηματογράφου.

Το εντυπωσιακότερο είναι ότι δημιουργήθηκε χωρίς τους ηλεκτρονικούς υπολογιστές και τις ψηφιακές τεχνολογίες που χρησιμοποιούνται σήμερα.

Χρειάστηκαν χιλιάδες άνθρωποι, πραγματικά σκηνικά, πραγματικά άλογα, τεράστιες κινηματογραφικές μηχανές και μια πρωτοφανής οργανωτική προσπάθεια.

Η MGM επένδυσε ένα αστρονομικό ποσό και πέτυχε κάτι πολύ περισσότερο από μια εμπορική επιτυχία.

Δημιούργησε ένα κινηματογραφικό μνημείο που, σχεδόν επτά δεκαετίες αργότερα, εξακολουθεί να προκαλεί δέος.