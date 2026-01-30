Η αντίστροφη μέτρηση για την τελετή απονομής των Βραβείων Grammy έχει αρχίσει και η Αμερικανική Ακαδημία Ηχογράφησης (Recording Academy) αποκαλύπτει σταδιακά τα ονόματα των καλλιτεχνών που θα δώσουν τον ρυθμό στη μεγάλη βραδιά της μουσικής στο Λος Άντζελες.

Η Σαμπρίνα Κάρπεντερ επιστρέφει στην σκηνή των Grammys για να ερμηνεύσει μερικά από τα πιο μεγάλα hit του τελευταίου της άλμπουμ, «Man’s Best Friend». Η 26χρονη μουσικός έχει συγκεντρώσει συνολικά έξι υποψηφιότητες σε κατηγορίες όπως Άλμπουμ της Χρονιάς, Τραγούδι της Χρονιάς και Δίσκος της Χρονιάς.

Σύμφωνα με δημοσίευμα του Variety, o Τζάστιν Μπίμπερ, ο οποίος έχει τέσσερις υποψηφιότητες στα φετινά Grammy, θα πραγματοποιήσει την πρώτη του μεγάλη δημόσια εμφάνιση μετά από τέσσερα χρόνια. Δεν έχουν γίνει γνωστές περισσότερες λεπτομέρειες, αλλά φαίνεται ότι το τραγούδι «Daisies», από το πρώτο μέρος του διπλού του άλμπουμ «Swag» και «Swag II», θα βρίσκεται σίγουρα στο επίκεντρο της εμφάνισης του.

Το hip-hop ντουέτο Clipse, το οποίο έχει συγκεντρώσει πέντε φετινές υποψηφιότητες, πρόκειται να συνεργαστεί με τον Φάρελ Γουίλιαμς για μια επική εμφάνιση, όπως αναφέρεται και στο Today. Ο Γουίλιαμς, βαρβευμένος με δεκατρία Grammy, φιγουράρει εφέτος σε τέσσερις κατηγορίες βραβείων. Μαζί έχουν συνεργαστεί στα τραγούδια «The Birds Don’t Sing», υποψήφιο για Καλύτερο Τραγούδι Rap, και στο «Chains & Whips», το οποίο διεκδικεί το βραβείο Καλύτερης Ραπ Ερμηνείας.

Παράλληλα, επιβεβαιώνεται ότι και οι οκτώ υποψήφιοι για το Βραβείο Καλύτερου Νέου Καλλιτέχνη (Best New Artist) θα εμφανιστούν σε ένα ειδικό αφιέρωμα, για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά, όπου όλοι οι καλλιτέχνες της κατηγορίας θα τραγουδήσουν. Η λίστα περιλαμβάνει τους Addison Rae, Alex Warren, Katseye, Leon Thomas, Olivia Dean, Sombr, The Marías και Lola Young.

Σύμφωνα με το Deadline, o Κέντρικ Λαμάρ ηγείται των υποψηφιοτήτων με εννέα, ενώ η Lady Gaga ακολουθεί με επτά. Η Κάρπεντερ πρόκειται να συναγωνιστεί τους Bad Bunny, Doechii, Μπίλι Άιλις, Gaga, Lamar, SZA, Τσάπελ Ρόουν, Leon Thomas, Τζάστιν Μπίμπερ, Tyler, The Creator αλλά και πολλούς άλλους στις κατηγορίες στις οποίες είναι υποψήφια.

Οι Χάρι Στάιλς και Doechii έχουν επιλεγεί ως παρουσιαστές, μαζί με τους Dave Koz, Dee Dee Bridgewater, και τον πέντε φορές νικητή των Grammy, Jimmy Jam.

Η 68η τελετή απονομής των Grammy θα πραγματοποιηθεί την 1η Φεβρουαρίου (ξημερώματα Δευτέρας ώρα Ελλάδος) στην Crypto.com Arena του Λος Άντζελες. Ο Τρέβορ Νόα θα παρουσιάσει την τελετή για έκτη συνεχόμενη χρονιά, ολοκληρώνοντας την πορεία του, καθώς θα είναι η τελευταία φορά που αναλαμβάνει ρόλο οικοδεσπότη στη διοργάνωση.

