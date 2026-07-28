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Ο δράστης εξέτιε ήδη ποινή ισόβιας κάθειρξης, καθώς είχε στραγγαλίσει τον συγκρατούμενό του στις φυλακές ενώ περίμενε τη δίκη του για τα συγκεκριμένα εγκλήματα.

Κατά τη διάρκεια της δίκης αποκαλύφθηκε ότι ο καταδικασθείς είχε στην κατοχή του σημειώσεις με τίτλους όπως «Ζώνη θανάτου» και είχε εκφράσει θαυμασμό για τις σκηνές διαμελισμού της τηλεοπτικής σειράς «Dexter».

Ο Ντέσμπορο αρνήθηκε τις κατηγορίες για τις δολοφονίες των δύο ανδρών, υποστηρίζοντας ότι οι θάνατοί τους οφείλονταν σε τυχαία περιστατικά, ωστόσο ομολόγησε τον διαμελισμό και την κλοπή χρημάτων τους.

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Ένας θαυμαστής της τηλεοπτικής σειράς «Dexter» με θέμα έναν κατά συρροή δολοφόνο κρίθηκε ένοχος για τη δολοφονία 2 άστεγων ανδρών, των οποίων τα σώματα διαμέλισε και έκρυψε σε δασική περιοχή, προτού σκοτώσει τον συγκρατούμενό του ενώ περίμενε να δικαστεί.

Ο 40χρονος Τζέιμς Ντέσμπορο δολοφόνησε τον 57χρονο Κλαούντιο Ακουιλίνο και τον 43χρονο Ντάνιελ Κόλμαν, προτού διαμελίσει και κρύψει τα σώματά τους στην Κορνουάλη της Αγγλίας πέρυσι.

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Σύμφωνα με τον Independent, ο πρώην οικοδόμος εκτίει ήδη ποινή ισόβιας κάθειρξης, αφού στραγγάλισε τον συγκρατούμενό του, Στίβεν Κέμπστερ, στις φυλακές HMP Exeter, ενώ βρισκόταν υπό κράτηση εν αναμονή της δίκης του για τις συγκεκριμένες υποθέσεις. Ο τριπλά δολοφόνος θεωρείται πλέον κατά συρροή δολοφόνος, έχοντας σκοτώσει τρεις άνδρες σε διαφορετικά περιστατικά μέσα σε διάστημα πέντε μηνών.

Το δικαστήριο του Ουίντσεστερ εξέδωσε ομόφωνη απόφαση ενοχής την Τρίτη (28/7), αφού οι ένορκοι συνεδρίασαν για τρεις ώρες και 15 λεπτά. Ο Ντέσμπορο δεν έδειξε καμία συναισθηματική αντίδραση καθώς ανακοινώνονταν οι ετυμηγορίες.

Οι ανατριχιαστικές χειρόγραφες σημειώσεις

Κατά τη διάρκεια της δίκης αποκαλύφθηκε ότι ο Ακουιλίνο και ο Κόλμαν είχαν προηγουμένως φιλοξενηθεί μαζί με τον Ντέσμπορο σε ξενώνα για άστεγους και ότι η τελευταία φορά που τους είδαν ζωντανούς ήταν όταν βρίσκονταν μαζί του. Μετά την εξαφάνισή τους, ο Ντέσμπορο, ο οποίος ήταν ιδιαίτερα σωματώδης – είχε ύψος 1,78 μ. και ζύγιζε σχεδόν 114 κιλά – ξόδεψε τα χρήματά τους σε ναρκωτικά και αλκοόλ.

Τα σώματα διαμελίστηκαν σε μια περιοχή του δάσους Sticker Woods, όπου ο Ντέσμπορο ζούσε σε μια ξύλινη καλύβα. Εκεί η αστυνομία ανακάλυψε, μέσα σε ένα ρέμα, 1.900 καμένα θραύσματα οστών που προέρχονταν από το σώμα του Ακουιλίνο. Μέρη του σώματος του Κόλμαν, μεταξύ των οποίων ο κορμός, τα πόδια και οι πατούσες, βρέθηκαν σε έναν ρηχό τάφο σε κοντινή απόσταση. Ο Ντέσμπορο είπε σε έναν ιατροδικαστικό βιολόγο, ο οποίος έψαχνε στο δάσος για το σώμα του Κόλμαν, ότι «του άρεσαν ιδιαίτερα οι σκηνές διαμελισμού» στην τηλεοπτική σειρά «Dexter».

Η αστυνομία βρήκε αρκετές χειρόγραφες σημειώσεις μέσα στην καλύβα του Ντέσμπορο, μεταξύ των οποίων μία με τίτλο «Λίστα διαφυγής» και μία άλλη με τίτλο «Εχθροί». Ανάμεσα στις σημειώσεις, υπήρχε μία που έγραφε: «Ξέρω ότι είμαι δολοφόνος και είμαι έτοιμος να εκτελέσω οποιονδήποτε θηρευτή» και μία άλλη που έγραφε: «Φρόντισε τα υπόλοιπα ανθρωπάκια», ενώ στη λίστα αναφερόταν επίσης το όνομα του Κόλμαν.

Ο Ντέσμπορο είχε επίσης σχεδιάσει μια σειρά από ομόκεντρους κύκλους, με το Sticker Woods στο κέντρο και το Λονδίνο και το Μπενιντόρμ στα εξωτερικά σημεία. Το σχέδιο είχε τον τίτλο «Ζώνη θανάτου» και υπότιτλο «Επιχειρησιακές ζώνες». Είχε επίσης καταστρώσει σχέδια για να εγκαταλείψει το Ηνωμένο Βασίλειο λίγες εβδομάδες πριν από τη σύλληψή του. Ο πατέρας ενός παιδιού αρνήθηκε και τις δύο δολοφονίες και είπε στους ενόρκους ότι επρόκειτο για «μια σειρά ατυχών περιστάσεων», με τους δύο άνδρες να πεθαίνουν στη γη του μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα.

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Τι υποστήριξε ο δολοφόνος

Ο Ντέσμπορο σκότωσε τον Ακουιλίνο, ο οποίος είχε εθισμό στα ναρκωτικά και τον τζόγο, λίγο μετά την τελευταία φορά που είχε θεαθεί ζωντανός, τον Απρίλιο του περασμένου έτους. Ο κατηγορούμενος υποστήριξε ότι, ενώ βρισκόταν υπό την επήρεια κεταμίνης, βρήκε στην πραγματικότητα τον Ακουιλίνο, ο οποίος είχε ιστορικό αυτοκτονικών σκέψεων, κρεμασμένο και νεκρό από ένα δέντρο στην ιδιοκτησία του, τον Μάιο ή στις αρχές Ιουνίου.

Ισχυρίστηκε επίσης ότι ο ρόλος του ήταν να βοηθήσει τον Κόλμαν – ο οποίος, σύμφωνα με τον ίδιο, είχε διαμελίσει και κάψει μόνος του τα λείψανα – να ξεφορτωθούν το σώμα του Ακουιλίνο. Είπε ότι ο Κόλμαν τον ηρέμησε και τον έπεισε να ξεφορτωθούν το σώμα και να συνεχίσουν να χρησιμοποιούν την τραπεζική κάρτα του Ακουιλίνο. «Η ιδέα ήταν να καλύψουμε τον θάνατο και να συνεχίσουμε να χρησιμοποιούμε την κάρτα του. Δεν είμαι περήφανος γι’ αυτό, ήταν σαν να μου κρέμασαν ένα καρότο μπροστά μου», είπε. «Ήμουν άστεγος, άνεργος, δεν είχα χρήματα και είχα προβλήματα εθισμού».

Αρνήθηκε επίσης ότι δολοφόνησε τον Κόλμαν τις πρώτες πρωινές ώρες της 4ης Ιουνίου και, αντίθετα, επέμεινε ότι επέστρεψε στην καλύβα του αργότερα τον ίδιο μήνα και τον βρήκε γυμνό, μπρούμυτα και νεκρό μέσα σε ένα ρέμα. Ανησυχώντας επειδή υπήρχε ήδη ένα νεκρό σώμα στην ιδιοκτησία του και επειδή είχε στην κατοχή του ναρκωτικά κατηγορίας Α, διαμέλισε το σώμα του χρησιμοποιώντας ένα τσεκούρι και έθαψε τα λείψανα. Παραδέχτηκε ότι στη συνέχεια ξόδεψε τα χρήματα των δύο ανδρών σε μπύρα και ναρκωτικά, αλλά είπε στους ενόρκους: «Ήταν φίλοι μου, τα πηγαίναμε καλά».

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Ο Ντέσμπορο είχε προηγουμένως δηλώσει ένοχος για την παρεμπόδιση της νόμιμης ταφής των σορών των δύο ανδρών.