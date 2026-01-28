Το σίκουελ της θρυλικής ταινίας «Dirty Dancing» (1987) μπαίνει σε τροχιά υλοποίησης, με τα βασικά στελέχη της παραγωγής να έχουν πλέον οριστικοποιηθεί.

Η Τζένιφερ Γκρέι επιστρέφει στον πρωταγωνιστικό ρόλο της Φράνσις «Baby» Χάουζμαν, ο οποίος της είχε χαρίσει μία υποψηφιότητα για Χρυσή Σφαίρα. Ωστόσο, στο νέο αυτό εγχείρημα, η ηθοποιός θα αναλάβει παράλληλα καθήκοντα εκτελεστικής παραγωγού.

Σύμφωνα με την πρώτη ανακοίνωση του στούντιο, οι παραγωγοί των ταινιών «Hunger Games» και «Crazy Rich Asians», Νίνα Τζέικομπσον και Μπραντ Σίμπσον αναλαμβάνουν το πρότζεκτ με στόχο την έναρξη των γυρισμάτων μέσα στην χρονιά. Το σενάριο υπογράφει η υποψήφια για Emmy και Χρυσή Σφαίρα, καθώς και νικήτρια του Βραβείου Humanitas 2025, Κιμ Ρόζενστοκ.

«Είμαστε στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσουμε ότι συγκροτήσαμε την ιδανική ομάδα για να προχωρήσουμε την ταινία, σε συνεργασία με την Τζένιφερ Γκρέι. Δεν υπάρχουν πιο κατάλληλα άτομα από αυτά που έχουν επιλεχθεί», δήλωσε ο πρόεδρος της Lionsgate Motion Picture Group Άνταμ Φόγκελσον.

Η ιστορία του πρώτου «Dirty Dancing» διαδραματίζεται το καλοκαίρι του 1963, όταν η νεαρή Φράνσις «Baby» Χάουζμαν περνά τις διακοπές της με την οικογένειά της σε ένα θέρετρο και γνωρίζει τον χαρισματικό χορευτή Τζόνι Καστλ. Όταν η παρτενέρ του Τζόνι μένει εκτός, η Baby αναλαμβάνει να χορέψει μαζί του, μέσα από εντατικές πρόβες που τους φέρνουν όλο και πιο κοντά.

«Ο ρόλος της “Baby” κατέχει μια πολύτιμη θέση στην καρδιά μου, όπως ακριβώς και στις καρδιές τόσων θαυμαστών όλα αυτά τα χρόνια. Για καιρό αναρωτιόμουν πού θα μπορούσαμε να συναντήσουμε την Baby χρόνια μετά και πώς θα ήταν η ζωή της. Χρειάστηκε χρόνος για να βρω τους συνεργάτες με τους οποίους θα ένιωθα ότι μπορώ να εμπιστευτώ τη συνέχεια της κληρονομιάς της αρχικής ταινίας. Είμαι ενθουσιασμένη που μπορώ πλέον να πω ότι η αναμονή φαίνεται πως σύντομα τελειώνει», ανέφερε σε δήλωσή της η Γκρέι, στο πλευρό της οποίας ήταν και οι Πάτρικ Σουέιζι, Τζέρι Όρμπαχ και Σίνθια Ρόουντς.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ