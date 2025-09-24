Σε συνέντευξη που έδωσε στο Hollywood Authentic, η Έμμα Γουάτσον αποκάλυψε ότι μπορεί να της λείπει η υποκριτική, αλλά δεν νοσταλγεί στο ελάχιστο την «ψυχοφθόρα» -όπως την χαρακτήσρισε-, πλευρά του επαγγέλματος.

Όπως είναι γνωστό, μια κινηματογραφική παραγωγή δεν σταματά στα γυρίσματα, αλλά συνοδεύεται επίσης και από αμέτρητες συνεντεύξεις και εμφανίσεις για την προώθηση της ταινίας. Αυτό ακριβώς είναι που κούρασε την Γουάτσον περισσότερο.

Η τελευταία εμφάνιση της ηθοποιού στην μεγάλη οθόνη, ήταν το 2019 με τον πρωταγωνιστικό της ρόλο στις «Μικρές Κυρίες» σε σκηνοθεσία της Γκρέτα Γκέργουιγκ.

«Με έναν τρόπο κέρδισα πραγματικά το λαχείο με την υποκριτική, και αυτό που μου συνέβη είναι πραγματικά τόσο σπάνιο», δήλωσε η 35χρονη ηθοποιός. «Αλλά αυτό που ξεπερνά την ίδαι την δουλειά η προώθηση του έργου, ουσιαστικά η πώληση ενός μέρους της τέχνης σου. Η ισορροπία εκεί μπορεί να χαθεί πολύ εύκολα. Θα είμαι ειλικρινής: δεν μου λείπει καθόλου να προωθώ την δουλειά μου. Ήταν μία εξαιρετικά ψυχοφθόρα διαδικασία», πρόσθεσε η Γουάτσον.

«Μου λείπει πολύ να ασκώ το επάγγελμα και μου λείπει η ίδια η τέχνη της υποκριτικής. Απλώς διαπίστωσα ότι μου δινόταν ελάχιστος χρόνος για αυτά που πραγματικά απολάμβανα», συνέχισε.

Η Γουάτσον εξήγησε ότι οι πρόβες για μία ταινία είναι συνήθως σύντομες. «Όμως τη στιγμή που έχεις την ευκαιρία να συζητήσεις μια σκηνή, να προετοιμαστείς, να σκεφτείς πώς θέλεις να την αποδώσεις, κι έπειτα, όταν η κάμερα αρχίζει να γράφει και μπορείς να ξεχάσεις οτιδήποτε άλλο στον κόσμο εκτός από εκείνη τη στιγμή, είναι για μένα σαν μία λυτρωτική στιγμή διαλογισμού. Δεν μπορείς να βρίσκεσαι πουθενά αλλού κι αυτό είναι που μου λείπει σημαντικά. Αλλά δεν μου λείπει καθόλου η πίεση», επεσήμανε η ηθοποιός.

Στη συνέχεια, αποκάλυψε πως δουλεύει πάνω σε κάτι που δεν έχει κάνει ποτέ ξανά στο παρελθόν, αλλά δεν θέλησε να αναφερθεί παραπάνω στο ζήτημα. Παρόλο που έχει βάλει την υποκριτική της καριέρα σε πάυση, τόνισε πως, «ίσως είμαι πιο ευτυχισμένη και υγιής από ποτέ αυτή την περίοδο».

«Αυτό που βρίσκω ενδιαφέρον με την υποκριτική», είπε, «είναι ότι υπάρχει η τάση να διαχωρίζεις τον εαυτό σου σε ένα πλήθος διαφορετικών προσωπικοτήτων. Δεν αναφέρομαι μόνο στους ρόλους που παίζεις, αλλά και στο βάρος μιας δημόσιας περσόνας την οποία πρέπει να υποστηρίξεις και χρειάζεται διαρκή φροντίδα, γεγονός που που καταναλώνει τεράστια ποσοστά ενέργειας».

«Αφήνοντας πίσω αυτές τις πολλαπλές ταυτότητες, μου ανοίχτηκε ένας απίστευτος δρόμος μέσω του οποίου μου δόθηκε η δυνατότητα να γίνω καλύτερη αδελφή, κόρη, φίλη, εγγονή και στη συνέχεια μία καλύτερη καλλιτέχνις. Πάνω απ’ όλα, ένας άνθρωπος που προσπαθεί να αναπτύξει τη δική του κριτική σκέψη», κατέληξε η Γουάτσον.

Με πληροφορίες από Deadline

