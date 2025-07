Η ηθοποιός των ταινιών Χάρι Πότερ, Έμμα Γουάτσον, δεν θα μπορεί να οδηγεί για τους επόμενους έξι μήνες, αφού συνελήφθη να τρέχει με υπερβολική ταχύτητα.

Η Γουάτσον, η οποία υποδύθηκε την Ερμιόνη Γκρέιντζερ στην κινηματογραφική σειρά, οδήγησε ένα μπλε Audi με ταχύτητα 38 χλμ/ώρα σε ζώνη 30 χλμ/ώρα στην Οξφόρδη το βράδυ της 31ης Ιουλίου πέρυσι.

Η Γουάτσον είχε ήδη εννέα πόντους ποινής στην άδειά της πριν συμβεί το περιστατικό με την υπερβολική ταχύτητα, όπως ακούστηκε στο δικαστήριο.

Η 35χρονη, φοιτήτρια σήμερα, υποχρεώθηκε να πληρώσει συνολικά 1.044 λίρες (περίπου 1.206 ευρώ) στο δικαστήριο High Wycombe Magistrates’ Court την Τετάρτη. Η ίδια δεν παρέστη στην πεντάλεπτη ακροαματική διαδικασία.

Ο δικηγόρος της δήλωσε στο δικαστήριο ότι είναι φοιτήτρια, προσθέτοντας: «Είναι σε θέση να πληρώσει το πρόστιμο».

Η ηθοποιός σπουδάζει από το 2023 μεταπτυχιακό στη δημιουργική γραφή στο Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης.

Η Γουάτσον έγινε διάσημη το 2001 με την κυκλοφορία του Harry Potter and the Philosopher’s Stone (Ο Χάρι Πότερ και η Φιλοσοφική Λίθος), μαζί με τους άλλους παιδικούς αστέρες Ντάνιελ Ράντκλιφ και Ρούπερτ Γκριντ.

Πρωταγωνίστησε συνολικά σε οκτώ ταινίες Χάρι Πότερ, με την τελευταία να κυκλοφορεί το 2011, προτού εμφανιστεί σε ταινίες όπως η Πεντάμορφη και το Τέρας, The Bling Ring και The Perks of Being a Wallflower.

Ο τελευταίος κινηματογραφικός ρόλος της Γουάτσον ήταν στο ριμέικ της ταινίας Little Women του 2019, σε σκηνοθεσία της Γκρέτα Γκέργουιγκ. Το 2023 λάνσαρε τη δική της μάρκα τζιν μαζί με τον αδελφό της.

Πηγή: BBC