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Μετά τη συζήτηση θα ακολουθήσει η προβολή της ταινίας του How to Shoot a Ghost και του έργου Άβελ του Κωνσταντίνου Καραμαγκιώλη.

Η ταινία του Κάουφμαν, η οποία έκανε πρεμιέρα στο Φεστιβάλ Βενετίας το 2025, γυρίστηκε εξ ολοκλήρου στην πόλη της Αθήνας.

Το εισιτήριο για την εκδήλωση κοστίζει έξι ευρώ και η είσοδος στο χώρο θα πραγματοποιηθεί με την τήρηση σειράς προτεραιότητας.

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Μια μοναδική κινηματογραφική βραδιά περιμένει το κοινό της Αθήνας την Πέμπτη 2 Ιουλίου, στις 19.45, στον ιστορικό θερινό κινηματογράφο «Στέλλα», στην Κυψέλη. Ο Τσάρλι Κάουφμαν, ο βραβευμένος με Όσκαρ σεναριογράφος πίσω από το αριστουργηματικό φιλμ «Η Αιώνια Λιακάδα ενός Καθαρού Μυαλού», αλλά και τις ταινίες «Στο μυαλό του Τζον Μάλκοβιτς» και «Adaptation», θα παρευρεθεί για μια ανοιχτή, ζωντανή συζήτηση με τους θεατές, την οποία θα διαδεχθεί η προβολή δύο ταινιών μικρού μήκους με καλεσμένους-έκπληξη.

Υπενθυμίζεται ότι η η νέα μικρού μήκους ταινία του «How to Shoot a Ghost» που έκανε την παγκόσμια πρεμιέρα της στο Φεστιβάλ της Βενετίας το 2025, γυρίστηκε εξ ολοκλήρου στην Αθήνα.

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Πρόγραμμα εκδήλωσης

19:45 – Ανοιχτή συζήτηση (Q&A) με τον Τσάρλι Κάουφμαν

Ο Τσάρλι Κάουφμαν θα συνομιλήσει με την σεναριογράφο της ταινίας του EvaH.D., τον Κωνσταντίνο Καραμαγκιώλη, και άλλους καλεσμένους και θα απαντήσει σε ερωτήσεις του κοινού.

Τη συζήτηση θα συντονίσει ο κριτικός κινηματογράφου Άκης Καπράνος.

21:00 – Έναρξη Προβολών

Θα προβληθούν οι ταινίες μικρού μήκους How to Shoot a Ghost του Τσάρλι Κάουφμαν και Άβελ του Κωνσταντίνου Καραμαγκιώλη

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Οι ταινίες της βραδιάς

How to Shoot a Ghost (2025)

Σκηνοθεσία: Charlie Kaufman | Σενάριο: Eva H.D.

Ηθοποιοί: Jessie Buckley, Josef Akiki Alayn

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Δύο φαντάσματα περιπλανώνται στην Αθήνα. Στοιχειωμένα από τις επιθυμίες και τα λάθη τους, αναζητούν και ανακαλύπτουν την ποίηση μέσα στη δύσκολη ιστορία της πόλης και το αβέβαιο παρόν της. Μια υποβλητική ματιά στον αστικό ιστό μέσα από το χαρακτηριστικό, υπαρξιακό πρίσμα των δημιουργών.

Άβελ (2024)

Σκηνοθεσία/Σενάριο: Κωνσταντίνος Καραμαγκιώλης

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Ηθοποιοί: Γιώργος Δάμπασης, Θέμης Θεοχάρογλου, Μαρία Γεωργιάδου

Ένας ιερέας που ζει με την οικογένειά του στην επαρχία, θα δεχτεί ένα απρόσμενο τηλεφώνημα από μια γυναίκα που θα αναστατώσει πλήρως τις ισορροπίες του. Η ταινία ακολουθεί ένα εσωτερικό και εξωτερικό ταξίδι προς την πρωτεύουσα, μια θεία κοινωνία και ένα τελευταίο, καθοριστικό παιχνίδι ποδοσφαίρου, συνθέτοντας ένα βαθιά ανθρώπινο δράμα.

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Κινηματογράφος Στέλλα (Τενέδου 34, Κυψέλη, Αθήνα

Πέμπτη 2 Ιουλίου

Ώρα Προσέλευσης: 19:30 – Ώρα έναρξης: 19:45

Είσοδος: 6 ευρώ (Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας)

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Link προπώλησης: https://www.more.com/gr-el/tickets/cinema/anoixti-syzitisi-me-ton-charlie-kaufman-proboles-tainion-stella/

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