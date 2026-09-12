Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Η τελευταία ταινία του franchise «Fast & Furious» με τίτλο «Fast Forever» προγραμματίζεται να κάνει πρεμιέρα στους κινηματογράφους στις 17 Μαρτίου 2028.

Ο Βιν Ντίζελ επιθυμεί την επιστροφή του χαρακτήρα του Μπράιαν Ο’Κόνερ για το μεγάλο φινάλε της σειράς ταινιών.

Η παραγωγή εξετάζει τη χρήση τεχνητής νοημοσύνης για την αναδημιουργία του χαρακτήρα, αντί της χρήσης σωσία όπως συνέβη στο παρελθόν.

Η οριστική απόφαση για την υλοποίηση αυτής της ιδέας εξαρτάται από τη συγκατάθεση της κόρης του εκλιπόντος ηθοποιού, Μίντοου Γουόκερ.

Παράλληλα, η εταιρεία παραγωγής ζήτησε από τον Βιν Ντίζελ τη μείωση του προϋπολογισμού της ταινίας κατά 150 εκατομμύρια δολάρια.

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Οι εξελίξεις γύρω από την πολυαναμενόμενη και τελευταία ταινία του δημοφιλούς franchise «Fast & Furious», η οποία προς το παρόν φέρει τον τίτλο «Fast Forever», έχουν συνοδευτεί από αμφιλεγόμενες αναρτήσεις του Βιν Ντίζελ στα social media, μεταξύ των οποίων και ένα βίντεο που άφηνε ψευδώς να εννοηθεί ότι τα γυρίσματα είχαν ήδη ξεκινήσει.

Παράλληλα, ο ίδιος έχει αφήσει ανοιχτό το ενδεχόμενο να αναλάβει ακόμη και τη σκηνοθεσία ολόκληρης της ταινίας. Ωστόσο, μεγάλο ενδιαφέρον παρουσιάζει μια λεπτομέρεια η οποία έγινε γνωστή τις τελευταίες ημέρες και σύμφωνα με το World of Reel, αφορά μία πιθανή επιστροφή του Μπράιαν Ο’Κόνερ, του χαρακτήρα που υποδύθηκε ο Πολ Γουόκερ.

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Ο Βιν Ντίζελ έχει εκφράσει την επιθυμία να επαναφέρει τον Μπράιαν για το μεγάλο φινάλε της σειράς. Κάτι αντίστοιχο είχε γίνει και στο «Furious 7» του 2014, όταν ο αδελφός του Πολ Γουόκερ, Κόντι, συμμετείχε ως σωσίας του στις σκηνές που χρειάστηκε να ολοκληρωθούν μετά τον θάνατο του ηθοποιού.

Paul Walker could return as Brian in ‘FAST FOREVER’ using AI.



Cody Walker says he won’t return as a body double, they will instead use AI to create footage of Paul, if his daughter approves.



(Via: https://t.co/wK4aGANb81) pic.twitter.com/ZP2IySt4yM September 10, 2026

Ο χαρακτήρας του Μπράιαν είχε εμφανιστεί για τελευταία φορά στο «Furious 7», το 2015, σε μία χαρακτηριστική σκηνή όπου φαίνεται να οδηγεί προς το ηλιοβασίλεμα και να χάνεται μέσα σε αυτό. Πρόκειται για ένα ιδιαίτερα συγκρατημένο και συναισθηματικό φινάλε, ειδικά για τα δεδομένα ενός franchise που σπάνια φημίζεται για τη διακριτικότητά του.

Ο Πολ Γουόκερ έχασε τη ζωή του το 2013, με αποτέλεσμα οι αδελφοί του, Κόντι και Κάλεμπ, να συμμετάσχουν στην ολοκλήρωση των τελευταίων σκηνών του Μπράιαν στο «Furious 7», σε συνδυασμό με ψηφιακά εφέ. Έκτοτε, ο Μπράιαν θεωρείται ζωντανός μέσα στο σύμπαν των ταινιών, όμως οι δημιουργοί επέλεξαν να τον κρατήσουν εκτός οθόνης. Απ’ όσο φαίνεται , όμως, πως αυτή η περίοδος διακριτικής απουσίας οδεύει προς το τέλος της.

Σε συνέντευξή του στο Entertainment Weekly, ο Κόντι Γουόκερ επιβεβαίωσε ότι δεν πρόκειται να επιστρέψει ως σωσίας του αδελφού του στο «Fast Forever». Αντί για έναν ανθρώπινο αντικαταστάτη, η παραγωγή αναμένεται να αξιοποιήσει τις δυνατότητες της τεχνητής νοημοσύνης, εφόσον φυσικά δοθεί η σχετική έγκριση από την κόρη του Πολ Γουόκερ, Μίντοου Γουόκερ.

Ο Κόντι εξήγησε ότι το 2014, όταν γυριζόταν το «Furious 7», δεν είχαν στη διάθεση τους τέτοιου είδους τεχνολογικά εργαλεία. Για τον λόγο αυτό χρειάστηκε τότε η φυσική παρουσία τόσο του ίδιου όσο και του αδελφού του Κάλεμπ ως σωσίες του Πολ. Σήμερα, όμως, η εξέλιξη της τεχνολογίας δίνει στους κινηματογραφιστές τη δυνατότητα να δουλέψουν εντελώς διαφορετικά.

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Συγκεκριμένα, η παραγωγή θα μπορούσε να αξιοποιήσει υλικό που είχε γυριστεί με τον Πολ Γουόκερ όλα αυτά τα χρόνια αλλά δεν χρησιμοποιήθηκε ποτέ ή δεν κυκλοφόρησε, σε συνδυασμό με τεχνητή νοημοσύνη, προκειμένου να αναδημιουργηθεί ο χαρακτήρας του Μπράιαν Ο’Κόνερ χωρίς να χρειάζεται πλέον ο ανθρώπινος παράγοντας.

Παρ΄όλα αυτά, η τελική απόφαση για το αν ο Μπράιαν θα επιστρέψει ανήκει ουσιαστικά στη Μίντοου Γουόκερ. Εφόσον εκείνη επιθυμεί να δει ξανά τον χαρακτήρα του πατέρα της στο μεγάλο φινάλε της σειράς, ο Κόντι δηλώνει ότι εμπιστεύεται την ομάδα παραγωγής και τον τρόπο με τον οποίο θα χειριστεί την επιστροφή.

Όσα και να είναι τα ηθικά ερωτήματα που εγείρονται σχετικά με το συγκεκριμένο ενδεχόμενο, το κέντρο βάρους έχει μετατοπιστεί στο γεγονός ότι η Universal έχει ζητήσει από τον Βιν Ντίζελ να περιορίσει τον προϋπολογισμό της ταινίας κατά σχεδόν 150 εκατομμύρια δολάρια.

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Η τελευταία ταινία «Fast & Furious», με τίτλο «Fast Forever», θα κάνει πρεμιέρα στους κινηματογράφους στις 17 Μαρτίου 2028.

Με πληροφορίες από World of Reel

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