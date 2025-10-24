Από τη συνέντευξη Τύπου για την παρουσίαση του προγράμματος του 66ου Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης

Φέτος, η Θεσσαλονίκη φορά τα γιορτινά της και υποδέχεται το 66ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου, ανήμερα της Γιορτής του Σινεμά. Από τις 30 Οκτωβρίου έως τις 9 Νοεμβρίου, η πόλη θα μετατραπεί σε κέντρο παγκόσμιου κινηματογράφου, με 278 ταινίες από κάθε γωνιά του πλανήτη, 2.000 προσκεκλημένους και 86 διαδικτυακές προβολές.

Το φεστιβάλ, που παραμένει μια γιορτή χωρίς σύνορα, θα φιλοξενήσει μεγάλα ονόματα, αφιερώματα και παράλληλες δράσεις, αναδεικνύοντας την τέχνη ως εργαλείο διαλόγου και ελευθερίας.

Η γενική διευθύντρια Ελίζ Ζαλαντό τόνισε πως όλες οι προβολές της πρώτης ημέρας θα κοστίζουν μόλις 2 ευρώ, συμβολίζοντας τη συμμετοχή όλων στη γιορτή του κινηματογράφου. Παράλληλα, η Αγγελική Βέργου παρουσίασε την Αγορά του Φεστιβάλ, που φέτος φιλοξενεί δημιουργούς από 36 χώρες, δίνοντας έμφαση στη νοτιοανατολική Ευρώπη και την Ανατολική Μεσόγειο. Ο καλλιτεχνικός διευθυντής Ορέστης Ανδρεαδάκης υπογράμμισε πως το Φεστιβάλ στηρίζει δημιουργούς από περιοχές που βιώνουν συγκρούσεις, όπως η Παλαιστίνη και η Ουκρανία, απορρίπτοντας συνεργασίες με κρατικούς φορείς χωρών που εμπλέκονται σε πολέμους.

Η ταινία έναρξης θα είναι το βραβευμένο στο Φεστιβάλ Βενετίας Father Mother Sister Brother του Τζιμ Τζάρμους, ενώ την αυλαία θα κλείσει η ευρηματική ελληνική συμπαραγωγή Η Κότα του Γιόργκι Πάλφι, με τους Γιάννη Κοκκιασμένο, Μαρία Διακοπαναγιώτου, Αργύρη Πανταζάρα και Αντώνη Καφετζόπουλο. Οι δύο αυτές ταινίες, όπως σημείωσε ο Ανδρεαδάκης, αντικατοπτρίζουν το πνεύμα του φεστιβάλ: ανήσυχο, ανεξάρτητο και ανοιχτό στα μεγάλα ζητήματα της εποχής.

Ανάμεσα στους λαμπερούς καλεσμένους ξεχωρίζει η Ιζαμπέλ Ιπέρ, που θα παραδώσει ένα μεγάλο masterclass και θα προλογίσει τις ταινίες της, ενώ ο τιμητικός Χρυσός Αλέξανδρος θα απονεμηθεί στον σκηνοθέτη Γιώργο Τσεμπερόπουλο για το σύνολο του έργου του.

Το κεντρικό αφιέρωμα της διοργάνωσης έχει τίτλο Plot Twist, Beyond the Sixth Sense και εστιάζει στην κινηματογραφική ανατροπή, παρουσιάζοντας 14 σπάνιες ταινίες από το 1976 έως σήμερα. Παράλληλα, το πολιτικό αφιέρωμα Fragilities εξερευνά τα όρια και τις ευαλωτότητες της ανθρώπινης ύπαρξης μέσα από έντεκα ταινίες.

Τέλος, το Φεστιβάλ τιμά 37 θρυλικούς Έλληνες ηθοποιούς της δεκαετίας του ’60, ενώ φιλοξενεί τον συνθέτη Ταν Ντουν, που θα παρουσιάσει την ταινία Τίγρης και Δράκος και θα δώσει συναυλία με την Κρατική Ορχήστρα Θεσσαλονίκης.

Η συνέντευξη Τύπου ολοκληρώθηκε με τους στίχους από την «Ωδή στο Γεώργιο Καραϊσκάκη» στη μνήμη του εμβληματικού Διονύση Σαββόπουλου, τους οποίους διάβασε ο Ορέστης Ανδρεαδάκης.

Η οθόνη βουλιάζει σαλεύει το πλήθος

Εικόνες ξεχύνονται με μιας

Που πας παλικάρι ωραίο σαν μύθος

Κι ολόισια στο θάνατο κολυμπάς

Και όλες οι αντένες μιας γης χτυπημένης

Μεγάφωνα και ασύρματοι από παντού

Γλυκά σε νανουρίζουν κι εσύ ανεβαίνεις

Ψηλά στους βασιλιάδες τ’ ουρανού

Που πας παλικάρι πομπές ξεκινούνε

Κι οι σκλάβες σου ουρλιάζουν στο βωμό

Ουρλιάζουν τα πλήθη καμπάνες ηχούνε

Κι ο ύμνος σου τραντάζει το ναό

Ποιος στ’ αλήθεια είμαι εγώ και που πάω

Με χίλιες δυο εικόνες στο μυαλό

Οι προβολείς με στραβώνουν και πάω

Και γονατίζω και το αίμα σου φιλώ