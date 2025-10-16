Το 66ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης ανακοίνωσε τις 32 μεγάλου μήκους και 30 μικρού μήκους ελληνικές ταινίες που θα προβληθούν στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Ελληνικού Κινηματογράφου.

Στη φετινή διοργάνωση θα δούμε σε πρώτη προβολή 29 ελληνικές ταινίες, ενώ εννέα από αυτές συμμετέχουν στα διεθνή διαγωνιστικά τμήματα του Φεστιβάλ.

Στο Διεθνές Διαγωνιστικό συμμετέχουν οι ταινίες Αρκουδότρυπα των Χρυσιάννας Παπαδάκη και Στέργιου Ντινόπουλου, Μπιτσκόμπερ του Αριστοτέλη Μαραγκού και Gorgonà της Εύης Καλογηροπούλου.

Το διαγωνιστικό τμήμα Meet the Neighbors+ περιλαμβάνει επίσης τρεις ελληνικές συμμετοχές, και πιο συγκεκριμένα τις ταινίες Νόβακ του Χάρη Λαγκούση, Σμαράγδα του Αιμιλίου Αβραάμ και Life in a Beat της Αμέρισσας Μπάστα.

Τέλος, στο διαγωνιστικό τμήμα >>Film Forward θα προβληθούν τρεις ακόμη ελληνικές ταινίες: Ζηλωτής του Στέλιου Ρεπάνη, Θηλυκό του Κωνσταντίνου Μενελάου και Regan του Πάνου Κατσιμπέρη.

Τα μέλη της γνωμοδοτικής επιτροπής που ανέλαβε το έργο της προεπιλογής των ταινιών ήταν οι: Ιωσηφίνα Γριβέα, κριτικός κινηματογράφου, Μαρία Κοντογιάννη, παραγωγός, και Ορφέας Περετζής, σκηνοθέτης.

Επίσημη Πρώτη

Πρωτοεμφανιζόμενοι, πολλά υποσχόμενοι σκηνοθέτες, καθώς και έμπειροι δημιουργοί εμπιστεύτηκαν φέτος τις ταινίες τους στο Φεστιβάλ, οι οποίες κάνουν την πρεμιέρα τους στη Θεσσαλονίκη.

Αυτές είναι οι ελληνικές ταινίες του 66ου ΦΚΘ.

Διεθνές Διαγωνιστικό

Αρκουδότρυπα

Χρυσιάννα Παπαδάκη, Στέργιος Ντινόπουλος

Η Αργυρώ και η Αννέτα είναι δύο κολλητές που ζουν στο ορεινό χωριό της Τύρνας. Όταν η Αννέτα αποκαλύπτει πως είναι έγκυος και σκοπεύει να φύγει με τον αστυνομικό φίλο της, η Αργυρώ, συντετριμμένη, την προκαλεί να πάνε μια πεζοπορία στη θρυλική Αρκουδότρυπα. Πρωταγωνιστούν: Χαρά Κυριαζή, Πάμελα Οικονομάκη.

Μπιτσκόμπερ

Αριστοτέλης Μαραγκός

Ο Ηλίας ονειρεύεται να χτίσει ένα καράβι από παλιοσίδερα, υπό τη σκιά της ναυτικής κληρονομιάς του πατέρα του. Καθώς όμως ο μύθος που έχτισε γύρω από τον εαυτό του καταρρέει, αναγκάζεται να αντιμετωπίσει την πραγματική του φύση. Πρωταγωνιστούν: Χρήστος Πασσαλής, Αλίκη Ανδρειωμένου, Στάθης Κόκκορης, Σωτήρης Μπελσής, Λευτέρης Πολυχρόνης, Ελένη Καραγεώργη, Γιούλα Μπούνταλη.

Gorgonà

Εύη Καλογηροπούλου

Σε ένα άχρονο δυστοπικό μέλλον, σε μια πατριαρχική πόλη-κράτος που μαστίζεται από τη βία και την περιβαλλοντική μόλυνση, δύο γυναίκες επαναστατούν και αγωνίζονται για την ελευθερία και την ταυτότητά τους, μετατρέποντας εαυτές σε σύμβολα αντίστασης και μεταμόρφωσης. Πρωταγωνιστούν: Μελισσάνθη Μάχουτ, Aurora Marion, Χρήστος Λούλης, Κώστας Νικούλι, Σταύρος Σβήγκος, Ηρακλής Τζουζίνοφ, Ξένια Ντάνια, Εριφύλη Κιτζόγλου, Έρρικα Μπίγιου, Νίκη Βακάλη, Μυρτώ Κοντονή, Nayla Gougni, Βασίλης Μίχας, Τόνια Σωτηροπούλου.

GORGONÀ

Meet the Neighbors+

Νόβακ

Χάρης Λαγκούσης

Ο Δρ. Νόβακ, πρώην νευροεπιστήμονας από την Κροατία, ζει στην καρδιά της Αθήνας απομονωμένος από τον κόσμο, στοιχειωμένος από ένα μυστηριώδες παρελθόν. Όταν μια ομάδα ιδεαλιστών νέων επιστημόνων αναβιώνει το ξεχασμένο έργο του, παρασύρεται από τη συλλογικότητά τους καθοδηγούμενος από μια τολμηρή αποστολή: να ζήσει σε έναν κόσμο προστατευμένο από τις αόρατες δυνάμεις της ηλεκτρομαγνητικής ρύπανσης. Πρωταγωνιστούν: Zlatko Burić, Ella Rumpf, Γιάννης Παπαδόπουλος, Έλενα Τοπαλίδου.

Νόβακ

Σμαράγδα

Αιμίλιος Αβραάμ

Με περιβαλλοντικές ανησυχίες, αποτυχημένες σχέσεις και μια καριέρα που έχει βαλτώσει, η 46χρονη Σμαράγδα αναζητά τον σκοπό της. Απελπισμένη για αλλαγή, μπαίνει δυναμικά στα social media, ψυχαγωγεί παιδιά σε τουριστικό θέρετρο και αναχωρεί για ένα απρόσμενο ταξίδι αυτογνωσίας. Πρωταγωνιστούν: Νιόβη Χαραλάμπους, Φοίβος Παπακώστας, Ελένη Σιδερά, Παρίς Ερωτοκρίτου, Patrick Myles, Dante The Dog.

Σμαράγδα

Life in a Beat

Αμέρισσα Μπάστα

Η Λένα είναι μια 20χρονη γυναίκα που ζει στην Αθήνα, εργάζεται σε ένα τοπικό σούπερ μάρκετ και ζει με την οικογένειά της. Καθώς το σπίτι τους είναι φτωχό, πάντα ακατάστατο και γεμάτο ένταση, θέλει να φύγει και να ξεκινήσει μια δική της ζωή. Όλα αλλάζουν για τη Λένα όταν απολύεται από τη δουλειά της και ταυτόχρονα ανακαλύπτει ότι είναι έγκυος. Πρωταγωνιστούν: Ελίνα Τσιορμπατζή, Αντώνης Τσιοτσιόπουλος, Τζέο Πακίτσας, Δημήτρης Κίτσος, Luli Bitri, Μαρίνα Μακρή, Γιώργος Πυρπασόπουλος.

Life in a Beat

>>Film Forward

Ζηλωτής

Στέλιος Ρεπάνης

Ο Ιωσήφ και η Βίκη πηγαίνουν στο εγκαταλελειμμένο πατρικό του για να το καθαρίσουν. Στην αυλή βρίσκουν τον Αντώνη, με τον οποίο ο Ιωσήφ αναπτύσσει μια φιλική, αλλά γεμάτη ένταση, σχέση. Πρωταγωνιστούν: Γιάννης Παπαδόπουλος, Ανδρέας Κωνσταντίνου, Αναστασία Λουλέ.

Ζηλωτής

Θηλυκό

Κωνσταντίνος Μενελάου

Η Αλίκη υπήρξε μια εμβληματική μορφή του κινηματογράφου και του θεάτρου, ένα αινιγματικό φαινόμενο της ποπ κουλτούρας, μια γυναίκα εγκλωβισμένη ανάμεσα στη δημόσια εικόνα και στην προσωπική της πραγματικότητα. Η ταινία αναδεικνύει την αλήθεια που κρύβεται πίσω από την επιμελώς κατασκευασμένη περσόνα της και διερευνά τις αντιφάσεις και την κοινωνική δυναμική που καθόρισε τη διαδρομή της. Πρωταγωνιστούν: Βίκυ Παπαδοπούλου, Άλκηστις Πουλοπούλου, Τάνια Κέλλυ.

Regan

Πάνος Κατσιμπέρης

Μια νεαρή κοπέλα, καλλιτέχνις και ζωγράφος, γεννά ένα παραμορφωμένο βρέφος, αποτέλεσμα μιας ανεπιθύμητης και καταναγκαστικής εγκυμοσύνης. Τώρα πρέπει να ζήσει ανάμεσα σε δύο πραγματικότητες, αντιμέτωπη με τον ίδιο της τον εαυτό. Πρωταγωνιστούν: Ειρήνη Λαφαζάνη, Μιχάλης Οικονόμου, Βασίλης Ευταξόπουλος, Μπέσυ Μάλφα, Αλέξανδρος Τωμαδάκης, Μελίνα Βαμπούλα.

Επίσης, σε επίσημη πρώτη θα προβληθούν οι ταινίες:

Άπειρη γη

Βασίλης Μαζωμένος

Σε ένα χωριό της Ηπείρου, ο Λάζαρος σκοτώνεται κατά λάθος στο κυνήγι. Η έγκυος γυναίκα του γεννά λίγο μετά και το παιδί παίρνει το όνομά του. Μεγαλώνοντας, ο νεαρός Λάζαρος παντρεύεται τη Χάιδω αλλά ξενιτεύεται. Αν και χάνει την επαφή με τον τόπο του, τα εγγόνια του συνεχίζουν τις παραδόσεις. Πρωταγωνιστούν: Αλέξανδρος Νταβρής, Ελένη Κορδά, Βασίλης Σιάφης, Κατερίνα Τζημούλα, Γιολάντα Καπέρδα.

Βγαίνουν μέσα απ’ τη Μάργκο

Αλέξανδρος Βούλγαρης (The Boy)

Οι φόβοι, οι ανησυχίες και οι ελπίδες ενσαρκώνονται στον χαρακτήρα της Μάργκο, μιας διάσημης τραγουδοποιού που τα τελευταία χρόνια ζει απομονωμένη στο διαμέρισμά της. Ένα πάρτι που διοργανώνεται για να γιορτάσει τα 40ά της γενέθλια και τα συναισθήματα που γεννιούνται εκεί, τη βοηθούν απροσδόκητα να περάσει σε μια νέα φάση στη ζωή της. Πρωταγωνιστούν: Σοφία Κόκκαλη, Εύη Σαουλίδου, Έκτορας Λυγίζος, Ζακλίν Πολενάκη, Ολυμπία Μπουλογεώργου, Φλομαρία Παπαδάκη, Μαριάννα Λιανού, Χαρά Τζόκα, Αθηνά Παπαδάκη, Ιωάννης Μπάστας, Ιωάννα Λυγίζου, Άελλα Aymo Boot Λάλου.

Γελοίοι έρωτες

Δημήτρης Κατσιμίρης

Έξι κωμικοτραγικές ιστορίες εμμονής και τρέλας, με κέντρο το παράδοξο του έρωτα. Ένα ταξίδι δίνης, εμμονής και τρέλας με swinging, πλατωνικούς έρωτες, έντονους χωρισμούς και υποκατάστατα της ανθρώπινης επαφής. Πρωταγωνιστούν: Γιώργος Γερωνυμάκης, Μυρτώ Κουλουρίδη, Ευσταθία Λαγιόκαπα, Τίτος Γρηγορόπουλος, Βασίλης Χριστοφιλάκης, Εύη Δόβελου, Ζαχαρίας Wella, Jacques Simha, Βίκυ Μαϊδάνογλου, Δημήτρης Μαγκλάρας, Άγγελος Λιάγκος, Κώστας Μπάρας, Βάλια Κουμπή, Θανάσης Κρομλίδης, Κουσούρι Χάρμπαλη.

Δεξιώσεις

Φίλιππος Τσίτος

Ένας ξεροκέφαλος άνεργος, που προτιμά να πεθάνει της πείνας παρά να προδώσει τις αρχές του, καταλήγει αρχηγός μιας ανέμελης συμμορίας που ζει τρυπώνοντας σε δεξιώσεις για να φάει τζάμπα. Πρωταγωνιστούν: Αντώνης Καφετζόπουλος, Μαρία Κατσανδρή, Χρήστος Βαλαβανίδης, Γιώργος Σουξές, Κατερίνα Συναπίδου, Χριστίνα Τσάφου.

Εκτροπή

Μαρίνος Καρτίκκης

Ο Κώστας είναι ένας διαζευγμένος αστυνομικός με οικονομικά προβλήματα, που μεταφέρει νεκρούς στο νεκροτομείο. Μια μέρα κλέβει έναν σταυρό από μια νεκρή ηλικιωμένη γυναίκα, που κλήθηκε να μεταφέρει, για να ανακαλύψει ότι ήταν η γιαγιά της συντρόφου του. Πρωταγωνιστούν: Στέλιος Ανδρονίκου, Παναγιώτα Παπαγεωργίου, Προκόπης Αγαθοκλέους, Μαρίνα Αργυρίδου.

Θα σ’ αγαπώ τον Νοέμβρη

Σωτήρης Σταμάτης

Ένα κρύο βράδυ του Νοέμβρη, τρία ζευγάρια βρίσκονται σε κομβικά σημεία των σχέσεών τους. Η Μαργαρίτα και ο Σπύρος συναντιούνται ξανά μετά από έναν δύσκολο χωρισμό. Η Μαίρη και ο Πέτρος αντιμετωπίζουν την αποξένωση μεταξύ τους. Η Νίνα και ο Στέλιος γνωρίζονται τυχαία και περνούν τη νύχτα στην πόλη, ανακαλύπτοντας πλευρές του εαυτού τους. Πρωταγωνιστούν: Πάνος Παπαδόπουλος, Χαρά Κυριαζή, Γιώργος Νούσης, Ρέα Σαμαροπούλου, Γιώργος Τζούλιο Κατσής, Ηλιάνα Αντωνιάδου, Σπύρος Μπασδάνης, Δημήτρης Μούδιος, Πάνος Παπαπαναγιώτου, Αλέξης Κουζούνης.

Η θάλασσα το χειμώνα

Νίκος Κορνήλιος

Σε μια πόλη με παλιά μεταλλεία, η γεωλόγος Ναντίν θα συναντηθεί με τον Χρήστο, απόγονο μεταλλωρύχων, και με την Κατερίνα, τη μοναδική γυναίκα αλιέα της περιοχής, δημιουργώντας ένα ιδιότυπο συναισθηματικό πλέγμα. Μέσα στο φορτισμένο τοπίο θα απαλλαχθούν από τα δεσμά του παρελθόντος τους αλλά και το βάρος της Ιστορίας για να ζήσουν ένα αβέβαιο παρόν. Πρωταγωνιστούν: Αδελαΐδα Κατσίδε, Βαγγέλης Ρόκκος, Παρθενόπη Μπουζούρη, Δημήτρης Παπαγιάννης.

Κόκορας

Τάσος Γερακίνης

Ένας θυρωρός του Δήμου Αθηναίων, αποφασισμένος να χαρίσει στον εξάχρονο γιο του το μέλλον που στερήθηκε ο ίδιος, τον γράφει σε ιδιωτικό σχολείο. Το κυνήγι του «ελληνικού ονείρου», καταλήγει σε μια δίνη κωμικοτραγικών συγκρούσεων, που τον φέρνουν μπροστά στην πιο πικρή ανατροπή: ίσως οι ψευδαισθήσεις να ήταν ό,τι καλύτερο είχε ποτέ. Πρωταγωνιστούν: Νίκος Κασάπης, Κόρα Καρβούνη, Δημήτρης Καταλειφός, Ελένη Κοκκίδου, Γιάννης Σαρακατσάνης, Γιούλικα Σκαφίδα, Γιάννης Δρακόπουλος, Κωνσταντίνος Μουταφτσής, Νίκος Δάφνης, Ελένη Δάφνη.

Κραυγές

Πέτρος Σεβαστίκογλου

Τρεις γυναίκες περνάνε τις μέρες τους μέσα σε μια ανία που τις παραλύει. Η ηρεμία είναι το σημάδι μιας κοινωνικά επιβεβλημένης συναισθηματικής αναπηρίας, ενώ η εποχή επιτάσσει ανησυχία και ξεσηκωμό. Η Άγρια Φύση γίνεται σύμμαχος στο ξέσπασμά τους και τόπος απελευθέρωσης των ενστίκτων τους. Ένας γάμος θα γίνει αφορμή να έρθουν σε σύγκρουση με το κοινωνικά αποδεκτό. Θα προβάλλουν αντίσταση, προσπαθώντας να εφεύρουν έναν νέο χώρο αγάπης. Η έκρηξη που θα προκαλέσει αυτή η αναζήτηση θα είναι επικίνδυνη, τρομακτική – ταυτόχρονα εκστατική, απελευθερωτική. Δεν θα υπάρχουν νικητές ή ηττημένοι. Θα απομείνει μόνο ο απόηχος μιας δημιουργικής αναταραχής. Πρωταγωνιστούν: Αγλαΐα Παππά, Αλεξάνδρα Καζάζου, Μαργαρίτα Αλεξιάδη, Χάρης Φραγκούλης.

Μάχη

Ηλίας Γιαννακάκης

Η Μάχη, πρώην αξιωματικός του ελληνικού στρατού που άλλαξε φύλο και έγινε τραγουδίστρια, επιστρέφει από τη Γερμανία στην Ελλάδα μετά από 50 χρόνια. Πρωταγωνιστούν: Μπέττυ Βακαλίδου, Έλενα Τοπαλίδου, Μανώλης Μαυροματάκης.

Μη γελάτε, θα σας δει ο κόσμος

Νικόλας Δημητρόπουλος

Η Μαρία, που μένει σε νησί, ανακαλύπτει ότι είναι έγκυος όταν επισκέπτεται στην Αθήνα τη θρήσκα αδερφή της για το μνημόσυνο της μητέρας τους. Η απρόσμενη εγκυμοσύνη στα σαράντα και μια απρόσμενη συνάντηση την κάνουν να συνειδητοποιήσει ότι μόνο αν συμφιλιωθεί με τις επιλογές της, θα μπορεί «να γελάει, ό,τι κι αν πει ο κόσμος». Πρωταγωνιστούν: Μαρία Αποστολακέα, Μαντώ Γιαννίκου, Ακύλλας Καραζήσης.

Μικρός ανθρωποφάγος

Γιάννης Φάγκρας

Απελπισμένοι και άφραγκοι στο τέλος μιας ακόμα τουριστικής σεζόν, ο Πάνος και ο Τζίμης προσλαμβάνονται από την Νίκο για μια περίεργη καταδυτική αποστολή. Ταυτόχρονα έχουν το δικό τους σχέδιο για τον εντοπισμό ενός βυθισμένου σκάφους διακινητών με πολλά χρήματα. Η παράνοια, η απληστία και η αγριάδα των θαλάσσιων συνόρων τούς αλλάζουν τα σχέδια. Πρωταγωνιστούν: Βασίλης Κουτσογιάννης, Θεοφάνης Κατσέλης, Εκάβη Ντούμα.

Πολύ κοριτσίστικο όνομα το Πάττυ

Γιώργος Γεωργόπουλος

Η Πάττυ, μια 18χρονη αθλήτρια του τζούντο από ένα ακριτικό Ελληνικό νησί, αποφασίζει να ανοίξει τα φτερά της και να ακολουθήσει τον sensei Γιούρι στην Αθήνα για κυνηγήσει το όνειρο των Ολυμπιακών Αγώνων. Στην πορεία της θα έρθει αντιμέτωπη με την ερωτική επιθυμία, την προδοσία και κάποιες οδυνηρές αλήθειες που είτε θα τη σπάσουν είτε θα την κάνουν πιο δυνατή. Πρωταγωνιστούν: Μορτ Κλοναράκη, Βαγγέλης Μουρίκης, Φιλίππα Κουτούπα, Γιούλα Μπούνταλη, Τάσος Νούσιας.

Το οτιδήποτε

Γιώργος Αθανασίου

Δύο παλιοί φίλοι και μουσικοί ταξιδεύουν σε ένα απομονωμένο χωριό στα βουνά της Αρκαδίας, για να ηχογραφήσουν έναν αυτοσχεδιαστικό δίσκο. Εκεί, ανάμεσα στα δέντρα και στη σιωπή της φύσης, κάτι ανεξήγητο αρχίζει να συμβαίνει. Το δημιουργικό τους ταξίδι παίρνει μια απρόσμενη τροπή. Πρωταγωνιστούν: Chris Scott, Μάριος Βίττης.

Τόμος 7

Πάνος Παππάς, Δέσποινα Χαραλάμπους

Το μέλλον δεν είναι παρά ένα ακόμα παρελθόν. Στο απομονωμένο Κτίριο-Πόλη που φέρει τον αριθμό 7, εκεί όπου η ανθρώπινη γνώση διατηρείται στη μνήμη των χαρισματικών και ο χρόνος κυλά σε ατέρμονες κύκλους, ένας νέος άντρας εμφανίζεται ξανά και ξανά, αναμετρώμενος με τον έρωτα, την εξέγερση και την απατηλή υπόσχεση της διαφυγής. Μια γυναίκα που τον συναντά κάθε φορά, γίνεται ο καθρέφτης αυτής της επανάληψης, κρατώντας ζωντανή την ελπίδα πως κάτι μπορεί να αλλάξει. Πρωταγωνιστούν: Στέλα Φυρογένη, Κωστής Μπούντας, Κρίστελ Καπερώνη.

Madonnas

The Callas – Λάκης & Άρης Ιωνάς

Η Νάνσυ κληρονομεί ένα vintage τροχόσπιτο και, μαζί με τη φίλη της Τζωρτζίνα, ξεκινούν ένα road trip. Tους έρχεται η τρελή ιδέα να το κάνουν οίκο ανοχής για γυναίκες. Η αναζήτηση για αρσενικό καταλήγει σ’ έναν ταξιδιώτη και μαζί ιδρύουν τη Madonna. Αντιστέκονται στον συντηρητισμό με όπλο το χιούμορ, την αγάπη και την αλληλεγγύη. Πρωταγωνιστούν: Τζωρτζίνα Λιώση, Νάνσυ Μπούκλη, Νικολάκης Ζεγκίνογλου.

Maricel

Ηλίας Δημητρίου

Μια Φιλιππινέζα οικιακή βοηθός καλείται να αναλάβει τη φροντίδα ενός ηλικιωμένου ζευγαριού σε ένα ορεινό χωριό της Κύπρου. Κάτι που μοιάζει απλό εξελίσσεται σε ένα αθέατο παιχνίδι εξουσίας, κατά το οποίο οι ισορροπίες κλονίζονται και τα όρια ανάμεσα στην ανάγκη, στον φόβο και στην τρυφερότητα θολώνουν επικίνδυνα. Πρωταγωνιστούν: Zar Donato, Ντίνος Λύρας, Λένια Σορόκου, Διομήδης Κουφτερός, Δάφνη Αλεξάντερ.

Ξεπερνώντας τα σύνορα

Στην ενότητα «Ξεπερνώντας τα σύνορα» παρουσιάζονται σε πρεμιέρα ταινίες ελληνικού ενδιαφέροντος, γυρισμένες στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό.

Μάγια και Σαμάρ

Anita Doron

Η Σαμάρ, μια κουήρ Αφγανή γνωρίζει τη Μάγια, μια Καναδή δημοσιογράφο σε ένα ρέιβ πάρτι στην Αθήνα. Οι κόσμοι τους συγκρούονται σε μια σχέση που αποκαλύπτει τις πολιτισμικές τους αντιθέσεις. Η Μάγια γράφει το επόμενο εντυπωσιακό της άρθρο· ενώ η Σαμάρ με μια απρόσμενη ανατροπή, αποκαλύπτει την αλήθεια πίσω από τα προνόμια του δυτικού κόσμου. Πρωταγωνιστούν: Nicolette Pearse, Amanda Babaei Vieira, Breanna Coates, Αντώνης Γιαννακός, Άρης Αθανασόπουλος.

Παραμερίζοντας τα σύννεφα

Mary Darling, Bre Vader, Felicia Sobhani

Υπό τη σκιά του διωγμού στο σύγχρονο Ιράν, η Layla, μια αποφασισμένη γυναίκα Μπαχάι και ο Sasan, ένας κοσμικός μουσουλμάνος γιατρός, ερωτεύονται παρ’ όλες τις αντιξοότητες – διακινδυνεύοντας τη φυλάκιση, την προδοσία και την ερωτική απογοήτευση, καθώς αγωνίζονται να ορίσουν την αγάπη τους σε μια κοινωνία που την απαγορεύει. Πρωταγωνιστούν: Parmiss Sehat, Behtash Fazlali, Shirin Youssefian Maanian, Anthony Azizi, Djavad Djavaheri, Cybele Hay, Negin Kamali, Alexis Rad, Panta Mosleh, Martha Milani-Javid, Rohan Badr, Tara Tedjarati, Βασίλης Κουκαλάνι.

Tender

Άρης Μπαφαλούκας

Τρεις άνθρωποι έρχονται σε επαφή, μέσα από μία εφαρμογή που παρέχει υπηρεσίες τρυφερότητας. Καθώς τα όρια ανάμεσα στο εικονικό και το πραγματικό θολώνουν, γεννιέται ανάμεσά τους μια απρόσμενη σύνδεση, που τους βοηθά να αναγνωρίσουν τις ανεπίλυτες συναισθηματικές τους ανάγκες και τα λάθη του παρελθόντος. Πρωταγωνιστούν: Julie Macqueron, Julien Cheminade, Brigitte Mancel, Clémence Éliès.

Μια δεύτερη ματιά

Η μεγάλη σφαγή των Β’ ΚΑΠΗ Αλίμου

Αθανάσιος Τόμμυ Σκλάβος

Ένα LGBTQI+ κινηματογραφικό συνεργείο κάνει ένα ντοκιμαντέρ για μια έκρηξη με 67 νεκρούς στα Β΄ ΚΑΠΗ Αλίμου. Κάποιος από τους τρεις βασικούς υπόπτους πήρε όλους τους υπόλοιπους μαζί του σε μια αποστολή αυτοκτονίας. Αλλά ποιος από τους τρεις; Πρωταγωνιστούν: Λυδία Μπαγεώργου, Έλλη Ξείπα, Άρης Κρούσκος, Νίκος Δαμουλής.

Οι άγριες μέρες μας

Βασίλης Κεκάτος

Η Χλόη εγκαταλείπει την προβληματική οικογένειά της για μια ομάδα νέων που διασχίζουν την Ελλάδα. Κατά τη διάρκεια του ταξιδιού της βοηθά τους φτωχούς με ασυνήθιστους τρόπους, αντιμετωπίζει κινδύνους και αναρωτιέται αν η τρυφερότητα είναι η απόλυτη πράξη επανάστασης. Πρωταγωνιστούν: Δάφνη Πατακιά, Εύα Σαμιώτη, Νικολάκης Ζεγκίνογλου, Ναταλία Σουίφτ, Πόπη Σεμερλίογλου, Σταύρος Τσουμάνης, Ιώκο Ιωάννης Κοτίδης, Emmanuel Elozieuwa.

Μικρού μήκους ελληνικές ταινίες

Όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος θα παρουσιαστούν όλες οι βραβευμένες ταινίες ελληνικής παραγωγής, από όλα τα διαγωνιστικά προγράμματα του πρόσφατου 48ου Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Δράμας. Οι βραβευμένες μικρού μήκους ταινίες θα προβληθούν και σε ειδικό τμήμα στο Film Market, στο οποίο θα έχουν πρόσβαση sales agents και εκπρόσωποι φεστιβάλ ταινιών μικρού μήκους του εξωτερικού.

Οι 30 ταινίες που θα προβληθούν είναι οι:

400 κασέτες – Σκηνοθεσία: Θέλγια Πετράκη

Ατλαντικός – Σκηνοθεσία: Αλέξανδρος Σταματιάδης

Αυτός που κάποτε υπήρχε – Σκηνοθεσία: Κωστής Θεοδοσόπουλος

Βόλτα – Σκηνοθεσία: Σωκράτης Μουσμουλίδης

Ήταν πολύ καλή στο να φεύγει – Σκηνοθεσία: Βασίλης Παντελίδης

Λευρεσθής – Σκηνοθεσία: Ιωάννα Ρουμελιώτη

Λουδίας – Σκηνοθεσία: Άκης Πολύζος

Μαγκνταλένα Χάουζεν: Παγωμένος χρόνος – Σκηνοθεσία: Γιάννης Καρπούζης

Μικρό σώμα – Σκηνοθεσία: Γιάννης Συμβώνης

Μίτση – Σκηνοθεσία: Γεύη Δημητρακοπούλου

O κύκλος ζωής των τζιτζικιών – Σκηνοθεσία: Ινές Περό

Οι λύκοι επιστρέφουν – Σκηνοθεσία: Στέλιος Μωραϊτίδης

Πρελούδιο για μια Σουπερνόβα – Σκηνοθεσία: Χρίστος Αρτεμίου

Στο παζάρι – Σκηνοθεσία: Κώστας Φούντας Αλουπογιάννης

Τα κρυμμένα από την ίδρυση του κόσμου – Σκηνοθεσία: Κέβιν Γουόκερ, Ειρήνη Ζαχαριάδη

Το ήσυχο βάρος των πραγμάτων – Σκηνοθεσία: Δήμητρα Πετμεζά

Το νησί της Αφροδίτης – Σκηνοθεσία: Ρωξάνη Βαρελά

Το τίποτα και τα πάντα – Σκηνοθεσία: Λία Τσάλτα

Ύπνος – Σκηνοθεσία: Μάντις Κος, Τζέι Μακ Νέιλ

Φθινοπωρινά Χριστούγεννα – Σκηνοθεσία: Κώστας Μπακούρης

Χαμένες γαρδένιες – Σκηνοθεσία: Γαλάτεια Λαγουτάρη

Χοῦς εἶ καί εἰς χοῦν ἀπελεύσει – Σκηνοθεσία: Δημήτρης Παπαθανάσης

Carcass – Σκηνοθεσία: Μάκης Σέμπος

Green – Σκηνοθεσία: Δημήτρης Ιωσηφίδης Χοκμετίδης

I’m Glad You’re Dead Now – Σκηνοθεσία: Tawfeek Barhom

Last Tropics – Σκηνοθεσία: Θανάσης Τρουμπούκης

Noi – Σκηνοθεσία: Νεριτάν Ζιντζιρία

Or How to Disappear – Σκηνοθεσία: Γιώργος Αγγελόπουλος

Requiem in Salt – Σκηνοθεσία: Σύλβια Νικολαΐδου, Νικόλας Ιορδάνου

Transwalking – Σκηνοθεσία: Ευθυμία Κωτούλα

Καθολικά προσβάσιμες προβολές

Στόχος του Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης είναι να μοιράζεται τη δύναμη του σινεμά με όλους τους θεατές ανεξαιρέτως. Για αυτό τον λόγο, προβάλλει ταινίες με ακουστική περιγραφή [AD: Audio Description] για τυφλούς και άτομα με προβλήματα όρασης και με υπότιτλους για Κ/κωφούς και βαρήκοους [SDH: Subtitles for the Deaf or hard of Hearing], τόσο στις αίθουσες όσο και στις online προβολές. Με χορηγό προσβασιμότητας την Alpha Bank προσβάσιμες θα γίνουν δύο ταινίες ορόσημα του σύγχρονου ελληνικού σινεμά. Το κοινό του 66ου Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης θα έχει την ευκαιρία να απολαύσει με όρους καθολικής προσβασιμότητας για όλους τους θεατές δύο εμβληματικές ταινίες του σύγχρονου ελληνικού κινηματογράφου, το Άντε Γεια (1990) και το Υπάρχω (2024),οι οποίες προβάλλονται στο πλαίσιο του μεγάλου αφιερώματος που πραγματοποιεί το Φεστιβάλ στο έργο του σπουδαίου δημιουργού Γιώργου Τσεμπερόπουλου.

Στο Άντε Γεια (1991) του Γιώργου Τσεμπερόπουλου, η μάνα, η κόρη και μια άλλη γυναίκα, ερωτευμένες με το ίδιο αγόρι. Το αγόρι ερωτευμένο με την επιτυχία. Στην Αθήνα του ’90, θέλει να γίνει διάσημος και να βγάλει λεφτά. Όλοι έχουν δίκιο. Αυτό όμως που μας τυραννάει είναι ο έρωτας που περνάει και χάνεται.

Στο Υπάρχω (2024) του Γιώργου Τσεμπερόπουλου, παρακολουθούμε τη συγκινητική ιστορία ενός παιδιού μιας οικογένειας προσφύγων του Πόντου που κατάφερε να επιβιώσει και να μεγαλουργήσει χάρη στο τεράστιο ταλέντο του και κόντρα σε κάθε κοινωνική και προσωπική δυσκολία. Μουσική, έρωτες, οικογένεια, φίλοι, ψάρεμα, δημιουργία, μπράβοι της νύχτας, φανατικοί θαυμαστές, μεγάλες διαμάχες, δημιουργούν το ψηφιδωτό της ζωής του. Μία ταινία-αφιέρωμα σε έναν μεγάλο τραγουδιστή, που η φωνή του «μίλησε» στις καρδιές όλων των Ελλήνων, ανά τον κόσμο, τον Στέλιο Καζαντζίδη.

Το πρόγραμμα των καθολικά προσβάσιμων προβολών θα είναι διαθέσιμο σε Μπράιγ. Επίσης, 30 ελληνικές ταινίες θα προβληθούν με προσαρτημένους υπότιτλους βάσει διαλόγων, έτσι ώστε να μπορούν να τις παρακολουθήσουν κωφοί και βαρήκοοι θεατές. Οι ταινίες θα είναι διαθέσιμες με ελληνικούς υπότιτλους και στην online πλατφόρμα του Φεστιβάλ.

Μετά το τέλος της 66ης διοργάνωσης, το Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης και η Alpha Bank θα προσφέρουν όλους τους επεξεργασμένους υπότιτλους και την ακουστική περιγραφή στους παραγωγούς των ταινιών, ώστε να παραμείνουν προσβάσιμες για κάθε άλλη μελλοντική προβολή, κινηματογραφική ή σε άλλο μέσο, ευελπιστώντας ότι με την υποστήριξη του Φεστιβάλ, οι ταινίες θα διανεμηθούν στην προσβάσιμη μορφή τους τόσο στις κινηματογραφικές αίθουσες όσο και στην οικιακή διανομή, προκειμένου να τις απολαύσουν όλες και όλοι.