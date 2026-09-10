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Η διαδικασία αγοράς των εισιτηρίων ξεκινά την 1η Οκτωβρίου για όσους επιλέξουν μεταφορά με λεωφορείο και στις 4 Οκτωβρίου για το ευρύ κοινό.

Οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να ολοκληρώσουν την απαραίτητη εγγραφή τους έως τις 25 Σεπτεμβρίου προκειμένου να συμμετάσχουν στη διαδικασία διεκδίκησης των εισιτηρίων.

Η διοργάνωση θα πραγματοποιηθεί από τις 23 έως τις 27 Ιουνίου 2027, ενώ οι headliners παραμένουν προς το παρόν αντικείμενο συζητήσεων και εικασιών.

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Μετά το «διάλλειμα» του 2026, το Glastonbury Festival επιστρέφει, με τους πιστούς ακολούθους του να μπαίνουν για ακόμη μία φορά στην ουρά για τα εισιτήρια της πολυαναμενόμενης διοργάνωσης.

Για πρώτη φορά, η τιμή του εισιτηρίου ξεπερνά το όριο των 400 λιρών, καθώς θα διαμορφωθεί στις 408 λίρες (περίπου 470 ευρώ), συμπεριλαμβανομένου του τέλους κράτησης των 5 λιρών. Πρόκειται για σημαντική αύξηση σε σχέση με το 2025, όταν το εισιτήριο κόστιζε 378,50 λίρες (περίπου 440 ευρώ).

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Η καθιερωμένη διαδικασία «μάχης» για την εξασφάλιση ενός εισιτηρίου, με τους υποψήφιους επισκέπτες να οργανώνονται μέσω υπολογιστικών φύλλων, ομαδικών συνομιλιών και WhatsApp, θα ξεκινήσει στις 9 το πρωί της Κυριακής 4 Οκτωβρίου. Προκειμένου να ενθαρρύνουν τους επισκέπτες να επιλέξουν πιο φιλικές προς το περιβάλλον μετακινήσεις με λεωφορεία αντί να ταξιδέψουν με αυτοκίνητο, τα εισιτήρια που περιλαμβάνουν και μεταφορά με πούλμαν θα διατεθούν νωρίτερα, το απόγευμα της Πέμπτης 1 Οκτωβρίου.

Glastonbury reveals ticket sale dates with the highest-ever price https://t.co/fZK2demtMv pic.twitter.com/TwgF2m6IBD September 8, 2026

Σύμφωνα με τον Guardian, οι φήμες σχετικά με το ποιοι καλλιτέχνες θα βρεθούν στην κορυφή του προγράμματος του Glastonbury 2027 έχουν ήδη αρχίσει να κυκλοφορούν. Ο Χάρι Στάιλς θεωρείται ένα από τα επικρατέστερα ονόματα για να αναλάβει μία από τις κορυφαίες εμφανίσεις του φεστιβάλ, ενώ οι bookmakers έχουν ήδη συμπεριλάβει στις προβλέψεις τους καλλιτέχνες όπως η Τέιλορ Σουίφτ, οι Fontaines DC, η Σαμπρίνα Κάρπεντερ και ο Fred Again, μεταξύ άλλων.

Η διοργανώτρια του φεστιβάλ, Emily Eavis, πάντως, έσπευσε να διαψεύσει τις φήμες που ήθελαν τη Madonna να εμφανίζεται στο Glastonbury. «Όχι, σίγουρα δεν είναι η Madonna, αυτό μπορώ να σας το πω. Έχουμε όμως τρεις άλλους headliners και είμαστε πολύ ενθουσιασμένοι γι’ αυτό», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Αξίζει να σημειωθεί ότι, στην προηγούμενη διοργάνωση, το 2025, οι The 1975, ο Νιλ Γιανγκ και η Ολίβια Ροντρίγκο ήταν οι τρεις βασικοί headliners. Το πρόγραμμα του 2025 περιλάμβανε επίσης αρκετές εκπλήξεις, με εμφανίσεις από τους Pulp, Skepta, Haim και άλλους καλλιτέχνες. Ιδιαίτερα θετικές ήταν επίσης οι κριτικές για τις εμφανίσεις των Doechii, Alanis Morissette και άλλων.

£408 for a Glastonbury weekend ticket. Confirmed as the highest price ever.



In 2000 it was £87. That’s an extra £321 in 27 years.



The money went up but the music went down.



Even accounting for inflation, that should be about £160 today.



You pay more money to listen to shit… https://t.co/DdFjMt1I6m Advertisement September 8, 2026

Ο άνθρωπος πίσω από το Glastonbury κλείνει τα 90

Από την προηγούμενη διοργάνωση μέχρι σήμερα, έχει μεσολαβήσει και ένα πολύ σημαντικό γεγονός για την οικογένεια που βρίσκεται πίσω από το φεστιβάλ. Ο πατέρας της Emily Eavis, Michael Eavis, ο οποίος ίδρυσε το Glastonbury το 1970, συμπλήρωσε τα 90 του χρόνια.

Μιλώντας στο BBC τον Οκτώβριο, ο άνθρωπος που μετέτρεψε το φεστιβάλ, το οποίο ξεκίνησε ως μια συγκέντρωση στη φάρμα γαλακτοπαραγωγής του στο Σόμερσετ, σε μία από τις μεγαλύτερες μουσικές διοργανώσεις του κόσμου, δήλωσε: «Όλα αυτά ήταν μια μεγάλη, μακρά ιστορία γεμάτη από χαρά και ενθουσιασμό. Μάλλον αυτό είναι που με κρατάει ακόμη». Ο Eavis θυμήθηκε επίσης τα συνεχή εμπόδια που συνάντησε τα πρώτα χρόνια του φεστιβάλ. «Πάντα βρισκόμουν σε πόλεμο με το δημοτικό συμβούλιο, το χωριό, τους τοπικούς δικαστές και την αστυνομία», είπε.

Όσοι θέλουν να εξασφαλίσουν εισιτήριο θα πρέπει πρώτα να έχουν ολοκληρώσει την εγγραφή τους στο φεστιβάλ έως τις το απόγευμα της Παρασκευής 25 Σεπτεμβρίου.

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Τα εισιτήρια θα μπορούν να αγοραστούν είτε με εφάπαξ καταβολή ολόκληρου του ποσού είτε με προκαταβολή 100 λιρών, ενώ το υπόλοιπο ποσό θα πρέπει να εξοφληθεί κατά την πρώτη εβδομάδα του Απριλίου. Για τα παιδιά κάτω των 13 ετών η είσοδος είναι δωρεάν.

Το Glastonbury Festival 2027 θα πραγματοποιηθεί από τις 23 έως τις 27 Ιουνίου 2027.

Με πληροφορίες από The Guardian

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