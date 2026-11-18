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Οι Στάιλς, Φέντερ και η Cher θα εμφανιστούν για πρώτη φορά ως headliners στην εμβληματική Pyramid Stage, ενώ η Eilish επιστρέφει στον ρόλο αυτό.

Η Cher αναμένεται να αναλάβει το καθιερωμένο κυριακάτικο αφιέρωμα στους θρύλους της μουσικής, πραγματοποιώντας την πρώτη της μεγάλη συναυλιακή εμφάνιση από το 2020.

Το φεστιβάλ θα διεξαχθεί από τις 23 έως τις 27 Ιουνίου 2027, μετά την προγραμματισμένη παύση για την ανάκαμψη του εδάφους στο Worthy Farm.

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει ένα ευρύ φάσμα καλλιτεχνών, όπως οι Massive Attack, η Lily Allen και οι Kraftwerk, καλύπτοντας διαφορετικά μουσικά είδη και γενιές.

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Το Glastonbury αποκάλυψε το line-up του για το 2027, ανακοινώνοντας ως κορυφαία ονόματα της διοργάνωσης τους Χάρις Στάιλς, Billie Eilish, Σαμ Φέντερ και Cher.

Για τους Στάιλς και Φέντερ θα είναι η πρώτη φορά που θα βρεθούν ως κεντρικά ονόματα στην εμβληματική Pyramid Stage, ενώ για την Eilish πρόκειται για επιστροφή, καθώς είχε αναλάβει τον ίδιο ρόλο στο φεστιβάλ το 2022

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Όσο για τη Cher, η οποία δεν έχει εμφανιστεί ποτέ στο Glastonbury, όλα δείχνουν ότι θα αναλάβει το καθιερωμένο κυριακάτικο απογευματινό αφιέρωμα στους θρύλους της μουσικής, γνωστό ως Legends Slot.

Έπειτα από την καθιερωμένη χρονιά παύσης που θα πραγματοποιηθεί αυτό το καλοκαίρι, προκειμένου να δοθεί χρόνος στη γη του Worthy Farm να ανακάμψει, το βρετανικό φεστιβάλ αναμένεται να επιστρέψει από τις 23 έως τις 27 Ιουνίου 2027.

Όπως πάντα, το line-up καλύπτει ένα ευρύ φάσμα μουσικών ειδών και γενεών, περιλαμβάνοντας ονόματα όπως οι Massive Attack, Sombr, Little Simz, Chase & Status, The xx, Lily Allen, Ezra Collective, Kraftwerk, Adéla, Angine de Poitrine, The Avalanches, Blood Orange, Dinosaur Jr., Ellie Goulding, FKA Twigs, Kacey Musgraves, King Gizzard & the Lizard Wizard, Leon Bridges, Lola Young, Nia Archives, Primal Scream, Robyn, Sienna Spiro, Skye Newman, Thundercat, Underscores, The Streets και The War on Drugs, μεταξύ πολλών ακόμη καλλιτεχνών.

Ο Harry Styles κυκλοφόρησε το τέταρτο άλμπουμ του, με τίτλο Kiss All the Time. Disco, Occasionally, τον Μάρτιο και αυτή την περίοδο βρίσκεται σε εξέλιξη η παγκόσμια περιοδεία του Together, Together. Πρόσφατα ολοκλήρωσε μια σειρά 30 συναυλιών στο Madison Square Garden της Νέας Υόρκης. Αργότερα μέσα στον μήνα θα ταξιδέψει στην Αυστραλία για εμφανίσεις στη Μελβούρνη και το Σίδνεϊ, προτού συνεχίσει την περιοδεία τον Απρίλιο, με σταθμό την Αριζόνα.

Η εμφάνισή του στο Glastonbury ως headliner θα πραγματοποιηθεί μετά από μια σειρά συναυλιών στο Σικάγο και πριν από τις εμφανίσεις του στο Βερολίνο, όπου θα ξεκινήσει το επόμενο ευρωπαϊκό σκέλος της περιοδείας του.

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Το τρίτο άλμπουμ της Billie Eilish, Hit Me Hard and Soft, κυκλοφόρησε το 2024, ενώ η ανακοίνωση της συμμετοχής της ως headliner στο Glastonbury έχει ήδη πυροδοτήσει συζητήσεις και εικασίες σχετικά με το ενδεχόμενο νέας μουσικής κυκλοφορίας.

Η τραγουδίστρια ολοκλήρωσε την περιοδεία για την προώθηση του άλμπουμ την περασμένη χρονιά και το τελευταίο διάστημα έχει στρέψει την προσοχή της στην υποκριτική. Συγκεκριμένα, συμμετέχει στα γυρίσματα της κινηματογραφικής μεταφοράς του μυθιστορήματος The Bell Jar της Sylvia Plath, σε σκηνοθεσία της Sarah Polley, πραγματοποιώντας έτσι το υποκριτικό της ντεμπούτο.

Ο Sam Fender κατέγραψε ένα εντυπωσιακό ρεκόρ φέτος, καθώς το ντουέτο του με την Olivia Dean, Rein Me In, έγινε το τραγούδι που παρέμεινε για το μεγαλύτερο χρονικό διάστημα στην κορυφή των βρετανικών charts, στην ιστορία της μουσικής κατάταξης του Ηνωμένου Βασιλείου.

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Ο τραγουδοποιός, με καταγωγή από το North Shields, κυκλοφόρησε πέρυσι το τρίτο του άλμπουμ, People Watching, ενώ μόλις ανακοίνωσε μια μεγάλη περιοδεία σε στάδια για το 2027. Παράλληλα, έχει προαναγγείλει ότι την επόμενη χρονιά αναμένεται να κυκλοφορήσει και νέα μουσική.

Cher: Πρώτη μεγάλη εμφάνιση σε συναυλία από το 2020

Με μια καριέρα που την έχει καθιερώσει ως μία από τις εμπορικότερα επιτυχημένες καλλιτέχνιδες όλων των εποχών, χάρη σε διαχρονικές επιτυχίες όπως τα Believe και I Got You Babe, η Cher αναμένεται να προσφέρει μία από τις πιο ξεχωριστές στιγμές της διοργάνωσης.

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Η εμφάνισή της στο Glastonbury θα αποτελέσει την πρώτη μεγάλη συναυλιακή της παρουσία μετά την περιοδεία Here We Go Again, η οποία ολοκληρώθηκε το 2020. Η τραγουδίστρια, που θα είναι τότε 80 ετών, ετοιμάζεται έτσι να γράψει ένα ακόμη κεφάλαιο στη μακρά και σπουδαία μουσική της διαδρομή.

Τα προηγούμενα χρόνια, τη συγκεκριμένη θέση έχουν καταλάβει σπουδαία ονόματα της μουσικής, όπως οι Ροντ Στιούαρτ, Shania Twain και Yusuf/Cat Stevens.

Με πληροφορίες από Variety

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